“Não há nada pior que dar expectativas e depois tirá-las”, critica Luís Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP). Na madrugada desta sexta-feira, um entendimento entre o PS e o Chega determinou que dezenas de milhar de contratos feitos desde que o Governo baixou para 10% a tributação de rendas até 2.300 euros tenham um agravamento fiscal de duas vezes e meia.

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Nas votações do OE2027, o partido de André Ventura apoiou uma medida apresentada pelos socialistas, levando a que seja revertida a redução de imposto decidida este ano pelo Governo de Luís Montenegro para os contratos que o Executivo cunhou como “rendas moderadas”, até 2.300 euros. Desta forma, os contratos abrangidos regressam ao regime geral do Código do IRS, com uma taxa autónoma de 25%, salvo reduções aplicáveis a contratos de longa duração ou programas específicos como o arrendamento acessível, contra a atual taxa de 10%.

Dados mais atualizados do Instituto Nacional de Estatística revelam que só no segundo trimestre deste ano celebraram-se 35.407 novos contratos. Se é verdade que o crescimento homólogo foi residual, 0,4% (não refletindo uma adesão especial de proprietários ao arrendamento após a medida das “rendas moderadas”), representa mais de 35 mil contratos num só trimestre em que os rendimentos líquidos caem de forma significativa face ao prometido pelo Estado ao contribuinte.

Num exemplo de uma renda de 1.000 euros, o senhorio que este ano firmou contrato com a expectativa de receber 900 euros líquidos, terá ao fim do mês apenas 750 euros, uma redução de 150 euros. No limite superior daquilo que o Governo designa de “rendas moderadas”, 2.300 euros, o rendimento líquido mensal deste imóvel baixa, com a decisão do PS e Chega, em 345 euros (com o aumento da tributação autónoma de 230 para 575 euros).

Para o jurista Menezes Leitão, não há dúvidas:

"É uma redução de expectativas absolutamente brutal. Atenta contra o Estado de direito. Temos partidos que são levados pelo ódio à propriedade, neste caso o PS e o Chega.”

Da parte dos inquilinos, António Machado vê com reserva esta medida de PS e Chega. Questionado pelo ECO/Local Online sobre o potencial impacto sobre os senhorios que celebraram contratos este ano à luz da nova tributação a 10%, o secretário-geral da Associação dos Inquilinos Lisbonenses admite que “vai ter alguns efeitos”. “Se eu fosse senhorio ficava muito zangado. Fiz contrato a pagar 10% até 2.300 euros e agora tenho de pagar 25%”, admite António Machado.

Por um lado, António Machado considera que “quem pensa que é com benesses fiscais que as coisas se resolvem, está longe de perceber o que se passa no mercado de arrendamento” e considera que dar vantagem fiscal a rendas até 2.300 euros “é um disparate enorme” e até provocou o aumento do valor das rendas. Ainda assim, o secretário-geral da associação de inquilinos admite que, com esta alteração decidida no Parlamento “para alguns senhorios, se alteram as regras a meio do campeonato, vai ser um bocado complicado”.

Em nome dos proprietários, Luís Menezes Leitão diz, a propósito da redução da tributação para 10% implementada pelo Governo este ano, que “nem pedíamos nada de semelhante. O que pedíamos era a retirada do adicional ao IMI”. Contudo, com a entrada em vigor da medida defendida com veemência pelo ministro Miguel Pinto Luz, “muita gente acreditou nisso e agora fica com a confiança absolutamente defraudada”.

Não crendo que possam ser invocadas razões de direito por parte dos senhorios para voltar atrás nos contratos já firmados ao longo deste ano, o presidente da ALP admite diz, que “em princípio, os contratos têm de durar no mínimo três anos”, mas insistindo que a reversão do benefício para as rendas de valor até 2.300 euros “é uma grave lesão das expectativas”. Durante a conversa telefónica com o ECO, o jurista revelou-se bastante duro na avaliação: “Não acredito que alguns que sejam apanhados nisto voltem a celebrar contratos. É uma coisa que muito lamentamos. Não há ninguém que tenha a mínima confiança numa lei que muda todos os dias, ainda para mais com um impacto destes de ordem fiscal. Não há ninguém que dê o mínimo de credibilidade a este Estado”.

Em matéria de tributação sobre rendas, a solução dos inquilinos não passa nem pela medida fiscal para as chamadas “rendas moderadas”, nem pelo agravamento agora decidido por PS e Chega, explica António Machado:

"Se querem uma política decente, tem de ser escalonada e progressiva, a exemplo do que se passa no IRS, criando alguns escalões e aumentando à medida que o valor da renda aumente. Rendas até determinado valor não pagam imposto nenhum e a partir daí passam a pagar 10%, 20, 30, 40%. Para rendas baixas, pagar 25% é um exagero, por isso defendemos uma fiscalidade escalonada e progressiva. Isto não é um rendimento de capital, como fundos de investimento e ações, é um rendimento de propriedade.”

António Machado considera que ao “passar a vida ‘agora aumenta, agora diminui, agora aumenta’, as coisas não funcionam. É um bocado duvidoso que tenha alguma vantagem”. O representante dos inquilinos reivindica, por outro lado, uma intervenção na fiscalidade para estes, aumentando a dedução do valor da renda em IRS para 25% e reforçando o valor total a abater, e ainda possibilitando a dedução no IRS dos inquilinos das obras por estes feitas na casa onde residem.