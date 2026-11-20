Apenas 12% dos inquiridos se sente muito ou algo confortável com notícias inteiramente produzidas pela IA, revela o mais recente estudo do Reuters Institute for the Study of Journalism.

Metade dos inquiridos em nove países já utilizam intencionalmente sistemas de inteligência artificial (IA) generativa, pelo menos, uma vez por semana. No entanto, apenas 8% os utilizam para se informarem, revela o estudo “Generative AI and News Report 2026”, promovido pelo Reuters Institute for the Study of Journalism.

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O estudo conta com 18.921 inquiridos na Argentina, Austrália, Dinamarca, Finlândia, França, Japão, Noruega, Reino Unido e EUA, ouvidos pela YouGov entre 14 de agosto e 28 de setembro. A Austrália, a Finlândia e a Noruega entram pela primeira vez, pelo que as comparações com anos anteriores se fazem apenas com os outros seis países.

Nesses seis países, o uso semanal de IA generativa passou de 34% em 2025 para 51% em 2026. Já o uso diário chega aos 28%, depois de 7% em 2024 e 16% em 2025. É entre os mais jovens e entre os indivíduos com maiores rendimentos e mais escolaridade que a sua utilização é mais comum. O ChatGPT mantém a liderança, com um uso semanal de 34%, seguido pelo Gemini (24%), Microsoft Copilot (11%) e o Claude (7%).

A exposição à IA através de serviços que as pessoas utilizam por outros motivos é cada vez mais comum. Sete em cada dez inquiridos depararam-se com IA na última semana em plataformas e serviços que utilizam habitualmente. Tal aconteceu sobretudo nos motores de pesquisa (57%), mas também em smartphones, tablets ou computadores (25%) e nas redes sociais e aplicações de mensagens (21%).

Aceder a versões pagas de IA já é tão comum como aceder a notícias pagas. Um em cada dez inquiridos paga pelo acesso a sistemas de IA, e 9% têm acesso a versões pagas através do trabalho ou da escola. No total, 18% têm acesso a IA paga, a mesma proporção que tem acesso a notícias pagas nos nove países.

O uso de IA para notícias continua a ser de nicho, mas está a crescer. Nos seis países com histórico, passou de 3% em 2024 para 6% em 2025 e 9% em 2026, muito abaixo dos 38% que usam IA para obter informação em geral.

Nos EUA, porém, 12% usaram IA generativa para notícias na última semana. Segundo o estudo, isso já rivaliza com o alcance online da CNN e do New York Times. Entre as marcas analisadas no Digital News Report 2026, só a Yahoo! e a Fox News têm mais alcance online.

Quem usa IA para notícias, usa-a sobretudo para perguntas de follow-up (49%) e para obter as últimas notícias (46%). Estes utilizadores recorrem também à IA para encontrar uma fonte noticiosa (39%), resumir uma notícia (38%), torná-la mais fácil de compreender (35%) e, em menor grau, avaliar uma fonte (28%).

Pela primeira vez, o estudo perguntou pela utilização de IA para ler notícias por detrás de paywalls. Dos que usam IA para notícias, 17% dizem tê-lo feito na última semana. Os investigadores notam que não é possível saber se o conseguiram. De forma mais geral, 72% dos utilizadores de IA para notícias dizem confiar nas respostas que obtêm.

Quem usa IA generativa diz recorrer menos aos motores de pesquisa — saldo de -13 pontos percentuais (p.p.), entre quem diz usar “mais” e quem diz usar “menos” — e, em menor grau, aos sites de notícias (-3 p.p.).

Os próprios media também expõem os leitores à IA. Cerca de metade dos inquiridos (49%) encontrou pelo menos uma funcionalidade de IA num site ou aplicação de notícias na última semana. A mais notada foi a indicação de um conteúdo produzido com IA (24%), seguida de 20% que viram resumos em tópicos gerados por IA. Os chatbots de notícias e as versões de artigos em áudio ou vídeo geradas por IA ficam entre os 12% e os 14%. Ainda assim, 51% não viram nenhuma destas funcionalidades.

O público, porém, continua a sentir-se pouco confortável com notícias inteiramente produzidas pela IA. Apenas 12% se sentem muito ou algo confortáveis com isso, valor que sobe para 19% se houver alguma supervisão humana. O conforto sobe para 45% com notícias feitas sobretudo por um jornalista com alguma ajuda da IA e chega aos 67% com notícias feitas inteiramente por um jornalista.

Em três anos, estes números pouco alteraram. Nos seis países com histórico, o conforto com notícias feitas inteiramente por jornalistas subiu de 58% em 2024 para 64% em 2026. O conforto com notícias feitas inteiramente por IA manteve-se entre os 12% e os 14%.

Os mais jovens estão mais abertos. Entre os 18 e os 24 anos, 22% sentem-se confortáveis com notícias feitas inteiramente por IA, contra 7% entre os maiores de 55. Mas esta abertura não reduz a aceitação do jornalismo humano. O conforto com notícias feitas só por jornalistas é de 68% nos dois grupos.

Quem confia nas notícias aceita melhor todas as formas de as produzir, incluindo com IA. Entre estes, 16% sentem-se confortáveis com notícias feitas inteiramente por IA, contra 7% de quem desconfia. A maior diferença está nas notícias feitas por humanos com ajuda da IA, com 58% de conforto entre quem confia e 31% entre quem desconfia.

O formato pesa pouco. Cerca de um quarto dos inquiridos sente-se muito ou algo confortável com notícias de última hora ou atualizações em direto (27%), reportagem (26%) e sátira ou humor (26%) produzidas sobretudo por IA com supervisão humana. No comentário e na opinião, o valor desce para 22%.

Quanto ao efeito da IA nas notícias nos seis países com histórico, o público espera que as torne mais baratas de produzir e mais atualizadas. Aumentou também a perceção de que a IA pode tornar as notícias mais fáceis de compreender. Em contrapartida, os inquiridos continuam a antecipar que serão menos transparentes e menos fiáveis do que as produzidas inteiramente por jornalistas.

O media enfrentam um problema de confiança. O público nos nove países está otimista quanto ao uso de IA por cientistas, profissionais de saúde e pelas próprias empresas de IA. Está pessimista quanto ao uso por governos, empresas de redes sociais, políticos e partidos, e também pelos meios de comunicação social.

Segundo o estudo, que nesta pergunta não inclui a Noruega, o pessimismo está sobretudo associado à perceção de falta de honestidade na utilização da IA por parte dos diferentes setores, , incluindo os media.