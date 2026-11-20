A União Europeia (UE) aprovou esta sexta-feira mais mil milhões de euros para adquirir equipamento militar para a Ucrânia, designadamente a nível de drones, munições, sistemas de defesa antiaérea e equipamento eletrónico.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Estes fundos foram aprovados esta sexta-feira pelo Conselho da UE e vão ser mobilizados ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, um instrumento criado pelo bloco em 2021 para ações externas de segurança e defesa, como fornecimento de material militar ou apoio técnico.

Em comunicado, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, refere que não “há qualquer sinal de que a Rússia queira a paz” e, com os fundos hoje aprovados, a UE está a “apoiar a capacidade de a Ucrânia se defender”.

“Estes fundos vão financiar drones, sistemas de defesa aérea, munições e outras capacidades militares de que a Ucrânia precisa com urgência. A Ucrânia pode contar com a Europa para reforçar as suas capacidades no campo de batalha e na mesa das negociações”, afirma.

O Conselho da UE explica que estes fundos vão permitir a “aquisição conjunta de equipamento letal e não letal destinado às Forças Armadas da Ucrânia”.

“Estas medidas abrangem o fornecimento de drones, equipamento de defesa antiaérea, munições, equipamento de guerra eletrónica, sistemas de radares e explosivos, cuja entrega deverá estar concluída até ao final de 2027”, refere a instituição.

O Conselho sublinha ainda que, com esta decisão, a UE reitera o seu “compromisso de continuar a apoiar a independência, a liberdade, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia face à agressão militar da Rússia”.