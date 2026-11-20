A União Europeia tem três linhas vermelhas em relação ao conteúdo que deve figurar no acordo final da 31.ª Conferência das Partes (COP31). Exige que seja mencionado o abandono dos combustíveis fósseis e que, em oposição, as tecnologias de captura de carbono não tenham tanto destaque como no último rascunho. Por último, o bloco não abdica de que sejam repostas as referências aos direitos humanos e, especificamente, das mulheres.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A ministra do Ambiente portuguesa, que foi nomeada pela UE para gerir as negociações da pasta da transição justa em nome do bloco, explicou que os europeus defendem “o completo abandono dos combustíveis fósseis”, e exigem uma referência a este ponto no texto final, de preferência apontando o roteiro. Mas são mais flexíveis em relação à formulação: concede que possa ficar apenas uma referência ao acordo fechado no Dubai, na COP29, indicando que as partes devem “fazer o seu caminho de acordo com as suas possibilidades”.

“Mesmo assim, está a ser difícil”, confessou Maria da Graça Carvalho. A dificultar este ponto da negociação estão os países produtores de petróleo, liderados pela Arábia Saudita, e a Rússia.

“Um ponto que para nós não é aceitável é o relevo que é dado ao armazenamento de carbono, ao CCS. Para nós o CCS é importante, mas como complemento à mitigação” e “última milha da descarbonização”, complementou. Por fim, considerou “inaceitável” desaparecerem as referências aos direitos humanos e das mulheres. “É impensável termos uma declaração das Nações Unidas em que isso não esteja”, considerou.

A posição oficial da Comissão Europeia é, se as linhas vermelhas não estiverem lá, bloquear o consenso. Maria da Graça Carvalho Ministra do Ambiente e Energia

Questionada sobre se Portugal considera bloquear a negociação, juntando-se à iniciativa do Panamá, que diz que não aprovará o acordo final enquanto não estiverem refletidas no texto oito condições, Maria da Graça Carvalho defende que “deve tentar-se o consenso até ao fim, mas que “a posição oficial da Comissão Europeia é, se as linhas vermelhas não estiverem lá, bloquear o consenso”.

O esperado é que a nova versão do acordo seja entregue ao fim da tarde em Antália, que tem um fuso horário três horas à frente do português. “A não ser que venha muito próximo, vamos negociar no serão e depois se calhar pela noite dentro, e vamos ver se conseguimos acabar esta noite ou amanhã”, prevê Maria da Graça Carvalho.