Quando chega o momento de escolher quem poderá assumir uma função de liderança, alguns nomes surgem naturalmente. Quem entrega resultados, domina a sua área e é uma referência para os outros parece reunir as condições para dar o passo seguinte: liderar uma equipa.

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Mas será que ser muito bom no que fazemos nos prepara, necessariamente, para liderar pessoas?

A mudança é maior do que muitas vezes parece. Enquanto especialista, alguém é reconhecido sobretudo pelo que consegue fazer. Quando passa a liderar, o seu sucesso passa a depender também do sucesso dos outros. É preciso delegar aquilo que antes se fazia bem, dar feedback, ter conversas difíceis, gerir conflitos, tomar decisões com impacto nas pessoas e no negócio e criar espaço para que outros cresçam.

Nem todos os bons especialistas estão preparados para o fazer no momento em que surge a oportunidade de dar esse passo. O sucesso demonstrado numa função não é, por si só, suficiente para prever o sucesso na seguinte.

Desempenho não é potencial. E potencial não é preparação.

Esta é uma diferença importante. O desempenho diz-nos muito sobre a forma como alguém responde aos desafios de hoje. O potencial ajuda-nos a perceber a capacidade de uma pessoa crescer e responder a desafios de maior complexidade no futuro. E há ainda outra dimensão: está esta pessoa preparada para os assumir agora?

Estas dimensões nem sempre coincidem.

Um profissional pode, por exemplo, distinguir-se pela competência técnica, pela autonomia ou pela capacidade de resolver problemas complexos, sem ter tido oportunidade de demonstrar como mobiliza uma equipa ou desenvolve outras pessoas. Da mesma forma, alguém pode revelar características importantes para liderar que não são necessariamente as mais visíveis quando olhamos apenas para os resultados individuais. O desafio está em conseguir olhar para estas diferentes dimensões.

É precisamente por isso que as decisões sobre talento não devem assentar numa única dimensão. O desempenho demonstrado é uma fonte importante de informação, mas cruzá-lo com diferentes perspetivas permite compreender melhor o potencial e o nível de preparação de cada pessoa para assumir desafios de liderança. Assessments ou processos de feedback mais alargados podem contribuir para tornar essa leitura mais completa.

Não se trata de substituir o julgamento de quem decide. Trata-se de decidir com melhor informação.

A promoção é o início, não o fim

Reconhecer potencial para liderar é apenas o primeiro passo. O desafio seguinte é criar as condições para que esse potencial se traduza numa liderança efetiva, porque uma promoção pode mudar o título de um dia para o outro, mas aprender a liderar leva tempo.

Exige prática e desenvolvimento contínuo: aprender a delegar, perceber o impacto que se tem nos outros, deixar de sentir que se tem de ter todas as respostas e também de querer ser sempre quem as tem, e assumir responsabilidade pelo desempenho de uma equipa.

Por isso, preparar alguém para liderar não se faz apenas através de formação. Experiências práticas, coaching e aprendizagem entre pares podem criar espaço para refletir, testar novas formas de atuar e evoluir a partir dos desafios concretos desta mudança.

No fundo, preparar futuros líderes implica começar antes de ser necessário escolher quem vai liderar. Criar oportunidades para desenvolver essas capacidades ao longo do percurso permite também compreender melhor quem demonstra potencial e quem está preparado para assumir responsabilidades de liderança quando o momento chegar.

Talvez, por isso, a pergunta não deva ser apenas “quem está preparado para liderar?”, mas também: “o que estamos a fazer hoje para preparar os líderes de que vamos precisar amanhã?”