A diretora do MNAA espera que o projeto de ampliação para terrenos contíguos ao museu da Rua das Janelas Verdes prossiga para exibir ao público uma coleção com cerca de 40 mil peças.

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, reabre este sábado, após um ano de trabalhos, com um novo percurso pelas artes decorativas, uma experiência olfativa e a Capela das Albertas restaurada. Mantêm-se encerradas ao público algumas áreas que só abrem as portas em 2027.

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Ainda a finalizar a montagem final do interior, o museu reabre após um ano de obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e a diretora, Maria de Jesus Monge, espera que o projeto de ampliação para terrenos contíguos ao museu da Rua das Janelas Verdes prossiga para exibir ao público uma coleção com cerca de 40 mil peças.

Mais do que a recuperação do edifício, a intervenção a que foi sujeito o museu introduz uma nova leitura das coleções, com um discurso centrado nos encontros culturais proporcionados pelas viagens e contactos históricos dos portugueses, que passa também pela convocação do olfato através de um aroma criado para o museu pelo perfumista Lourenço Lucena.

Inspirado na coleção, o aroma chama-se “Namban-Jin”, e pretende traduzir aquilo que o perfumista entende ser “o perfume do museu”, numa experiência que acompanha a renovação do piso dedicado às artes decorativas internacionais.

“Todos os sentidos são convocados no museu, mas achámos que havia um que não está normalmente tão presente e gostaríamos que fosse convocado, que é o olfato”, explicou à Lusa Maria de Jesus Monge, durante uma visita aos espaços renovados, antes da abertura ao público.

Um percurso que esperou 30 anos para acontecer

O novo percurso resulta de uma alteração do discurso expositivo que a instituição reclamava desde a década de 1990, quando Lisboa foi Capital Europeia da Cultura (1994), e procura mostrar como as viagens e os contactos com outras culturas influenciaram a história e a identidade portuguesas.

“Temos agora um discurso que fala do encontro dos portugueses ao longo da sua história, do encontro no sentido da viagem que foi constante em todos os momentos da nossa história, e que nos permitiu entrar em contacto com outras culturas, com outros objetos”, afirmou Maria de Jesus Monge.

Através das peças, das técnicas e das expressões artísticas reunidas no museu, a nova organização pretende evidenciar essas influências e a forma como foram incorporadas na cultura portuguesa, “sem deixar de mostrar a abertura à descoberta e à novidade que marcou esses contactos”, sublinhou a responsável.

Entre as peças que se encontravam nas reservas e entram agora no novo percurso, algumas delas restauradas, estão uma figura de Cristo em marfim do século XVI, criada por Francesco Terilli, uma representação em madeira do “Nascimento de São João Batista”, da mesma época, da autoria de Juan de Montejo, e uma “Virgem com o Menino e São João Batista”, de Bartolomé Ordoñez, em barro cozido esmaltado, enquanto nas aquisições, destaca-se uma rara cama Namban adquirida recentemente pelo museu.