Num dia marcado pelo adiamento de mais de metade de um dos maiores guiões de votações dos cinco dias da especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE027), devido à convenção do Chega, que obrigou os trabalhos a serem interrompidos mais cedo, a principal vitória da oposição foi nas propinas do ensino superior que vão continuar congeladas.

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Foi pelas 17 horas desta quinta-feira que o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, pediu o adiamento potestativo de todos os artigos que faltavam ser votados no guião do terceiro dia, dado que o partido liderado por André Ventura arranca esta sexta-feira a sua convenção no Entroncamento. Este pedido, a que a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) tinha obrigatoriamente de aceder foi criticado por todos os partidos, uma vez que tinha sido acordado em reunião de mesa e coordenadores que o pedido apenas teria apenas lugar cerca das 18h30/19horas. O Chega acabou por aceder, mas as votações terminaram por volta das 18:15h.

O presidente da COFAP, Rui Afonso, indicou depois que vai propor ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que o plenário de segunda-feira comece às 9 horas, com as votações do OE2027 a arrancarem 45 minutos depois do término do mesmo, prolongando-se madrugada dentro. Para terça-feira, sugere que o plenário do debate e votação final global do OE2027, previsto para arrancar na terça-feira às 10 horas, seja adiado para o período da tarde, de modo a que seja possível ocupar a manhã desse dia com as votações em falta, que começarão às 09h. Assim, a votação final global deve iniciar-se apenas ao final do dia de terça-feira.

Hugo Carneiro, deputado do PSD, indicou que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem disponibilidade para esta alteração ao calendário, mas a proposta ainda terá de ser formalizada e acordada.

Num encurtado terceiro dia de votações foram aprovadas 42 propostas de alteração ao OE2027, 34 das quais da oposição. O PSD e o CDS-PP conseguiram ver viabilizadas oito iniciativas, tal como o PS. Já o Livre viu terem ‘luz verde’ a sete propostas, o Chega seis, Bloco de Esquerda cinco, o JPP quatro, o PAN três e a IL uma.

Propinas congeladas por mais um ano

Num dia mais reduzido, uma das principais pretensões do Governo saiu derrotada. O Executivo pretendia aumentar as propinas do ensino superior no próximo ano, depois de um congelamento sucessivo nas propostas de Orçamento do Estado dos anos anteriores, mas foi aprovada uma proposta do Chega que mantém as propinas inalteradas.

A medida do Chega abrange licenciaturas, mestrados, doutoramentos e cursos técnicos superiores profissionais. O limite máximo legalmente fixado para este ano passa assim a aplicar-se a novos alunos e aos que já frequentam os cursos, com a comparação feita para o mesmo ciclo de estudos, regime de frequência e número de créditos inscritos.

Paralelamente, foi chumbada a proposta do PS que pretendia fixar para, no próximo ano letivo, o valor da propina de 697 euros, prevista para o ano letivo em curso, nas licenciaturas e nos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) das instituições públicas.

A iniciativa socialista estipulava uma regra própria de atualização para os mestrados que sejam necessários para aceder a uma profissão, ou cuja conclusão seja exigida pelas respetivas ordens. Para os restantes mestrados e para os doutoramentos, mantinha-se a determinação de que as propinas devem ter em conta o custo real da formação. A proposta também previa que não exista um limite mínimo para as propinas destes ciclos em 2027/2028.

A saúde foi um dos principais temas do dia, com a aprovação de obras de modernização do Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro, integrado na Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, por proposta do PSD/CDS-PP, e o lançamento de um concurso para o hospital do Seixal, por proposta do Livre. Esta segunda iniciativa não estabelece uma data para o início ou a conclusão das obras.

O Governo terá também de rever, em 2027, o modelo de incentivos às farmácias para a dispensa de medicamentos genéricos. A proposta do PS pretende estimular o crescimento da quota destes medicamentos, quando a sua utilização for clinicamente adequada.

Segundo a justificação do PS, a quota de genéricos caiu em 2025 e 2026 pela primeira vez desde a sua implementação em Portugal. O partido defende que aumentar a sua utilização pode facilitar o acesso aos tratamentos e contribuir para a sustentabilidade da despesa com medicamentos no Serviço Nacional de Saúde.