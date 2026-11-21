A Base de Dados de Perfis de ADN (BDP-ADN), utilizada para apoiar investigações criminais e identificar pessoas desaparecidas, reúne atualmente 29.659 perfis genéticos e registou 836 coincidências durante 2025. Apesar de existir desde 2010, o funcionamento desta ferramenta continua a ser pouco conhecido pelos cidadãos. Foi precisamente para dar a conhecer os seus objetivos e explicar como funciona que o Ministério da Justiça e o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) lançaram um questionário anónimo que permite testar os conhecimentos dos participantes e, no final, consultar as respostas corretas.

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Um dos exemplos concretos da utilidade da Base de Dados de Perfis de ADN remonta a 2017 e 2018, e envolve dois crimes sexuais cometidos na região Centro, com duas vítimas, de 23 e 12 anos. Na altura, os autores ainda não tinham sido identificados, mas a análise dos vestígios biológicos recolhidos na roupa das vítimas permitiu obter os respetivos perfis genéticos e introduzi-los na base de dados. O cruzamento das amostras revelou uma coincidência, levando os investigadores a estabelecer uma possível ligação entre os dois crimes e a admitir que poderiam ter sido cometidos pelo mesmo indivíduo. A investigação permitiu chegar a um suspeito, a quem foi posteriormente recolhida uma amostra de saliva. A comparação genética confirmou a correspondência entre o seu perfil e os vestígios encontrados nas duas vítimas, permitindo associá-lo aos dois casos.

Criada pela Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, – era Alberto Costa ministro da Justiça, com José Sócrates como primeiro-ministro – e em funcionamento desde 2010, a base de dados tem duas grandes finalidades: apoiar a investigação criminal e contribuir para a identificação civil. A sua gestão está entregue ao INMLCF.

Na investigação criminal, permite comparar perfis de ADN obtidos a partir de vestígios biológicos recolhidos em locais de crime com perfis de referência, designadamente de pessoas condenadas e, nas situações legalmente admissíveis, de arguidos em processos pendentes. Possibilita também o cruzamento de vestígios entre si, identificando possíveis ligações entre investigações distintas, mesmo quando ainda não existe um suspeito identificado.

Na vertente da identificação civil, a ferramenta pode ajudar a referenciar pessoas desaparecidas e cadáveres ou restos mortais cuja identidade não foi determinada, através da comparação com amostras de referência da própria pessoa ou de familiares. O Ministério da Justiça destaca ainda a possibilidade de partilhar informação com outros países, permitindo apoiar investigações que ultrapassam fronteiras.

Mais de 18 mil perfis pertencem a condenados

De acordo com o relatório anual de 2025 do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN, elaborado com informação do INMLCF e do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, existiam 29.659 perfis genéticos no final do ano passado.

A maioria pertencia a pessoas condenadas: eram 18.530, correspondendo a 62,48% do total. Seguiam-se 10.318 perfis relativos a vestígios biológicos recolhidos no âmbito de investigações criminais, que representavam 34,79% da base de dados. Os restantes registos incluíam 648 perfis de profissionais envolvidos na recolha e análise de amostras, 89 amostras-problema para identificação civil, 32 amostras de referência para identificação civil, 27 perfis de arguidos e 15 de voluntários.

Durante 2025, foram introduzidos 3.986 novos perfis, menos 647 do que em 2024, quando tinham sido registadas 4.633 inserções. A redução foi particularmente visível nas amostras recolhidas no âmbito de investigações criminais, que passaram de 1.721 para 1.465. Também os perfis de pessoas condenadas diminuíram, de 2.870 em 2024 para 2.412 no ano seguinte.

836 coincidências genéticas num ano

Um dos indicadores mais relevantes do funcionamento da base de dados é o número de coincidências, habitualmente designadas por hits. São correspondências entre perfis genéticos que podem permitir identificar uma pessoa associada a um vestígio biológico ou estabelecer uma ligação entre diferentes investigações criminais.

Em 2025 foram registadas 836 coincidências nacionais, praticamente o mesmo número do ano anterior, quando tinham sido contabilizadas 839. Segundo o relatório do Conselho de Fiscalização, 416 ocorreram entre diferentes vestígios recolhidos no âmbito de investigações criminais e 392 entre vestígios criminais e perfis de pessoas condenadas. Foram ainda registadas 27 coincidências entre perfis de condenados e uma entre um vestígio criminal e um perfil de arguido.

A evolução é expressiva: as coincidências passaram de 56 em 2022 para 583 em 2023, atingindo 839 em 2024, segundo dados oficiais do Conselho de Fiscalização.

Estes números não significam, contudo, que tenham sido resolvidos 836 crimes ou identificados outros tantos suspeitos. Uma coincidência genética constitui uma pista para a investigação, que tem de ser analisada e enquadrada pelas autoridades competentes. A correspondência entre dois vestígios pode, por exemplo, revelar que o mesmo indivíduo esteve associado a diferentes locais de crime, permitindo relacionar processos que até então eram investigados separadamente.

Apesar de a identificação civil ser uma das finalidades previstas na lei, esta componente continua a representar uma parcela muito pequena da base de dados portuguesa. No final de 2025, existiam 89 perfis de vestígios biológicos por identificar e 32 perfis de referência destinados à identificação civil, de acordo com os dados do Conselho de Fiscalização.

Quem pode integrar a base de dados?

A inclusão de perfis genéticos não é automática nem abrange indistintamente todas as pessoas investigadas por um crime. A lei estabelece diferentes categorias e condições para a recolha e inserção de amostras.

No caso das pessoas condenadas, a recolha depende de decisão judicial e do preenchimento dos requisitos legais. Também a recolha de ADN de arguidos está sujeita a condições específicas e a despacho judicial. Além destas situações, podem ser introduzidos perfis relativos a vestígios recolhidos em locais de crime, pessoas desaparecidas, familiares destas, voluntários e profissionais envolvidos na recolha e análise de amostras.

A lei estabelece igualmente limites à informação genética recolhida. A análise incide sobre marcadores de ADN não codificante, destinados à identificação, e não sobre informação genética que permita conhecer características de saúde ou outras características hereditárias da pessoa.

O relatório anual de 2025 dá ainda conta de que foram eliminados 856 perfis de pessoas condenadas durante esse ano, ao abrigo das regras legais de conservação e eliminação de informação. Em 2024 tinham sido eliminados 2.507 perfis desta categoria.