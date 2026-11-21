Um estudante chega a uma residência, instala-se num quarto mobilado e assina um contrato. A renda pode ser paga pelos pais, a conta da eletricidade é repartida pelos dias de ocupação e, passados alguns meses, o quarto recebe um novo inquilino. Multiplique-se este processo por dezenas ou centenas de unidades e a gestão torna-se um exercício de coordenação que dificilmente se resolve com folhas de cálculo no Excel e inúmeras trocas de e-mails. Foi na falta de ferramentas para lidar com esta complexidade que a Vivin identificou uma oportunidade de negócio.

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Criada há cerca de três anos, a plataforma portuguesa desenvolve tecnologia para automatizar a gestão de propriedades destinadas a estadias flexíveis, sobretudo residências de estudantes e espaços de coliving. Trata-se de um segmento com regras próprias: os contratos são mais curtos do que no arrendamento tradicional, as casas estão mobiladas e há uma maior rotação de inquilinos, mas também cauções, pagamentos de serviços e uma relação mais próxima entre operadores e residentes do que na hotelaria.

Antes de avançar com a Vivin, Pedro Gancho e os restantes fundadores acumulavam já oito anos de experiência na operação de propriedades de média duração, um negócio que conheciam por dentro. Ao longo desse percurso, foram identificando as dificuldades de gestão associadas a este tipo de operação. “Havia uma complexidade de operação grande, estadias médias de cinco, seis meses, uma rede grande de inquilinos, uma data de interações entre proprietário e inquilino, assinaturas de contratos, etc. Havia muito trabalho e muita manualidade e não havia nenhuma solução tecnológica a responder a isso”, explica o CEO, em declarações ao ECO.

A tecnologia disponível no mercado estava direcionada, sobretudo, para hotéis e alojamento turístico, enquanto o arrendamento tradicional tinha menos necessidade de automatização, dada a duração dos contratos e a menor frequência de contacto entre senhorios e inquilinos. No meio destes dois modelos, havia um segmento que, à medida que crescia, precisava de ferramentas próprias. “Vimos que havia aí uma oportunidade”, resume Pedro Gancho, que fundou a empresa com dois antigos colegas, João e Jorge.

A Vivin funciona como um property management system (PMS), um software de gestão de propriedades, mas vai além do armazenamento e consulta de informação. A plataforma liga-se aos canais através dos quais os operadores recebem novos clientes e automatiza várias etapas da relação com os inquilinos: desde o preenchimento e envio dos contratos até à cobrança de cauções, processamento de pagamentos e emissão de faturas.

Um dos exemplos mais ilustrativos está na reconciliação bancária. Nas residências de estudantes, é habitual que o contrato esteja em nome do estudante, mas que a renda seja paga por um familiar, geralmente o pai ou a mãe. Como o nome de quem faz o pagamento nem sempre coincide com o do inquilino, a identificação das transferências bancárias pode tornar-se mais difícil. Ora, para simplificar este processo, a Vivin atribui um IBAN virtual único a cada cliente, permitindo associar automaticamente cada pagamento ao respetivo inquilino, independentemente de quem o efetua.

O mesmo princípio aplica-se às despesas de água e eletricidade. Através da leitura automática das faturas e da associação dos consumos aos respetivos contadores, o sistema calcula os valores imputáveis a cada unidade, tendo também em conta os dias de ocupação. “Desde que esteja tudo bem parametrizado, sem nenhuma intervenção manual, conseguimos resolver o processo todo”, afirma o CEO. Segundo o responsável, cerca de 90% dos processos diários de uma empresa podem já ser tratados desta forma.

De Portugal para o mercado europeu

A automatização é apenas uma das dimensões do produto. A inteligência artificial (IA), integrada na arquitetura da plataforma desde a sua criação, permite também analisar os dados das operações e identificar oportunidades de melhoria. O objetivo passa por detetar quartos vazios, antecipar necessidades de manutenção ou otimizar a gestão de limpezas e logística.

“É quase não só ter um sistema, mas ter uma consultoria incluída que lhes vai ensinar a ter um negócio melhor”, descreve Pedro Gancho ao ECO. Ao cruzar informação de várias empresas, a Vivin pretende identificar práticas mais eficientes e sugerir alterações aos operadores, ajudando-os a reduzir custos e a evitar períodos de desocupação.

O principal mercado da empresa continua a ser o chamado flex living, que abrange as residências de estudantes (purpose-built student accommodation, ou PBSA) e os operadores de coliving. A plataforma trabalha também com empresas de arrendamento de média e longa duração e está a alargar a sua atuação ao segmento build to rent (BTR), isto é, à construção de imóveis destinados especificamente ao arrendamento.

A evolução da base de clientes reflete essa aposta. Em janeiro deste ano, a Vivin tinha cerca de 2.000 unidades na plataforma. Atualmente, já conta com aproximadamente 5.000 em utilização diária e está perto de chegar às 10.000, se se incluir os clientes em free trial e configuração de conta. Metade das unidades está em Portugal e a outra metade em mercados internacionais, sobretudo Espanha e Itália. O Reino Unido encontra-se em fase de integração e existem negociações e demonstrações em curso com potenciais clientes em França, na Alemanha e na Hungria.

"Desde que esteja tudo bem parametrizado, sem nenhuma intervenção manual, conseguimos resolver o processo todo.” Pedro Gancho CEO da plataforma Vivin

Em termos de modelo de negócio, a Vivin cobra numa subscrição mensal de oito euros por unidade, que pode corresponder a um quarto, estúdio ou apartamento. A empresa atingiu o breakeven em julho deste ano, quando a faturação mensal passou a cobrir os custos fixos. “Foi o primeiro mês em que o que gastámos, com a equipa e os nossos custos mensais, foi pago pelos clientes”, conta o responsável.

Até chegar a este ponto, os primeiros dois anos foram dedicados sobretudo ao desenvolvimento tecnológico. “Não estávamos ativamente a investir nem em vendas nem em marketing. Estávamos a trabalhar com alguns parceiros selecionados para desenvolver produto e testar o que é que fazia sentido”, recorda Pedro Gancho. A presença em feiras internacionais e o reforço da exposição da marca marcaram uma nova fase, durante a qual a empresa mais do que duplicou o número de unidades na plataforma.

A próxima etapa passa por acelerar o crescimento

Com uma equipa de 12 pessoas – oito dedicadas ao desenvolvimento do produto e quatro às áreas comercial e de negócio –, a Vivin prepara agora uma expansão que poderá exigir uma estrutura maior. A empresa tem recorrido exclusivamente a capitais próprios, mas está a avaliar outras fontes de financiamento para reforçar as equipas de vendas e marketing e entrar em mais mercados.

“Nós sabemos a velocidade a que conseguimos crescer atualmente. Mas, se quisermos efetivamente acelerar esse crescimento para crescer ao mesmo tempo em muitos mercados, é preciso uma equipa maior”, afirma o CEO. A possibilidade de captar investimento externo está, por isso, em cima da mesa. E foi precisamente com esse objetivo que Pedro Gancho marcou presença na Web Summit, que decorreu este mês em Lisboa, para estabelecer contactos com fundos de capital de risco.

Para já, Reino Unido e Espanha são as geografias que concentram maior atenção, pela dimensão dos mercados de residências de estudantes e de flex living. A expectativa de Pedro Gancho é que a faturação gerada nos mercados internacionais ultrapasse a do mercado português já a partir do primeiro trimestre de 2027.

Pelo caminho, a empresa conquistou o prémio “Technology of the Year”, nos Coliving Awards, em Londres – uma distinção que, segundo o CEO, ajudou a reforçar a confiança de potenciais clientes de maior dimensão, preocupados com a cibersegurança e a proteção de dados. Agora, o desafio é levar a plataforma a mais operadores e mercados, num segmento imobiliário que exige soluções tão flexíveis como as próprias estadias que gere.