ECO Quiz. O Parlamento aprovou a isenção de mais-valias até 300 mil euros para pôr casas no mercado?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
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O Parlamento levou a discussão na última quinta-feira uma proposta do PS que tem como objetivo isentar de IRS as mais-valias obtidas com a venda de segundas habitações, casas vazias ou outros imóveis que não sejam a residência própria do proprietário, desde que sejam colocados no mercado de habitação permanente ou arrendamento acessível.
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