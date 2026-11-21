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O Parlamento levou a discussão na última quinta-feira uma proposta do PS que tem como objetivo isentar de IRS as mais-valias obtidas com a venda de segundas habitações, casas vazias ou outros imóveis que não sejam a residência própria do proprietário, desde que sejam colocados no mercado de habitação permanente ou arrendamento acessível.

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