O ‘IVA zero’ vai regressar no próximo ano, assumindo que o Orçamento do Estado passa no Parlamento. A proposta dos socialistas foi parcialmente aprovada com o apoio do Chega na madrugada desta sexta-feira, ditando a isenção do imposto sobre “um conjunto de bens alimentares” entre 1 de janeiro e 31 de março. A medida deve vigorar “por um período inicial de três meses”, podendo ser renovada por “iguais períodos” conforme a “evolução da inflação e o seu efeito na receita fiscal”, segundo o texto da proposta do PS.

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A intenção da oposição tem meses, mas a ideia tem anos. Foi aplicada em Portugal entre 18 de abril de 2023 e 4 de janeiro de 2024, sobre 46 categorias de produtos alimentares essenciais, numa altura em que as famílias estavam a ser esmagadas pelo aumento de custos da energia e dos alimentos, no rescaldo da crise inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia. A diferença é que a medida, nessa altura, foi patrocinada pelo Governo de António Costa, enquanto a atual é imposta pelo Parlamento à revelia do Governo em funções.

“Generosa” na apresentação, mas “ineficaz” nos resultados — é pública a opinião do primeiro-ministro, Luís Montenegro, acerca dos méritos (ou deméritos) do ‘IVA zero’. “Não está em cima da mesa nesta altura, não está programada, nenhuma intervenção ao nível do IVA, nem no cabaz alimentar”, insistia o governante em março, fechando assim a porta à isenção. O certo é que a proposta do PS foi aprovada, ainda que, neste momento, existam mais dúvidas do que certezas sobre como ocorrerá a sua implementação.

Além da perda de receita e de beneficiar em igual montante pessoas de rendimentos muito diferentes, o maior risco da isenção de IVA sobre os bens alimentares é a medida ser absorvida ao longo da cadeia de valor do produto, na forma de aumentos das margens dos produtores ou distribuidores. Consciente dessa possibilidade, o então primeiro-ministro do PS não avançou sozinho: a medida foi regulada por um acordo tripartido e tinha um mecanismo de supervisão.

Promessas a três

Refresquemos a memória: a 27 de março de 2023, António Costa assinou com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e com a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, o chamado “pacto para a redução e estabilização de preços dos bens alimentares”. Um autêntico contrato com vários compromissos assumidos pelas partes:

O Governo comprometeu-se a reforçar em 140 milhões de euros os “apoios à produção agrícola , para mitigar os custos de produção, incluindo eletricidade verde e demais custos de energia”, e a renovar de forma imediata o apoio extraordinário ao gasóleo agrícola e o apoio para mitigar os custos dos fertilizantes e adubos.

comprometeu-se a , para mitigar os custos de produção, incluindo eletricidade verde e demais custos de energia”, e a renovar de forma imediata o apoio extraordinário ao gasóleo agrícola e o apoio para mitigar os custos dos fertilizantes e adubos. Os produtores , representados pela CAP, comprometeram-se a “fazer refletir o apoio recebido nos preços dos produtos constantes no cabaz, de forma direta e indireta”, e a associar os novos apoios do Governo, “sempre que possível, a uma redução dos preços à saída da exploração”.

, representados pela CAP, comprometeram-se a “fazer refletir o apoio recebido nos preços dos produtos constantes no cabaz, de forma direta e indireta”, e a associar os novos apoios do Governo, “sempre que possível, a uma Os distribuidores, representados pela APED, comprometeram-se a refletir no preço “a totalidade” da isenção fiscal, “não incorporando a descida do imposto na margem comercial”; a reforçar as campanhas comerciais “por um período mínimo de seis meses” sobre os preços dos bens isentos de IVA; a prestar “informação clara e precisa” aos consumidores; e a firmarem parcerias junto dos produtores que tiverem recebido as ajudas.

O pacto promovido por António Costa deu ainda origem a uma Comissão de Acompanhamento, “tendo em vista zelar pela aplicação dos compromissos” do pacto, tendo todas as partes o dever de “partilhar informação adequada” para o cumprimento do objetivo. Esta comissão era composta por oito entidades, incluindo a Autoridade da Concorrência (AdC), a ASAE, o Fisco e a Direção Geral do Consumidor.

‘IVA zero’ abrandou a inflação

Em linhas gerais, foi este o mecanismo que fez funcionar o ‘IVA zero’ em Portugal durante vários meses, aliviando os custos dos alimentos para milhões de famílias. O arranque da medida acelerou a descida da inflação: em maio de 2023, o primeiro mês completo de ‘IVA zero’, a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor abrandou 1,7 pontos percentuais, para 4% (em março de 2023, a taxa era de 7,4%). E, em janeiro do ano seguinte, quando o imposto foi restabelecido, a inflação acelerou um ponto percentual, para uns mais confortáveis 2,3%.

“Os resultados [da aplicação do ‘IVA Zero’] apontam para um elevado grau de transmissão da redução do imposto aos preços, o que é confirmado por uma análise baseada em dados de preços de venda fixados nas plataformas online dos principais retalhistas”, concluiu também uma análise do Banco de Portugal publicada em outubro de 2023. O supervisor estimou ainda que a inflação alimentar em Portugal ficou cerca de 3,5% abaixo do que teria sido sem a medida, comparando com a evolução média da Zona Euro.

Voltando ao presente, a proposta da oposição para isentar de IVA alguns bens alimentares é aprovada numa altura em que a taxa de inflação homóloga atingiu 3,8% em outubro, com o índice referente aos produtos alimentares transformados a manter um avanço de 3,7% e os bens energéticos a encarecerem a dois dígitos, a uma taxa de 17,4%.

Perante a possibilidade de ter de executar um Orçamento com o qual não concorda — e que, segundo o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, pode levar o país a um défice de até 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) –, Montenegro veio aliviar a tensão na sexta-feira, rejeitando o cenário de crise política: “Aqueles que veem nisto um caminho para uma crise política estão a ver mal o assunto”, disse, acrescentando: “Nós convivemos bem com a democracia.”

“O que é verdadeiramente penalizante para o país é que se aprovem coisas à la carte, de forma avulsa, que não são coerentes entre si. Porque o dinheiro dos impostos que se cobram e o dos que se deixam de cobrar são recursos de todos que devem ser otimizados”, argumentou o chefe do Governo. No mesmo dia, uma sondagem dava a AD em terceiro lugar nas intenções de voto, com o PS a manter-se em primeiro lugar e a afastar-se do Chega, em segundo.

Para compensar a perda de receita com o IVA, foi aprovado no Parlamento o fim do benefício fiscal para os senhorios que pratiquem rendas mensais até 2.300 euros (as famigeradas “rendas moderadas”). Desta forma, os contratos abrangidos regressam ao regime geral do Código do IRS, com uma taxa autónoma de 25%, salvo reduções aplicáveis a contratos de longa duração ou programas específicos como o arrendamento acessível, contra a atual taxa de 10%.

Voltando ao ”IVA Zero’, a medida divide os dois maiores retalhistas. Em março deste ano, a ainda CEO da Sonae, Cláudia Azevedo, que controla a insígnia Continente, defendeu o regresso da medida: “IVA zero, obviamente que gostamos muito.”

Já Pedro Soares dos Santos, CEO da Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, mostrou-se dividido, porque a medida “premeia os que estão bem e premeia os que estão menos bem”. “Não sei se é a medida mais equilibrada e mais justa para quem tem menos. Estou sempre dividido nesta matéria”, confessou, na mesma altura.