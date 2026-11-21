A vila de Manteigas, no distrito da Guarda, viveu uma manhã de “tranquilidade”, mas está a contar que o “pior período” precipitação intensa comece pelas 15:00, disse o presidente da Câmara Municipal.

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Os distritos de Viseu, da Guarda e de Coimbra já tinham o aviso vermelho devido ao mau tempo, enquanto outros oito distritos estavam sob aviso laranja. Desses oito, os distritos de Leiria e de Santarém evoluíram agora para o alerta vermelho. Ou seja, são já cinco os distritos sob aviso máximo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até às 18h.

De acordo com o site oficial do IPMA, a previsão para estes distritos é de “chuva persistente, por vezes forte, em especial nas terras altas”, eventualmente acompanhada de trovoada.

Os distritos sob aviso laranja são essencialmente do norte litoral e interior: Porto, de Vila Real, de Viana do Castelo, Aveiro e Braga. Enquanto os distritos de Lisboa, Bragança, Setúbal, Évora e Portalegre estão sob aviso amarelo e os distritos de Beja e de Faro estão sob aviso verde e livres de mau tempo.

“De acordo com o aviso do IPMA, sabemos que o pior período de precipitação intensa ou forte irá iniciar provavelmente junto das 15:00. Estamos preparados, as equipas estão posicionadas e, no fundo, estamos, até o momento, satisfeitos com o que está a acontecer”, declarou Flávio Massano num ‘briefing’ realizado ao princípio da tarde nos Paços do Concelho.

O autarca agradeceu o comportamento das pessoas, que “até o momento, estão a acatar perfeitamente as instruções que efetivamos com a declaração de situação de alerta municipal”.

“Os manteiguenses estão a cumprir, estão a respeitar e esta colaboração de todos é essencial, porque, obviamente, não conseguimos assegurar que, de um momento para o outro, a situação não piore repentinamente e é isso que queremos acautelar”.

Também presente no ‘briefing’, João Rodrigues, comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, adiantou que está a ser feita “a monitorização permanente da vertente, com equipas no terreno e também através de uma câmara que instalámos para perceber o volume dos deslizamentos que estamos a ter”.

“As forças de proteção civil estão pré-posicionadas e estarão no terreno o tempo que for necessário para garantir que a zona habitacional de Manteigas tem este risco minimizado ao máximo, garantindo sempre a salvaguarda das vidas e bens”, garantiu.

Às 14:45, estavam no terreno 120 operacionais e 55 veículos, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A Câmara de Manteigas declarou a situação de alerta municipal a partir das 00:00 de hoje devido à previsão de chuva intensa e forte durante o dia.

Desde essa hora é proibido circular, de automóvel ou a pé, em oito ruas nas imediações do Ribeiro da Vila.

Os moradores que ali residem foram aconselhados a mudarem-se temporariamente para casas de familiares.

A proteção civil apelou ainda aos residentes que preparem um kit de emergência para o caso de ser necessário proceder à sua evacuação.

A autarquia criou duas zonas de segurança com 20 camas em equipamentos municipais e na sede da banda filarmónica, junto aos Paços do Concelho, para quem não tiver alternativas de alojamento nos próximos dias.

Manteigas foi afetada por precipitação intensa na quarta-feira à noite que causou cheias e o arrastamento de detritos, lamas e pedras, pelas ruas da localidade e pela ribeira que atravessa a vila.

A autarquia ativou o plano municipal de emergência e proteção civil.

Não se registaram vítimas ou feridos, houve apenas necessidade de realojar duas pessoas.