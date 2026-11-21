O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho disse que o Parlamento está a substituir o Governo e que não aceitaria governar nessas condições.

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“É difícil assim alguém responder pelos resultados da governação. Quando se está a governar por interposta pessoa, é muito difícil. Achar que isto em si mesmo não é uma crise é um bocado ousado. Podemos não a querer reconhecer, mas ela existe. Porque não somos nós que estamos a governar, é o Parlamento. Há aqui qualquer coisa que não está certa. Eu não aceitaria isso”, afirmou.

O antigo governante do PSD falava esta sexta-feira à noite na ilha Terceira, nos Açores, num jantar de empresários promovido pela Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH).

Pedro Passos Coelho disse estar “solidário” com a posição em que está o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que “vê o Parlamento governar através do Orçamento de Estado contra a vontade do Governo”, numa referência às alterações ao Orçamento de Estado para 2027 aprovadas pelo PS e pelo Chega.

“Os governos dependem dos parlamentos, evidentemente. Essa é a fonte da democracia. Mas se os parlamentos substituem a ação do Governo, as coisas não estão no seu devido sítio”, insistiu.

O antigo primeiro-ministro defendeu que é preciso “criar condições para que os governos possam governar” e que têm de ser os cidadãos a tomarem consciência desse problema e a exigi-lo.

“Espero, sinceramente, que o país vá acordando para essa realidade e perceba que daqui a cinco anos, ou daqui a sete anos, já é muito tarde para tratar destas coisas. Teremos perdido demasiadas oportunidades se ficarmos à espera que o tempo resolva o que não tem de resolver”, apontou.

Pedro Passos Coelho salientou a importância da credibilidade externa de Portugal e apelou à “responsabilidade do Parlamento”.

“Espanta-me em particular que o Partido Socialista se tenha esquecido disso, porque o Partido Socialista tem uma parte de responsabilidade nesta credibilidade que nós construímos externamente. Podia ter desbaratado o esforço que tinha sido feito antes e não o fez”, referiu.

Num discurso de cerca de 50 minutos, o antigo primeiro-ministro considerou ainda uma “loucura” a construção do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete.

“Ninguém sabe o que é que vai ser a aviação nos próximos 30 anos. A preços de hoje, vamos gastar 12 ou 13 ou 14 mil milhões de euros, que não temos, para fazer um aeroporto, quando podíamos, nestes 10 anos, ter feito investimentos no atual aeroporto e num complementar, que dava e sobrava, na altura, para os próximos 25 a 30 anos”, apontou.

“A gente não tem empresas nem fator de trabalho suficiente para construir as habitações que o país precisa. Acham que elas vão ser feitas com a grande obra do aeroporto de Lisboa? Eu acho que há aqui alguma coisa que não está a ser bem pensada”, acrescentou.

Passos Coelho sublinhou que apesar de a economia estar a crescer as pessoas estão “insatisfeitas”, porque não têm acesso a saúde, educação e habitação.

“Como é que as pessoas hão de olhar para o futuro e ficar contentíssimas, se não conseguem arranjar casa, têm de pagar seguros de saúde, têm de meter cunhas para poderem ser atendidas nos hospitais privados, como quando o Serviço Nacional de Saúde começou a funcionar mal?”, questionou.

O antigo governante defendeu que Portugal precisa de criar riqueza e alertou para o facto de o turismo não ter o mesmo potencial de outras áreas em termos de valor acrescentado bruto.

“Não estou a dizer para abandonarmos o turismo no país, nem o alojamento local. Estou a dizer: cuidado, porque esse não é o futuro. É um balão de oxigénio muito importante para as pessoas poderem ter algum rendimento, terem atividade, terem emprego, porque foi aí que foi criado”, vincou.