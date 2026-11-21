O maior fundo dedicado ao clima a nível mundial, o Green Climate Fund (GCF), enfrenta dificuldades de financiamento com a retirada do maior contribuidor, os Estados Unidos. Neste contexto, o diretor de Governação do fundo indica que o objetivo da entidade para a 31.ª Conferência do Clima (COP31) foi sobretudo demonstrar resultados.

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“Não viemos a esta COP para pedir recursos. Viemos para demonstrar o valor que acrescentamos. Viemos focados em mostrar o impacto de tudo o que estamos a fazer, mostrar os resultados que estamos a ter”, afirmou o diretor do Gabinete dos Assuntos de Governação e secretário do conselho de administração do Fundo Verde para o Clima (GCF), Artur Cardoso de Lacerda, em entrevista ao ECO/Capital Verde, no recinto da COP31.

O Green Climate Fund lançou um relatório durante a conferência, o “Jornada de Reforma”, que analisa como o fundo conseguiu tornar-se mais eficaz ao longo dos últimos anos. “Trouxemos também muita informação sobre os projetos e sobre a forma como os recursos que nos foram confiados estão a ser utilizados”, acrescenta o diretor do Gabinete dos Assuntos de Governação. Dinamizaram sessões de informação com o grupo africano e os países menos desenvolvidos (G77). “Estamos a transformar a experiência dos países e penso que estão satisfeitos com os esforços que temos vindo a desenvolver”, afere.

Olhando para o acordo que está a ser ultimado na COP, Artur Cardoso de Lacerda acredita que este podia ajudar na implementação do financiamento, caso incluísse um ponto específico relativo aos fundos: “Seria certamente importante que fosse transmitida uma mensagem clara aos países e a toda a arquitetura de financiamento climático, de que instituições como o GCF são verdadeiramente importantes e precisam de dispor de recursos adequados para concretizar a ação climática”. Ao mesmo tempo, é desejável “um forte incentivo para que os países assumam compromissos e disponibilizem efetivamente esses recursos”.

Seria certamente importante que fosse transmitida uma mensagem clara aos países e a toda a arquitetura de financiamento climático, de que instituições como o GCF são verdadeiramente importantes e precisam de dispor de recursos adequados para concretizar a ação climática. Artur Cardoso de Lacerda

Sobre o financiamento para a adaptação, cuja discussão tem decorrido em torno de se colocar, ou não, um valor específico no acordo — 120 mil milhões de euros — em vez da simples referência ao “triplicar”, Cardoso de Lacerda defende que a quantificação é de facto bem-vinda: “Sem dúvida que estabelecer um nível de ambição é sempre positivo. E os números são importantes”.

Ainda que a proposta de colocar a fasquia no financiamento da adaptação nos 120 mil milhões anuais não avance, o responsável do GCF considera que a triplicação oferece “um sinal muito claro sobre a direção a seguir”. Este fundo climático é um dos principais líderes no financiamento para adaptação, já que tem a meta de distribuir os seus fundos por mitigação e adaptação em partes iguais.

Seja como for, a esperança não se esgota na cimeira. “Há muitas questões em que a COP funciona essencialmente como um catalisador da ação, mas essa ação tem de acontecer fora das salas de negociação” e de facto “grande parte da ação acontece fora deste contexto”, afirma.

Capacidade muito aquém dos objetivos mas basilar

O fundo climático tem comprometidos 22 mil milhões de dólares, distribuídos por 379 projetos em mais de 130 países em desenvolvimento. Este ano, o conselho de administração aprovou a maior quantia anual de sempre: 3 mil milhões de dólares. Do total de 22 mil milhões comprometidos, apenas 7,4 mil milhões já foram efetivamente desembolsados.

Esta é uma fatia ínfima dos 300 mil milhões de dólares que as Partes da COP acordaram angariar, anualmente, para financiamento climático, na cimeira de 2024, no Dubai. Antes da fasquia ter subido para os 300 mil milhões, estava nos 100 mil milhões e por isso o GCF contribuía apenas com 1,5% para esse objetivo.

Apesar do pequeno peso no total, Artur Cardoso de Lacerda garante que o GCF tem um papel relevante. “Estes recursos são muito flexíveis e muito baratos. Por isso, podemos desempenhar um papel catalisador, utilizando-os para atrair outros recursos e promover mais investimento”, já que o GCF pode “desempenhar um papel catalisador”, afirma o responsável pelos Assuntos de Governança no fundo. “Podemos tornar projetos viáveis e ajudar a criar mercados, algo que outras instituições, com recursos tradicionais, não conseguem fazer”, remata.

Podemos tornar projetos viáveis e ajudar a criar mercados, algo que outras instituições, com recursos tradicionais, não conseguem fazer. Artur Cardoso de Lacerda

A maioria do financiamento é entregue na forma de subvenções, mas também são concedidos empréstimos com “taxas de juro muito baixas”, mais favoráveis do que as comerciais. Numa menor proporção, o fundo concede garantias e investimentos em capital próprio (equity investments).

Além disso, por cada dólar investido pelo maior fundo climático, são mobilizados cerca de cinco dólares adicionais provenientes de outras fontes.

O GCF estima que o seu financiamento esteja a contribuir para aumentar a resiliência climática de 1,7 mil milhões de pessoas e que evite a emissão de 3,6 mil milhões toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Estados Unidos fora. GCF procura mais financiamento junto das restantes partes

O GCF é um fundo cujos recursos são aprovisionados de quatro em quatro anos. Neste momento, está a ser preparado o terceiro Plano Estratégico, para o horizonte de 2028 a 2031. “Angariamos os fundos e, depois, disponibilizamos esses recursos concessionais ao longo desses quatro anos”, explica Cardoso de Lacerda, para depois rematar: “Esta COP é muito importante para nós, porque será a última antes da conclusão do nosso processo de reconstituição de recursos”.

Os financiadores deste fundo são os países que participam das Cimeiras do Clima das Nações Unidas e, recentemente, notou-se uma baixa muito relevante: os Estados Unidos retiraram-se das negociações climáticas e desvincularam-se assim dos seus compromissos, o que faz uma mossa relevante no financiamento, já que eram o maior contribuidor.

“A nossa intenção é manter um nível elevado de ambição e fazer todos os esforços para mobilizar o máximo de recursos possível através do nosso processo de reconstituição”, garante Artur Cardoso de Lacerda. Neste sentido, o GCF tem vindo a trabalhar com os países para assegurar compromissos ambiciosos e, sempre que possível, aumentar também as contribuições.

Reformas reduzem tempo de resposta e execução

O diretor do Gabinete dos Assuntos de Governação da GCF defende aumentar a quantidade de recursos semelhantes aos deste fundo climático, já que são os mais flexíveis – em termos das diferentes formas de concessão utilizadas – e “extremamente escassos”.

Em segundo lugar, fala da necessidade de haver mais escala no financiamento e que as instituições sejam mais eficientes, mais rápidas e mais próximas dos países. “Estamos a tentar aproximar-nos dos países para compreender melhor as suas necessidades e encontrar formas mais eficazes de os apoiar”, indica.

Em paralelo, o GCF tem reduzido os tempos de preparação e análise dos projetos que apoia. Anteriormente, a análise de um projeto demorava mais de dois anos. Atualmente, demora, em média, cerca de seis meses. A acreditação de autoridades nacionais envolvidas nos processos também decresceu, de mais de 30 meses para cerca de quatro meses. “Houve, portanto, um processo de reforma muito significativo”, conclui Artur Cardoso de Lacerda. Por fim, o fundo debate-se com a capacidade dos próprios países em executar, tendo criado um programa para prestar auxílio.

A jornalista viajou a Antália a convite da Agência para o Clima.