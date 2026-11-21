André Ventura voltou a pedir unidade interna no Chega, defendendo que o partido tem de se apresentar como uma alternativa preparada para governar e não deixar que as divisões internas comprometam o caminho para o poder. No discurso da Convenção, este sábado, o líder do partido avisou também que o Chega “não é muleta de ninguém”, nem do primeiro-ministro nem de qualquer força política, e reivindicou a responsabilidade pelas medidas que conseguiu aprovar no âmbito do Orçamento do Estado.

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“Eles gostavam de nos ver divididos. Não lhes queremos dar essa hipótese”, afirmou Ventura, justificando o apelo à unidade com a necessidade de o partido se preparar para governar. O líder do Chega rejeitou que esta exigência represente menos democracia interna e sustentou que o partido está numa fase decisiva da sua trajetória política.

“Não estou a pedir o mandato deste congresso, estou a pedir o mandato até às próximas legislativas, para mostrar ao país que estamos prontos para governar”, declarou, apelando aos militantes para colocarem as disputas partidárias de lado e demonstrarem a força do grupo.

Ventura admitiu, contudo, que o crescimento do partido não será permanente. “Não vai correr sempre bem” e “ninguém ficará para sempre. Eu também não ficarei para sempre”, reconheceu, numa intervenção em que voltou a pedir um sinal de unidade e confiança na liderança.

O presidente do Chega aproveitou também para defender a posição do partido nas negociações do Orçamento do Estado, rejeitando as críticas do Governo à aproximação ao PS para aprovar medidas na especialidade. “Chama-se democracia”, respondeu, garantindo que o Chega assumiu a responsabilidade pelo aumento das pensões e que, entre apoiar subsídios de habitação para membros do Governo ou aumentar as pensões mais baixas, escolherá sempre a segunda opção.

Ventura acusou ainda o primeiro-ministro de irresponsabilidade, contrapondo a atuação do Chega à de Luís Montenegro, que criticou por alegadamente se ter afastado do espaço público durante a crise política. “Irresponsabilidade é ir jogar golfe no meio de uma crise” e “desaparecer do espaço público”, afirmou, acrescentando que “quem lidera não se esconde, não tem medo das perguntas”.

Na intervenção, o líder do Chega voltou a insistir na imigração, afirmando que o partido tinha razão quando, há dois anos, alertou para o que considera ser o descontrolo da política migratória. “Chamaram-nos racistas, extremistas e fascistas, mas não voltámos atrás”, disse, apontando agora a falta de vagas nos serviços públicos, as dificuldades no acesso à habitação e a deterioração das condições de segurança como sinais de que as suas posições estavam certas.

Ventura reivindicou igualmente a intervenção do Chega na discussão do Orçamento, nomeadamente para impedir o aumento das propinas. “Ontem, este partido impediu o aumento das propinas em Portugal”, afirmou, acusando o primeiro-ministro de tentar introduzir a medida “pela calada da noite”, num momento em que os jovens enfrentam dificuldades para pagar a habitação.

O líder do Chega dirigiu ainda críticas a Isaltino Morais e ao projeto político Fazemos, acusando os seus promotores de procurarem travar o crescimento do partido e de estarem preocupados com a possibilidade de o Chega chegar ao Governo. “Não descansaremos até que todos os corruptos enfrentem a justiça”, declarou.

Na reta final, Ventura voltou a apelar aos militantes para que não deixem que o partido se transforme num obstáculo à própria ascensão. “Não podemos ouvir dizer que votariam no André Ventura mas não votam no Chega”, afirmou, defendendo que o partido deve mostrar ao país que tem condições para liderar um executivo.

“Quem vai ser o nosso adversário? Quem travará este partido? Nós próprios? Ou o PS e o PSD?”, perguntou. A resposta veio da plateia: “Ninguém”.

A Convenção do Chega, que foi interrompida devido a uma ameaça de bomba, retomou entretanto os trabalhos previstos para o segundo dia. Para compensar o atraso, a Mesa Nacional estabeleceu um limite de dois minutos e 15 segundos para as intervenções dos militantes que apresentam moções.

Os trabalhos da 7.ª Convenção Nacional do Chega arrancaram este sábado no Entroncamento, pelas 11.00 horas, com cerca de uma hora de atraso face ao previsto e depois de o primeiro dia ter sido cancelado devido a uma falsa ameaça de bomba. Antes de entrar na sala, a chegada de André Ventura foi anunciada aos congressistas, que empunharam bandeiras e entoaram “Chega, Chega” durante alguns minutos.

Antes de ocupar o seu lugar, na primeira fila, Ventura subiu ao palco e cumprimentou os presentes. De seguida a sala gritou “Ventura, segue em frente, tens aqui a tua gente” e “Portugal é nosso, e há de ser, Portugal é nosso até morrer”.