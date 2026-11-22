A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros, da APS, anunciou o “Curso de especialização em peritagem em catástrofes e novos riscos”, que irá decorrer entre os dias 25 de novembro e 3 de março, de forma presencial e online.

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Com oito módulos, esta formação pretende preparar os profissionais de peritagem para uma realidade em que os fenómenos climáticos extremos são cada vez mais frequentes, combinando conhecimento técnico de peritagem com uma visão integrada dos novos riscos, catástrofes, tecnologia, dados, inteligência artificial (IA) e prevenção.

A formação será lecionada por Pedro Garrett, cofundador da 2adapt; Rui Silva, professor universitário; Joana Mota Agostinho, Partner IP Tech da Pérez-Llorca; Ivo Guimarães, professor universitário; António Pacheco de Castro, cofundador da FRANK; José Luís Leão, Head of Operations – Property & Casualty do Grupo Ageas Portugal; Alfredo Soares da Cruz, especialista em perdas de exploração; e Ilda Deodato, CEO da GEP – Gestão de Peritagens.

Este curso destina-se a peritos reguladores e averiguadores, gestores e técnicos de sinistros, profissionais de gestão e avaliação de risco, subscrição, prevenção e investigação de fraude, consultores e outros profissionais envolvidos na gestão de grandes sinistros, bem como nas áreas jurídica, compliance e auditoria.

O programa completo, as condições de inscrição e outras informações sobre a formação podem ser consultados no site oficial da APS.