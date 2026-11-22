O grupo BW, com sede em Singapura, recebeu autorização para assumir a construção e exploração do terminal portuário e das infraestruturas da zona franca da Barra do Dande, em Angola, por 25 anos, num investimento previsto de cerca de 840 milhões de dólares, segundo o despacho presidencial publicado no Diário da República de 18 de novembro.

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A operação divide-se em dois contratos. O terminal portuário representa 393,05 milhões de dólares e será construído e explorado por uma empresa angolana integralmente detida pela BW Maritime Infrastructure Development Limited. A Empresa Portuária de Luanda participa no contrato enquanto autoridade portuária.

O segundo investimento destina-se às infraestruturas de base da zona franca, na província do Bengo, e está estimado em 408,32 mil milhões de kwanzas, cerca de 447 milhões de dólares. O financiamento dos dois projetos cabe às empresas subconcessionárias, sem encargos para o Orçamento Geral do Estado, de acordo com o despacho.

A autorização permite avançar para a assinatura dos contratos, depois das negociações entre os investidores privados e a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande, que detém a concessão da zona franca desde julho de 2022. O projeto tem como objetivos declarados atrair atividade industrial e logística, substituir importações e aumentar as exportações. O material disponibilizado não indica datas para o início das obras ou para a entrada em funcionamento.