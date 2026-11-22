O secretário-geral do PS recusou “entrar em jogos políticos” a propósito das alterações ao Orçamento do Estado e deixou uma “palavra de conforto” aos senhorios, referindo que podem ter IRS zero pelo regime de renda acessível.

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Em declarações aos jornalistas, em Bragança, José Luís Carneiro desvalorizou as críticas do secretário-geral e líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, pelas alterações ao Orçamento para 2027 e considerou que ninguém acredita na ideia de uma aliança entre PS e Chega. “Eu não entro em jogos políticos. A minha função é cumprir os compromissos e construir com as pessoas uma relação de confiança“, declarou o secretário-geral do PS.

“Nós apresentámos propostas, como sempre prometemos, e elas foram viabilizadas. Nós não dialogámos, nós não negociámos, nós não fizemos quaisquer acordos com os outros partidos. Apresentámos as propostas, quem entendeu que eram boas, aprovou-as, e eu fiquei satisfeito“, acrescentou.

José Luís Carneiro argumentou que o PS está a cumprir compromissos que assumiu com os eleitores, com medidas que melhoram as condições de vida, sem impacto na estabilidade orçamental, e que foram apresentadas “para serem aprovadas, não para fazer a fita para que fossem chumbadas”.

O secretário-geral do PS destacou o IVA zero sobre bens alimentares essenciais, que apontou como uma das prioridades do seu partido, e enquadrou a reversão da descida de IRS para senhorios no objetivo de “limitar a especulação sobre as rendas”.

A este propósito, José Luís Carneiro quis “deixar ficar uma palavra de conforto, de tranquilidade e de segurança aos proprietários”. “Os proprietários que venham a optar pela renda acessível poderão mesmo ter IRS zero em relação às suas rendas. Por exemplo, uma casa no Porto, e algumas aqui também no distrito de Bragança, até cerca de 1.000, 1.100 euros poderão ficar isentas de qualquer pagamento de imposto“, referiu.

“Aquilo que se procura evitar é que se continue a prosseguir o caminho que o Governo estava a fazer de, com a renda moderada de 2.300 euros, puxar para cima o valor das rendas“, justificou, questionando “quem é que consegue pagar uma renda de 2.300 euros”.

José Luís Carneiro rejeitou qualquer contributo do PS para uma eventual crise política: “Há quem queira acelerar o calendário político do país. O PS quer servir o país. São perspetivas diferentes e é assim que nós vamos continuar a trabalhar, para servir o interesse do país, e não para acelerar calendários, porque as pessoas não nos tolerariam se nós contribuíssemos para uma crise política“.

“Nós estamos como terceira força política, apresentámos soluções para a vida das pessoas, elas foram aprovadas. Quem é que ganha no fim do dia com estas propostas? Os portugueses que vão ter o IVA zero sobre os bens alimentares, e os portugueses que vão ter também acesso à habitação em condições mais ajustadas às suas possibilidades“, sustentou.