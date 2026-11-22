Como tem vindo a ser habitual, a Cimeira do Clima das Nações Unidas estendeu as negociações para lá do final oficial. Contudo, a COP31 já se destaca com um recorde: é de momento a conferência das partes mais longa da história. A União Europeia e o Panamá rejeitam assinar o último texto em cima da mesa, proposto pela presidência turca durante a madrugada, o que significa que a Conferência das Partes termina sem acordo.

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A duração da COP de Antália já ultrapassou a de Madrid, que era, até agora, a mais longa. Em Espanha, o consenso só chegou 44h depois do suposto final, às 13h55 de domingo. Agora, na Turquia, os relógios já se ultrapassam as 16h30.

Ao longo das intervenções, foi ficando cada vez mais claro que estas se encaminhavam para não haver acordo, algo que não acontecia desde a COP de Copenhaga, em 2009. Em Haia, em 2000, também não se chegou a consenso, mas organizou-se um segundo evento para fechar o acordo, um esforço bem-sucedido.

No plenário que estava marcado para as 9 horas da manhã na Turquia e que começou já com cerca de 3 horas de atraso, três países anunciaram a rejeição do último texto. “Quero claramente dizer que a União Europeia e os Estados-membros objetam este projeto de decisão”, afirmou o ministro irlandês do Clima, Darragh O’Brien, que lidera as negociações climáticas da parte da União Europeia nesta COP, no COP31, em Antália (Turquia), no âmbito da presidência rotativa da Irlanda do Conselho da UE.

O responsável considerou que o texto fica muito aquém do nível de ação necessário e acrescentou: “É inconcebível que tenhamos um ato climático que não faça referência a combustível fósseis“, nem à transição para lá dos combustível fósseis.

A União Europeia já havia avançado três linhas vermelhas para as negociações. Exigia que fosse mencionado o abandono dos combustíveis fósseis e que, em oposição, as tecnologias de captura de carbono não tivessem tanto destaque como no último segundo rascunho apresentado. Por último, o bloco não abdicava de que fossem repostas as referências aos direitos humanos e, especificamente, das mulheres.

O Panamá, por seu lado, manteve-se fiel à posição que tem vindo a veicular desde sexta-feira. Desde então que este país tem ameaçado bloquear as negociações, caso a presidência não acedesse a um conjunto de oito condições, focadas igualmente na eliminação do uso de combustíveis fósseis. Neste sentido, este domingo, a representante do país em plenário declarou: “O Panamá não pode suportar este projeto de decisão”, considerando-o “um recuo” face a acordos anteriores.

Esta oposição resulta numa COP sem acordo, uma vez que todas as Partes têm de concordar para que um texto vingue e a presidência já afastou a hipótese de elaborar nova versão. “Não vai haver um novo texto daqui em diante. Não vamos continuar a trabalhar num novo texto, num ambiente onde não existe consenso“, declarou o presidente, Murat Kurum, durante o plenário.

Com uma visão oposta à da UE e Panamá, a Arábia Saudita falou em nome dos 22 países que formam a Liga dos Estados Árabes. Na sua intervenção, o negociador saudita, Mohammad Ayoub, criticou que as tecnologias de captura e armazenamento de carbono fossem tidas como greenwashing por algumas partes, durante as negociações. “Nós acreditamos que o mudança climática requer todas as soluções na mesa e que os países escolhem essas soluções dependendo das suas circunstâncias nacionais”, frisou.

Aproveitou ainda para criticar que algumas questões não fizessem parte das discussões, como o impacto económico de medidas relacionadas com trocas comerciais e clima, numa aparente referência ao mecanismo europeu que coloca um preço no carbono das importações.

Viemos a esta COP com a determinação de alcançar resultados concretos. Infelizmente, a decisão final ficou aquém daquilo que a ciência exige e que o mundo precisa. Maria da Graça Carvalho Ministra do Ambiente e Energia

Entretanto, em comunicado, o ministério do Ambiente afirma que Portugal não apoiou a decisão final da conferência, por considerar que o texto não apresenta uma resposta suficientemente ambiciosa para acelerar a redução das emissões e manter ao alcance o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 °C. Considerou ainda que o projeto de decisão final “ficou aquém das expectativas” pois não reconhece a necessidade de acelerar o afastamento dos combustíveis fósseis, não contempla um roteiro que defina esse caminho — um desiderato aberto na COP30 — e não assume de forma inequívoca as conclusões científicas mais recentes.

“Viemos a esta COP com a determinação de alcançar resultados concretos. Infelizmente, a decisão final ficou aquém daquilo que a ciência exige e que o mundo precisa. Portugal mantém o seu compromisso com o Acordo de Paris, com a transição energética e com um multilateralismo capaz de produzir resultados”, afirmou a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

Houve avanços no dossier carregado por Portugal

Apesar de não haver um acordo final, há alguns dossiers técnicos nos quais foram aprovados pequenos avanços, indica a associação ambientalista Zero. Um deles foi o da transição justa, que a ministra do Ambiente e Energia portuguesa, Maria da Graça Carvalho, ficou encarregue de negociar, por parte da União Europeia.

O plenário da COP31 aprovou uma decisão que assegura a continuidade do Programa de Trabalho sobre Transição Justa por mais três anos, com vista à sua futura integração num Mecanismo de Transição Justa. Em paralelo, ficou assegurado um reforço da ligação entre a Transição Justa e o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 °C, bem como uma maior valorização da adaptação às alterações climáticas.

“Estes avanços são importantes para garantir que a transformação das economias e dos sistemas energéticos tem em conta os impactos sociais, económicos e territoriais da ação climática“, defende o ministério do Ambiente, em comunicado. Contudo, não foi possível chegar à definição de medidas concretas, financiamento ou instrumentos vinculativos, lamenta a Zero.

Além disso, o Programa de Trabalho de Mitigação foi prolongado até 2030 e reforçado com a imposição de um plano de trabalho para 2028-2030, a criação de relatórios anuais sobre barreiras e soluções e encontros anuais de diálogo e investimento. No que toca ao financiamento climático, a COP31 adiou a discussão por mais dois anos e passou o Fundo de Adaptação para a esfera do acordo de Paris, mas sem novos recursos.

Últimos dias marcados por tensões

Nos dias finais desta COP, foi notório o desacordo e alguma tensão. Um grupo de 23 países que inclui Portugal, de acordo com as contas do Carbon Brief, juntou-se numa conferência de imprensa na sexta-feira para reivindicar que o acordo final incluísse uma referência a uma transição que deixasse para trás os combustíveis fósseis.

No mesmo dia, realizou-se aquele que deveria ter sido o plenário de encerramento, onde se votava o acordo, mas sem um texto que reunisse suficiente consenso para ser de facto votado. Assim, as delegações votaram apenas os pontos mais consensuais, adiantando algum do trabalho para depois se concentrarem nos principais pontos de discórdia.

A tensão não esteve só do lado dos negociadores. À porta da sessão plenária reuniram-se manifestantes, que ergueram cartazes com a palavra “Shame” (vergonha) e uma faixa de tecido onde se lia “Failure” (falhanço) em letras garrafais. Este foi um protesto silencioso mas, durante a sessão, houve uma voz que se levantou, interrompendo os trabalhos: “Vocês estão a matar o futuro!” e “Se não abandonam os combustíveis fósseis, estão a matar o 1,5º”, numa referência ao limite de aquecimento global com que os países se comprometeram no acordo de Paris.

O ativista gritou em cima de uma das mesas dos observadores, nas costas dos representantes das delegações, enquanto levantava uma corda que tinha atada à volta do pescoço, numa alusão a um enforcamento. As forças de segurança agiram rapidamente para o retirar do local, uma saída durante a qual este manteve as frases de protesto, ao mesmo tempo que era aplaudido por vários dos presentes na sala.

(Notícia em atualizada pela última vez às 14h55, com mais informação)