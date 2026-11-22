A conferência do clima de Antália, COP31, a decorrer oficialmente entre os dias 9 e 20 mas que só terminou este domingo, falhou na adoção de um acordo político global.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Estes são alguns dos pontos para entender o fracasso diplomático da COP31:

Apesar de se prolongar, fazendo dela a cimeira mais longa e um recorde entre as 31 conferências da ONU sobre o clima, não conseguiu a inclusão no texto final do abandono dos hidrocarbonetos, por oposição dos países produtores, uma linha vermelha para o bloco europeu. O abandono dos combustíveis fósseis ainda esteve num primeiro rascunho de acordo mas depois desapareceu.

Conhecida pela sigla CCUS, a Captura, Armazenamento e Utilização de Carbono colocou em conflito a União Europeia (UE) e os países árabes, liderados pela Arábia Saudita. Estes defenderam no texto a importância de se destacar a tecnologia emergente para eliminar artificialmente as emissões e, por conseguinte, mitigar o impacto do aumento da temperatura global acima de 1,5 graus. Do outro lado apontavam-se como soluções a redução de emissões e as energias renováveis.

A COP de Antália teve, pela primeira vez na história das cimeiras climáticas, uma dupla presidência. A Turquia foi a anfitriã e detinha a presidência dos trabalhos, enquanto a Austrália liderava as negociações. Nem Murat Kurum, ministro do Ambiente da Turquia, nem o seu homólogo australiano, Chris Bowen, conseguiram conduzir a cimeira na direção correta, quer à porta fechada, quer em público.

A UE esteve em destaque e foi a cara da oposição a um acordo. Foi a primeira parte negocial a vetar publicamente o acordo em relação aos combustíveis fósseis. A iniciativa atraiu outros europeus, como a Noruega e o Reino Unido, bem como o Panamá e micro-estados do Pacífico. A posição, aplaudida por muitos na sessão plenária, foi também criticada por potências como a Índia, o bloco africano e vários países da América Latina. Repreenderam a UE por evitar qualquer tipo de compromisso financeiro para ajudar os países em desenvolvimento a lidar com as alterações climáticas, culpa que atribuem aos próprios europeus. No meio de graves crises orçamentais em vários dos seus Estados-membros, a UE argumentou que é inútil fornecer dinheiro se não houver vontade política global para reduzir as emissões. A ausência do maior contribuinte histórico, os Estados Unidos, colocou Bruxelas na mira das críticas.

O documento da COP31, que não obteve consenso no final, manteve a proposta de aumentar para 35% a participação da eletricidade no consumo final mundial de energia até 2035. Mas não referia, como queria a UE, por exemplo, que essa eletricidade fosse proveniente de fontes limpas e foi outro motivo para o fracasso da cimeira.

No geral não foi possível também um acordo sobre o financiamento. Organizações não-governamentais portuguesas recordaram que a proposta inicial previa um financiamento anual de pelo menos 120 mil milhões de dólares (perto de 110 mil milhões de euros) para adaptação às alterações climáticas até 2035, um valor que desapareceu da decisão aprovada, que mantém a intenção de triplicar o financiamento da adaptação, mas sem pormenores.

As mesmas organizações notam a ausência no documento de referências mais fortes aos direitos humanos, à proteção dos povos indígenas e das comunidades locais e às responsabilidades jurídicas internacionais dos Estados em matéria climática.

A UE não contribuiu com novas propostas de apoio e foi criticada por isso. Moscovo acusou, na sessão de encerramento, a UE de desviar fundos da ajuda climática, concedendo empréstimos aos países a taxas de juro de mercado. E a Arábia Saudita na mesma altura criticou os especialistas em clima do IPCC — a base científica para lidar com o aquecimento global — por descartarem a captura e remoção de carbono como uma tecnologia importante.

Numa COP31 que não será recordada por bons motivos, fica para a história da conferência Juan Carlos Navarro, ministro do Ambiente do Panamá. O seu discurso inflamado na quinta-feira contra “a máfia do petróleo” foi recebido com uma ovação em Antália. A sua ameaça de veto ao acordo, que acabou por exercer, e a sua retórica mordaz repercutiram-se tão fortemente que, no dia seguinte, sexta-feira, várias nações procuraram estabelecer parcerias com o pequeno país da América Central.