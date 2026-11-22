A semana em 30 segundos

O Parlamento encerra o debate do Orçamento do Estado para 2027, com sessão plenária a e votação final global na terça-feira depois de os partidos da oposição terem aprovado várias alterações fiscais criticadas como “avulsas” e “incoerentes” pelo primeiro-ministro, que ainda assim rejeitou a existência de uma crise política. A cimeira extraordinária da União Europeia servirá negociação do próximo orçamento plurianual da União Europeia, para 2028-2034, com a proposta de António Costa a apresentar potenciais consequências para países beneficiários dos fundos europeus, incluindo Portugal, que poderá sofrer um corte de 400 milhões de euros. A Black Friday dá início à fase mais intensa da época de compras natalícias, num contexto de pressão sobre os orçamentos das famílias e crescente procura de descontos.

Segunda-feira, 23 de novembro

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Reação da dívida portuguesa ao upgrade da Moody’s

Porque é importante e o que esperar:

A Moody’s na sexta-feira subiu o rating de Portugal de ‘A3’ para A2, com perspetiva (outlook) estável, na primeira mexida pela agência norte-americana da notação da dívida soberana desde novembro de 2023, devido à “maior confiança de que Portugal conseguirá manter políticas que favorecem a continuação da descida do peso da dívida e um crescimento económico robusto”, mesmo num quadro político interno “mais fragmentado”.

A decisão, festejada pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, como “mais uma grande vitória de Portugal”, surge na sequência de medidas positivas tomadas por outras agências, tendo a Fitch elevado a notação de Portugal e a S&P revisto a sua perspetiva para positiva este ano e deverá beneficiar as yields soberanas nacionais no mercado secundário.

O contexto nesse mercado tem sido, no entanto, de volatilidade, marcado pelas preocupações sobre a inflação provocada pelo choque energético criado pela guerra no Médio Oriente, o elevado endividamento das economias e empresas e a crise económica, financeira e politica em França. A taxa das obrigações portuguesas a 10 anos fechou a sessão de sexta-feira nos 3,78%, numa sessão em que o selloff nas ações devido a preocupações com os investimentos na inteligência artificial fizeram valorizar as obrigações.

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Moody’s sobe rating de Portugal para A2 com perspetiva estável

Markets should help discipline France over high debt, ECB says (Reuters, acesso em inglês)

PMI medem pulso à economia global

Porque é importante e o que esperar:

A primeira leitura dos Purchasing Managers’ Indices (PMI) , ou Índices dos Gestores de Compras, sobre a atividade empresarial em mais de 40 economias permitirão avaliar o estado de saúde da economia global, que, de um modo geral, tem resistido ao choque energético provocado pela guerra no Médio Oriente melhor do que os investidores esperavam no início do ano.

Os dados são obtidos através de sondagens a executivos séniores do setor privado, com questões sobre o PIB, inflação, exportações, utilização de capacidade, emprego e inventários. Os painéis são escolhidos por setor para produzir, entre outros, índices sobre os setores da manufatura, serviços, construção ou o setor privado como um todo. Os índices variam entre 0 e 100, com uma leitura acima de 50 a indicar um aumento geral em comparação com o mês anterior e abaixo de 50 uma diminuição geral.

Na Zona Euro, o PMI Composto recuou para um mínimo de quatro meses, situando-se em 51,7 (face aos 53,1 registados em setembro), sinalizando um crescimento global mais lento, mas ainda positivo.

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Eurozone PMI shows continued decent growth… outside of France (ING Think, acesso em inglês)

Terça-feira, 24 de novembro

Votação final global do OE2027

Porque é importante e o que esperar:

O Parlamento encerra o debate do Orçamento do Estado para 2027, com sessão plenária e votação final global previsivelmente durante a tarde, depois deste ano a discussão e votação na especialidade se ter estendido até terça-feira. A passagem da proposta orçamental pela especialidade foi mais complexa do que esperada, com os partidos da oposição a aprovarem – à revelia do Governo minoritário da AD – várias medidas fiscais importantes na área da habitação e da alimentação.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que “aqueles que veem nisto um caminho para uma crise política estão a ver mal o assunto”, criticou a aprovação de medidas “avulsas” por PS e Chega e garantiu que o Governo “mantém-se firme, convicto e ultrapassará todas as dificuldades”.

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“Aqueles que veem nisto um caminho para uma crise política estão a ver mal o assunto”, afirma Montenegro

Seguro pede estabilidade política e “um Orçamento aprovado na próxima terça-feira”

Quarta-feira, 25 de novembro

Inflação no consumo guia a Fed (13h30)

Porque é importante e o que esperar:

O índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), é a medida da inflação preferida da Reserva Federal (Fed) e os números de novembro deverão ajudar os membros do banco central na decisão sobre as taxas de juro na reunião de 9 de dezembro. Em setembro, o índice subjacente – ou seja, excluindo custos de energia e de bens alimentares – aumentou 3,1% em termos homólogos, acima dos 3,0% registados em agosto e em linha com as expectativas do mercado. Numa base mensal, os preços do PCE subjacente aumentaram 0,3%, igualando tanto a subida do mês anterior como as previsões.

Os investidores preveem que o banco central liderado por Kevin Warsh aumente as Federal Funds Rates em dezembro em 25 pontos base para o intervalo 4%-4,25%, com os futuros a apontarem para uma probabilidade de 89% disso acontecer. Segundo as atas da última reunião da Fed, quase todos os participantes admitem um aumento nos próximos meses.

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Membros da Fed admitem aumento das taxas de juro nos próximos meses

Quinta-feira, 26 de novembro

Cimeira europeia com orçamento em foco

Porque é importante e o que esperar:

A cimeira extraordinária do Conselho Europeu, marcada para 26 e 27 de novembro de 2026, em Bruxelas, terá dois temas centrais: a negociação do próximo orçamento plurianual da União Europeia, para 2028-2034, e o financiamento da Ucrânia em 2027.

A reunião, presidida por António Costa, ganhou importância adicional porque a Alemanha está a associar as negociações do orçamento europeu à participação dos Estados-membros no financiamento da Ucrânia. É uma ligação politicamente sensível, com potenciais consequências para países beneficiários dos fundos europeus, incluindo Portugal, que sofre um corte de 400 milhões de euros na proposta

“Temos ainda um caminho a fazer, mas [a proposta] vai no bom sentido“, reagiu fonte diplomática portuguesa em declarações à agência Lusa em Bruxelas. “Há um corte que é feito horizontalmente para todos os Estados-membros, não apenas para Portugal“, ressalvou a mesma fonte.

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Brussels to propose €45bn Ukraine loan borrowed against EU budget (FT, acesso pago, em inglês)

Sexta-feira, 27 de novembro

Black Friday testa apetite do consumo

Porque é importante e o que esperar:

A Black Friday dá início à fase mais intensa da época de compras natalícias nos Estados Unidos, num contexto de pressão sobre os orçamentos das famílias e crescente procura de descontos. A National Retail Federation prevê que as vendas do comércio norte-americano cresçam 4,2% em novembro e dezembro, ultrapassando pela primeira vez um bilião de dólares, enquanto a Adobe Analytics antecipa um aumento de 9,2% das vendas online para 12,9 mil milhões de dólares.

O comportamento dos consumidores será acompanhado de perto pelos investidores, depois de várias retalhistas terem alertado para uma maior sensibilidade aos preços.

Em Portugal, um estudo do Observador Cetelem aponta para um orçamento médio de 272 euros por consumidor na Black Friday, mais 29% do que no ano passado, com 79% dos inquiridos a manifestarem intenção de realizar compras.

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Five charts for Black Friday: Most wanted gifts, retail winners and more (Bloomberg, em inglês)