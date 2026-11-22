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O ECOseguros vai lançar em dezembro uma nova newsletter semanal para divulgar informação especializada ao mercado segurador em Portugal e aos mercados de outros países da CPLP.

A nova publicação vai estar atenta aos fenómenos globais que fazem avançar a indústria seguradora, destacando factos e tendências verificados em todo o mundo.

Como publicação complementar à newsletter diária ECOseguros, já no seu sétimo ano de vida, estará particularmente vigilante a Espanha, país de expansão natural das corretoras e mediadoras portuguesas e aos países africanos de expressão portuguesa, mercados em rápido crescimento e desenvolvimento.

Daremos uma volta ao mundo semanal à procura de passos novos e melhores práticas que a indústria seguradora global está a oferecer ou planear.

Já a partir do mês de dezembro, será semanal e completa a informação diária prestada pela newsletter ECOseguros. Será gratuita e estará disponível para os assinantes ECOseguros. Pode assinar aqui .