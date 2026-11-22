O presidente do Chega, André Ventura, manifestou-se “pronto para ser primeiro-ministro”, considerando que deixou de ter desculpas para não vencer as próximas eleições legislativas. “Não tenho agora desculpas para não ganhar as próximas eleições legislativas em Portugal“, afirmou André Ventura, no discurso de encerramento da 7.ª Convenção Nacional do Chega, no Entroncamento, distrito de Santarém.

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André Ventura falava momentos depois de a direção por si escolhida ter sido eleita com 85,66% dos votos, o que considerou dar-lhe uma responsabilidade acrescida. “Eu quero, com o mandato hoje que aqui me deram, quero dizer cara a cara ao país o que o líder da oposição deve dizer quando sente que está pronto para isso: estou pronto para ser primeiro-ministro deste país e para liderar este país até a transformação que ele tem que ser conduzido. Para ser líder de um país que quer mudança e que precisa dessa mudança“, declarou.

Ventura eleito com mais de 85% dos votos

A lista de André Ventura para a Direção Nacional do Chega foi eleita na 7.ª Convenção do partido com 85,66% dos votos, tendo alcançado a necessária maioria de dois terços dos votantes. O anúncio dos resultados foi feito pelo presidente da Mesa da Convenção no arranque da sessão de encerramento da Convenção, cerca de 45 minutos depois da hora prevista.

João Lopes Aleixo anunciou que a Direção Nacional foi eleita “com 85,66% dos votos, superando os dois terços necessários e previstos estatutariamente”. A percentagem de votos brancos e nulos, bem como o universo de votantes, não foi anunciado. Na última reunião magna do Chega, em janeiro de 2024, a lista de André Ventura – com exatamente os mesmos membros – tinha reunido 90,2% dos votos.

Segundo o regulamento eleitoral nacional utilizado pelo partido, a lista à Direção Nacional tem que obter por pelo menos dois terços dos delegados à Convenção Nacional para ser eleita.

O líder do partido reconduziu todos os elementos do núcleo duro, voltando a escolher o eurodeputado António Tânger Corrêa, e os deputados Pedro Frazão e Marta Trindade para vice-presidentes. O líder parlamentar, Pedro Pinto, assim como o deputado Rui Paulo Sousa continuam como adjuntos com o pelouro da secretaria-geral. A lista de adjuntos é completada pelos parlamentares Patrícia Carvalho, Rita Matias (coordenadora da juventude), Ricardo Regalla e pelo vice-presidente da Assembleia da República, Diogo Pacheco de Amorim.

A eleição dos órgãos nacionais para os próximos três anos decorreu de manhã, por voto secreto, no último dia da 7.ª Convenção Nacional do Chega, que decorre no Pavilhão Municipal do Entroncamento (distrito de Santarém).