O Governo português lamentou a falta de ambição climática na COP31 e acompanhou a União Europeia na rejeição do projeto de decisão final, que considerou insuficiente para limitar o aquecimento global a 1,5 °C. “Infelizmente, a decisão final ficou aquém daquilo que a ciência exige e que o mundo precisa”, afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, citada num comunicado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O executivo português apontou a ausência de referências à necessidade de acelerar o abandono dos combustíveis fósseis e ao roteiro apresentado pela presidência da COP30.

Segundo o Governo, a União Europeia atribuiu o impasse à falta de um compromisso suficientemente ambicioso para reduzir as emissões. “Para Portugal e para os restantes Estados-Membros, o consenso internacional não pode ser alcançado à custa de um recuo na ambição climática. A posição europeia representa, assim, a defesa de um multilateralismo capaz de produzir resultados concretos e responder aos desafios das alterações climáticas“, lê-se no comunicado.

A Cimeira do Clima de Antália (COP31) não conseguiu hoje alcançar um consenso político sobre o texto-base proposto pela presidência turco-australiana, pelo que não haverá um novo acordo global, num desfecho interpretado como mais um revés para o multilateralismo na agenda climática mundial.

Após a rejeição do projeto na plenária final pelos 27 países da União Europeia, pelo Reino Unido, pelo Panamá e por vários pequenos Estados do Pacífico, entre outros, a COP31 ficou sem um acordo político sobre como combater o aquecimento global, devido às divergências entre blocos sobre o abandono dos hidrocarbonetos e o financiamento climático a favor dos países em desenvolvimento.

“Houve um amplo acordo sobre a agenda geral, apenas um ou dois pontos que acabaram por se revelar inconciliáveis“, declarou aos jornalistas o copresidente da COP31, o australiano Chris Bowen, que classificou o desfecho como “muito dececionante“.

A cimeira na cidade turca de Antália foi a mais longa das 31 realizadas até agora, ultrapassando o recorde de 44 horas de prolongamento registado em Madrid, em 2019.

A ausência, no texto final, de uma transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, já acordado na COP do Dubai em 2023, foi o principal motivo invocado pela UE para rejeitar o documento, num braço de ferro que envolveu Estados petrolíferos e outros grandes emissores, como a Índia.

Houve também divergências entre o Grupo Árabe, liderado pela Arábia Saudita, e a UE sobre a tecnologia de captura de carbono, à qual o bloco europeu se opôs frontalmente por considerar que esse mecanismo não permitirá abandonar os hidrocarbonetos.

A plenária expôs também as atuais tensões geopolíticas, com fortes críticas da Rússia à UE e a ausência dos Estados Unidos de Donald Trump.

O financiamento da adaptação climática nos países em desenvolvimento, que deveria ser assegurado em boa parte pelo bloco comunitário, foi outro dos pontos que impediram um acordo por consenso.

No capítulo financeiro, o texto apresentado pela copresidência da Turquia e da Austrália procurava conciliar as exigências do bloco dos países em desenvolvimento, que pedia garantias sólidas de financiamento público, com a recusa das economias industrializadas em assumir novos compromissos quantificados.

Muitas economias europeias atravessam crises financeiras e consideram que não têm margem para conceder ajudas climáticas, sobretudo após as crises energéticas provocadas pela invasão russa da Ucrânia e pelo conflito no Médio Oriente.