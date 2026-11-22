A Assembleia da República aprovou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2027, apresentada pelo PS, que prevê a concretização de um sistema integrado de proteção financeira contra catástrofes naturais e riscos sísmicos, um modelo que já foi objeto de trabalho técnico pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e entregue ao Governo.

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A proposta aprovada na especialidade prevê que o Executivo promova, durante 2027, a concretização do sistema, em articulação com a ASF e outras entidades, contemplando regras de cobertura mínima, identificação dos riscos abrangidos, atualização dos capitais seguros e tratamento das exclusões, bem como a articulação com um mecanismo coletivo de partilha de riscos.

O texto prevê ainda a avaliação de mecanismos de apoio ao pagamento de prémios por famílias vulneráveis e micro e pequenas empresas e determina a apresentação, até 30 de junho de 2027, de um calendário de implementação, de uma avaliação de impacto económico e distributivo e de um modelo de governação e financiamento do Fundo de Catástrofes Naturais e Sísmicas.

O modelo técnico de proteção contra catástrofes já foi apresentado pela ASF ao Governo, que tem de decidir sobre as opções de financiamento, governação, responsabilidades dos intervenientes e enquadramento legislativo. A alteração ao OE2027 acrescenta, assim, um impulso parlamentar à concretização de um mecanismo cuja preparação técnica está em curso.

A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, Chega, Livre e PAN. PSD e CDS-PP votaram contra, enquanto IL, PCP e Bloco de Esquerda se abstiveram.