O líder da bancada parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusou o PS e o Chega de terem “formado uma gerinsonsa” que decidiu “aumentar brutalmente” os impostos sobre as rendas e retirar mais autonomia às universidades. “Os factos demonstram que existe. Deixou de haver uma ‘geringonça’ para haver uma ‘geringsonsa’, que é a “geringsonsa” entre o Chega e o Partido Socialista“, acusou Hugo Soares, em conferência de imprensa, no Porto.

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Segundo Hugo Soares, que também é secretário-geral do PSD, “o Partido Socialista governou em 2019 e em 2022, tendo ganho eleições” e “governou legitimamente”. Mas também “governou em 2015, tendo perdido eleições, ficando em segundo lugar e tendo criado uma ‘geringonça'”. “Agora quer governar no Parlamento a partir do terceiro lugar (…) Porque se a primeira ‘geringonça’ foi uma ‘geringonça’ clara, à vista de todos os olhos, temos agora uma nova modalidade, que é ‘gerinsonsa’, dissimulada e muitas vezes negada“, concluiu.

Hugo Soares, que começou por repetir a ideia do “bloco fatal”, acusou o PS e o Chega de, com as alterações feitas à proposta de Orçamento do Estado para 2027 na especialidade, se terem “unido no Parlamento para aumentar brutalmente os impostos sobre as rendas dos portugueses”.

“Numa altura em que todo o país discute políticas de habitação para tornar mais acessível o preço da habitação em Portugal, o Partido Socialista e o Chega uniram-se para aumentar, repito brutalmente, os impostos sobre as rendas em Portugal“, salientou.

Pelas contas apresentadas pelo também secretário-geral do PSD, “uma renda de 700 euros por mês, que pagava 70 euros de imposto, passa agora, pela mão do Partido Socialista e do Chega a pagar 175 euros por mês”.

“O Partido Socialista é viciado em impostos e o Chega é viciado no Partido Socialista”, referiu, para depois acusar os dois partidos de terem também posto em causa o financiamento e a qualidade do Ensino Superior ao aprovarem a manutenção do congelamento das propinas. “Mas como se não bastasse, e se até aqui era o Chega a aprovar as medidas do Partido Socialista, na semana passada vimos também o Partido Socialista a votar propostas do Chega. Com o Partido Socialista a votar a proposta do Chega para que, para o ano, não haja mais autonomia das instituições do Ensino Superior, não haja mais financiamento para o nosso Ensino Superior, que é o mesmo que dizer estão a querer retirar qualidade ao ensino superior em Portugal“, apontou.

Hugo Soares referiu que a proposta do Governo apontava um aumento da propina no Ensino Superior em cerca de 1,5 euros por mês: “Eu vou repetir. O aumento proposto pelo Governo para as propinas em Portugal era cerca de 1,5 euros por mês e, ainda por cima, este aumento era sobretudo e apenas para as famílias que podiam pagar”, explicou. Para o PSD, “este é um ataque à autonomia das universidades, é um ataque ao ensino superior, mas é sobretudo uma demonstração que uma nova coligação em Portugal se formou efetivamente“.

Essa coligação PS/Chega, repetiu, “que não basta desmentir com falinhas mansas, não basta procurar desmentir os factos com alternativas que não existem”, sustentou. “É preciso dizer aos portugueses que na última semana, de forma mal amanhada, mas de forma desta vez muito clara, e Chega e Partido Socialista se uniram para aumentar brutalmente os impostos sobre as rendas em Portugal e ao mesmo tempo para pôr em causa o financiamento e a autonomia do nosso ensino superior”, acusou.

O deputado à Assembleia da República deixou ainda duas questões e uma acusação para o PS: “Com que cara é que o Partido Socialista, que vai às acampadas, enfrenta agora os manifestantes e todas as pessoas que procuram casa, dizendo-lhes que acabaram de aumentar brutalmente o preço, os impostos sobre as rendas, em Portugal”, questionou.

A outra questão deixada prendeu-se, novamente, com as votações de PS e Chega no Parlamento: “”Até aqui [no PS] disseram sempre que não aprovavam propostas do Chega, que era o Chega que aprovava propostas do Partido Socialista. Caiu a máscara à ‘gerinsonsa’, o Partido Socialista aprovou a proposta do congelamento das propinas do Chega”, disse.

“Qual é a compensação para essa perda de receita para as universidades? O Partido Socialista anunciou sempre que todas as medidas que propunham tinham uma compensação ou uma neutralidade. É mentira. É falso“, acusou.