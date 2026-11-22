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Caro P.

Primeiro, o lugar. A Tapada da Ajuda é um parque botânico com mais de 100 hectares localizado em Lisboa, com um inestimável património histórico, patrimonial e arqueológico. Arrisco a dizer que é um segredo demasiado bem escondido dos lisboetas e que merece, por si só, uma visita, oferecendo-nos, em contrapartida, um dia bem passado. O bucólico percurso até chegarmos à Geradora, a nova aventura gastronómica do Esporão, é, simultaneamente, uma delícia e um paradoxo, transportando-nos para paisagens campestres a dois passos do centro de Lisboa. O restaurante ocupa o espaço de uma antiga central a carvão, que supostamente produziria eletricidade para o Palácio Nacional da Ajuda, mas que nunca chegou a entrar em funcionamento. A razão é profundamente atual: atraso crónico das obras. Esta nova reencarnação do espaço, com um propósito gastronómico, redime esta ‘tragédia’ tão portuguesa. Se o caminho nos abre o apetite, o que encontramos, ao entrar na Geradora, amplifica-o: o espaço é amplo e luminoso, a decoração é minimal e sofisticada, a comida é contemporânea com um toque inevitável do Alentejo e a oferta diversificada de vinhos do Esporão é motivo de enorme regozijo para os comensais.

Caro M.

O Geradora tem, de facto, características únicas na oferta gastronómica em Lisboa. Desde logo, a localização e o percurso, a partir da Faculdade de Agronomia, como tão bem salientas (há, no entanto, um acesso mais prático, rápido e conveniente: pelo portão do Pólo Universitário da Ajuda, localizado entre a Faculdade de Veterinária e a de Arquitetura). Numa outra dimensão, a originalidade de existir/surgir sob a curadoria de uma marca histórica, relevante e tão tradicional quanto é o Esporão. Contrariando este peso, ou projetando a partir dele, uma dimensão de originalidade e criatividade, surge a carta do Geradora. As rabanadas de carapau com cebolada e toucinho e os pasteis de lírio com molho de anchova, são detonadoras de uma exigência que se verifica na qualidade das fases seguintes: da “corvina ao vapor, xerém e milho grelhado” até ao “porco assado, castanhas e cogumelos”, passando pela açorda de borrego (prato daquele dia).

Caro P.

A Geradora concilia a criatividade da cozinha contemporânea, de que mencionas ótimos exemplos, com um piscar de olho, visível na carta, mas também no espaço, à nossa memória. Evocando as velhas tabernas, há um quadro de giz na parede onde se anuncia a sopa do dia (calhou-nos um belo creme de alho francês), o prato dia e os pratos fora da carta (onde se destacava uma cabeça de peixe grelhada), e o que, na perspectiva do chefe, “é para comer tudo” (onde pontuavam o porco grelhado com puré e a corvina com arroz de manteiga). No final da ampla sala, há uma pequena loja com produtos tradicionais do Esporão. Aí, sobressai a gama de vinhos do Esporão, a preços muito razoáveis. São vinhos que, curiosamente, se começam a degustar pelo rótulo. Desde 1985, que o Esporão tem a belíssima tradição de convidar artistas para criarem uma identidade visual para os seus Reserva e Private Selection. Rui Chafes, Rui Sanches, Alberto Carneiro, Jorge Queiroz e Julião Sarmento, entre muitos outros, tornaram esses vinhos ainda mais sublimes. E evidenciam que, nesta casa, a criatividade não está apenas no prato, mas também na garrafa.

Caro M.

Sim, as propostas apresentadas diariamente no quadro de giz dão profundidade à carta do chef Manuel Liebaut que nos é apresentada na mesa e que conclui com dois destaques: pudim de leite condensado e camomila e a tarde de pera rocha com gelado de café. O espaço Geradora, com um pavimento em padrão xadrez a preto e branco e bancos corridos estofados em verde-sálvia (remetendo para um estilo brasserie) integra ainda um museu que expõe instrumentos e objetos do espólio do Instituto Superior de Agronomia que ilustram a evolução do ensino e investigação agrícola em Portugal.

Restaurante Geradora

Tapada da Ajuda, Lisboa, 1300-534

213 031 300

De quinta-feira a segunda-feira, das 12h30 às 15h00

Encerra às terças e quartas

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