Espanha vai a votos dentro de uma semana com as sondagens a manterem o Partido Popular (PP, direita) à frente mas dependente do Vox (extrema-direita) para ser Governo, numas eleições que os politólogos classificam como “essencialmente ideológicas”. Os dois partidos coligaram-se já este ano para formar governos em quatro regiões autónomas e têm assumido a disponibilidade para formar também uma coligação no executivo nacional para retirarem a esquerda do poder.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo as mesmas sondagens, o Vox poderá aproximar-se dos 19% de votos e chegar a duplicar a bancada atual de 33 deputados. É, por outro lado, o único dos quatro partidos nacionais que assumem o objetivo ou têm possibilidade de entrar no próximo Governo, sozinhos ou coligados, que cresce em relação às eleições anteriores, de julho de 2023, quando teve 12,3% de votos, de acordo com as projeções atuais.

Após oito anos de governos liderados pelo Partido Socialista Espanhol (PSOE) e Pedro Sánchez, as sondagens coincidem em que o PP, de Alberto Núñez Feijóo, será o mais votado no próximo domingo, mas sem maioria absoluta, como já aconteceu em 2023, quando uma geringonça de oito partidos acabou por viabilizar um novo executivo de esquerda.

Os estudos mais recentes indicam que o PP perderá porém percentagem de votos e deputados comparando com 2023, quando teve 33% e elegeu 137 dos 350 lugares no parlamento. A média das sondagens mais recentes situam o PP à volta dos 31% e com 129 deputados.

Ainda assim, os estudos coincidem em que PP e Vox conseguirão juntos, desta vez, uma maioria absoluta clara no parlamento, superior a 190 deputados. Em 2023, ficaram a seis deputados dessa maioria absoluta.

O PSOE, que em 2023 teve 31,68% dos votos e conseguiu 121 deputados, voltará a ser o segundo partido este ano, mas com uma votação abaixo dos 30% (cerca de 28%) e também com menos parlamentares, segundo médias das sondagens calculadas por vários meios de comunicação social.

Os socialistas têm revelado uma melhoria nas sondagens desde que foram convocadas as eleições e há até dois estudos que indicam a possibilidade de acabar por ser o partido mais votado em 29 de novembro, se a tendência continuar.

Segundo as médias das sondagens, a diferença entre o PP e o PSOE tem-se estreitado desde que foram convocadas as eleições antecipadas, em 05 de outubro, e passou de seis pontos percentuais para pouco mais de três.

O PSOE é, diz a generalidade dos estudos, o partido com maior percentagem de eleitorado indeciso entre votar a abster-se, enquanto os votantes de direita já estão quase plenamente mobilizados.

Os socialistas governam atualmente em coligação com a plataforma de esquerda Somar (que incluem radicais de esquerda e independentistas), que nestas eleições se apresenta com o nome Frente Ampla, mas com menos formações, que decidiram optar por listas próprias.

As sondagens mais recentes dão à Frente Ampla, liderada pela ex-presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, menos de 7% dos votos, depois de o Somar ter conseguido 12,33% em 2023.

“Estamos numa campanha essencialmente ideológica, são umas eleições essencialmente ideológicas“, considera a politóloga Cristina Monge, que sublinha que as sondagens estão a revelar que o eleitorado não está tanto a avaliar uma gestão, premiando ou castigando os socialistas no poder, mas sim a evidenciar uma “adesão a um bloco ideológico” (à esquerda ou à direita).

A cientista política e socióloga destaca que desde que se convocaram as eleições, “há um incremento claríssimo do voto útil, tanto pela direita como pela esquerda“, e que todos os estudos indicam que haverá uma alta participação, que poderá superar os 75% e ser uma das três maiores de sempre em legislativas em Espanha.

Para Cristina Monge, uma das provas de que são “umas eleições muito muito ideológicas” e “uma campanha de esquerda contra direita” foi o impacto nulo nas sondagens do acidente ferroviário de Urda, em que morreram 69 pessoas em 28 de outubro, em plena pré-campanha eleitoral.

Depois de quatro ou cinco dias em que “a sociedade espanhola esteve a fazer um dolo, em que estava em choque“, as sondagens mantiveram as tendências e números anteriores, sem que o PSOE, à frente do governo e responsável pela gestão de serviços como o transporte ferroviário, se visse penalizado.

Cristina Monge destaca que, no contexto internacional, estas eleições servirão, assim, para ver em que tendência está Espanha, se na “linha das extremas-direitas iliberais em ascensão” ou “na outra tendência que se está a ver com a vitória de Lula da Silva e a derrota de [Donald] Trump [nas intercalares norte-americanas] e de [Viktor] Orbán [na Hungria]”.

Para a professora de Ciência Política e investigadora na Universidade de Valência, Astrid Barrio, o líder do PP, Feijóo, tem, sobretudo depois do acidente de Urda, tentado fazer o debate da boa e má gestão dos serviços e dinheiros públicos, mas o secretário-geral do PSOE, Sánchez, está “mais cómodo no debate ideológico” e tem feito da ameaça aos direitos, garantias e “avanços sociais” que representa a extrema-direita no poder o principal eixo da campanha.

Pedro Sánchez chega a estas eleições desgastado por oito anos no Governo e também, na última legislatura, por várias polémicas e casos de corrupção e um bloqueio legislativo no parlamento que o levaram a não apresentar um único Orçamento do Estado. “Um balanço pobre da legislatura” que provavelmente o faz preferir a campanha “muito ideológica”, na análise de Astrid Barrio.

Nesta campanha de blocos, o voto útil à esquerda está a mover-se precisamente para o PSOE, em prejuízo de outros partidos mais à esquerda dos socialistas, o que acontece, segundo o politólogo Pablo Simón, da Universidade Carlos III de Madrid, depois de Sánchez ter na última legislatura roubado bandeiras muito simbólicas a este espaço, como a da Palestina, a do não alinhamento com os Estados Unidos de Trump ou a da recusa das exigências da NATO em termos de despesas militares.