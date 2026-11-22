A Tranquilidade Seguros Angola anunciou mudanças na sua estrutura de gestão, com a nomeação de José Octávio Serra Van-Dúnem para presidente do Conselho de Administração e de Artur Fonseca Duarte para presidente da Comissão Executiva. As alterações coincidem com o lançamento do FAST29, plano que estabelece as linhas de atuação da seguradora até 2029.

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O novo modelo separa as funções de supervisão e gestão da empresa. O Conselho de Administração, sem funções executivas, ficará responsável pela orientação estratégica, enquanto a Comissão Executiva continuará a assegurar a gestão diária da seguradora e a implementação das decisões de negócio.

José Octávio Serra Van-Dúnem é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e coordenador do Conselho Económico e Social de Angola. Tem experiência de gestão no setor financeiro e desenvolve atividade nas áreas da governação, ética e responsabilidade social corporativa.

Artur Fonseca Duarte, que assume a presidência da Comissão Executiva, liderou nos últimos anos o processo de transformação da Tranquilidade Seguros Angola. Licenciado em Engenharia de Sistemas, com formação executiva pelo IESE e pela Nova SBE, tem experiência no setor segurador, nas áreas da estratégia, inovação e desenvolvimento de mercados internacionais.

A mudança na liderança ocorre depois do encerramento do ciclo estratégico 2024-2026. A seguradora afirma ter cumprido praticamente todas as metas definidas para esse período, que incluíam a reorganização interna, a revisão de processos e a modernização das suas operações.

Com o FAST29, a Tranquilidade Seguros prevê agora concentrar a atividade na transformação digital, na redução de constrangimentos operacionais e na melhoria do serviço ao cliente. O plano inclui ainda metas de crescimento e rentabilidade, embora a empresa não tenha divulgado objetivos quantitativos para 2029.

A Tranquilidade é a 12ª maior seguradora de Angola com 2,1% de quota de mercado. Os principais acionistas são a Generali que detém 49% a partir de Portugal e o Banco Económico (ex-BESA) que tem 21%.