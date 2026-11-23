A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) poderá exigir alterações à conceção, distribuição e monitorização de seguros e, em última instância, determinar a retirada do mercado de produtos que não ofereçam valor adequado aos consumidores ou representem riscos significativos de prejuízo.

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O aviso foi deixado por Gabriel Bernardino, presidente da ASF, no 1.º Fórum Consumidor de Seguros organizado pelo supervisor na passada sexta feira e que juntou especialistas com diferentes olhares sobre o comportamento dos consumidores de seguros. Desde a responsável pelo Departamento de Proteção do Consumidor da EIOPA, o supervisor europeu, a participantes mais focados no mercado e no comportamento dos portugueses face aos seguros.

ASF já está a investigar 31 produtos seguradores

Gabriel Bernardino começou por explicar que, com o Plano Estratégico 2026-2028, o supervisor está a reforçar uma abordagem orientada para os resultados efetivamente alcançados pelos consumidores, indo além da conformidade regulatória e da qualidade dos processos. “A supervisão da conduta de mercado não deve ser medida pelo número de procedimentos realizados, mas pela sua capacidade de melhorar os resultados alcançados pelos consumidores”, afirmou.

A ASF pretende avaliar se os produtos respondem às necessidades dos clientes, se os benefícios justificam os custos, se as características são compreendidas e se os modelos de conceção e distribuição favorecem resultados adequados ao longo do tempo. A responsabilidade pelo valor dos produtos cabe às empresas, mas o supervisor promete verificar a eficácia dos mecanismos implementados, solicitar evidência adicional, exigir revisões de governação e determinar medidas corretivas sempre que necessário.

“Quando os interesses dos consumidores o exigirem, a ASF utilizará os instrumentos que a lei lhe confere”, avisou Gabriel Bernardino, acrescentando que, se um produto não oferecer valor ou representar um risco significativo, poderá ser determinada a sua retirada do mercado.

O responsável apresentou como exemplo concreto desta estratégia a análise temática aos seguros acessórios, comercializados em associação com bens ou serviços não seguradores. A ASF identificou 309 produtos em comercialização, dos quais 131 apresentavam indicadores que justificavam uma análise mais detalhada. Numa segunda fase, selecionou 31 produtos envolvendo 22 operadores seguradores presentes em Portugal.

O trabalho centrou-se na demonstração da relação qualidade-preço, na adequação da governação dos produtos e nas medidas necessárias para reforçar a proteção dos consumidores. Entre as preocupações identificadas estão sinistralidade reduzida associada a remunerações particularmente elevadas na distribuição, sobretudo nos seguros de proteção ao crédito e nos seguros ligados à aquisição de equipamentos eletrónicos.

A análise já levou um número significativo de empresas a assumir compromissos formais de revisão dos produtos, incluindo alterações às coberturas, regularização de sinistros, informação aos clientes, mecanismos de monitorização e estruturas de comissionamento. Em alguns casos, as mudanças conduziram à cessação da comercialização.

“Uma supervisão exigente, suportada por evidência, e um diálogo construtivo com o mercado podem contribuir para melhores resultados para os consumidores”, considerou Gabriel Bernardino, embora sublinhe que a ASF continuará a acompanhar rigorosamente a concretização das medidas e os seus efeitos. As conclusões da análise temática serão divulgadas durante 2027.

O supervisor vai também incorporar a perceção dos consumidores na sua atuação, através de um inquérito sobre o valor atribuído aos seguros, cujos resultados foram apresentados no Fórum. O objetivo, concluiu, é reforçar a confiança no setor através de produtos adequados, informação transparente, serviços eficientes e proteção efetiva quando ocorre um sinistro.

“Apenas 53% dos consumidores europeus confiam nas seguradoras para bons resultados”

Também Valerie Mariatte-Wood, responsável pelo Departamento de Proteção do Consumidor da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), defendeu uma supervisão mais ativa para garantir que os prémios pagos pelos clientes correspondem aos benefícios recebidos.

Apenas 53% dos consumidores europeus confiam nas seguradoras para lhes proporcionarem bons resultados, revelou Valérie Mariatte-Wood. Para a responsável, este indicador evidencia a necessidade de reforçar a confiança no setor, através de produtos que cumpram as promessas e ofereçam uma relação qualidade-preço adequada.

“O setor dos seguros é um negócio baseado na confiança”, sublinhou, lembrando que os consumidores pagam hoje um prémio em troca de proteção financeira futura ou de benefícios associados à poupança. Um em cada quatro consumidores considera, contudo, que o seu produto de investimento baseado em seguros não oferece uma boa relação qualidade-preço.

A EIOPA tornou esta questão uma prioridade de supervisão em 2020, no âmbito da governação e supervisão de produtos (POG), reforçando as expectativas sobre os seguradores, que devem testar os produtos antes do lançamento e reavaliá-los ao longo do seu ciclo de vida. A abordagem europeia assenta em parâmetros de referência que comparam custos e desempenho de produtos semelhantes, permitindo identificar situações que justificam investigação adicional.

“Os parâmetros de referência são uma ferramenta de definição de prioridades e não um substituto do julgamento da autoridade de supervisão”, esclareceu, afastando a ideia de que estes instrumentos constituam limites máximos de preços ou mecanismos automáticos de aprovação e reprovação de produtos.

Nas análises realizadas, cerca de 15% dos produtos avaliados suscitaram potenciais preocupações quanto à relação qualidade-preço, com mais de metade concentrada em menos de 20 empresas. Para a responsável, os riscos não estão distribuídos uniformemente pelo mercado, o que justifica uma supervisão baseada no risco.

As preocupações estendem-se também aos seguros Não Vida, nomeadamente aos seguros de proteção de crédito vendidos através dos bancos, onde a EIOPA identificou comissões elevadas, dificuldades de comparação, obstáculos ao cancelamento e uma reduzida proporção de prémios devolvida em indemnizações. Em alguns casos de seguros de viagem, as comissões chegaram a representar 77% do prémio pago.

A responsável elogiou o trabalho da ASF, considerando Portugal um exemplo de como as prioridades europeias podem traduzir-se em medidas nacionais concretas. “Uma supervisão ativa e direcionada pode fazer a diferença”, afirmou, defendendo que o objetivo não deve ser apenas identificar problemas, mas assegurar que as intervenções produzem melhores produtos e resultados efetivos para os consumidores.

“Os consumidores devem compreender o que contratam”

A intervenção de Jorge Seguro Sanches, Diretor-Geral da DGC – Direção-Geral da Defesa do Consumidor, Comércio e Serviços, destacou a importância de colocar o consumidor no centro da atividade seguradora, valorizando a transparência, a qualidade da informação e a adequação dos produtos às necessidades de quem os contrata. Considerou positivo o reforço da atenção da ASF à proteção e formação dos consumidores e manifestou expectativa quanto aos resultados do estudo apresentado no fórum, que considera essencial para conhecer melhor as perceções, necessidades e expectativas dos clientes de seguros.

O responsável defendeu que os consumidores devem compreender o que contratam, conhecer antecipadamente as coberturas e limitações dos seguros e saber que proteção podem esperar quando precisam de acionar uma apólice. Para Seguro Sanches, dar poder aos consumidores significa disponibilizar informação transparente, completa e construtiva, garantindo uma resposta efetiva e uma proteção dos seus direitos. A DGC continuará a acompanhar estas matérias e a trabalhar em colaboração com a ASF para promover um mercado segurador mais transparente e consumidores mais informados.

“Se todos tiverem seguros os prémios serão mais baratos”

Com moderação de Eduardo Farinha Pereira, Conselheiro Técnico do Conselho de Administração da ASF o painel “Valor justo para o consumidor: expectativas, proteção e confiança”, juntou Joana Pais, Professora Catedrática do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Miguel Abecasis, Vice-Presidente da Comissão Executiva da Fidelidade e Rute Santos, Diretora-Geral do Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros (CIMPAS).

“Se daqui a cinco anos toda a população estiver mais protegida por seguros, seja por obrigatoriedade ou por maior sensibilização para os riscos, os preços poderão baixar para todos”. Esta foi uma das perspetivas defendidas por Miguel Abecasis, vice-presidente da Comissão Executiva da Fidelidade. Defendeu ainda que a maior adesão aos seguros, acompanhada por serviços de prevenção e pela melhoria dos comportamentos, pode reduzir a sinistralidade e, consequentemente, os custos para as seguradoras. “Se toda a gente adotar estas práticas, vai reduzindo a sinistralidade, e os preços vão baixar para toda a gente”, afirmou. O responsável da Fidelidade identificou três componentes fundamentais do valor de um seguro: proteção financeira, tranquilidade e serviços que ajudem a prevenir riscos e a melhorar a saúde ou os comportamentos dos segurados.

A discussão evidenciou, contudo, que o preço não é suficiente para determinar o valor de um seguro. Joana Pais, especialista em economia comportamental e, entre outras funções no ISEG, coordena a unidade de I&D ISEG Research, alertou para a dificuldade dos consumidores em avaliar riscos pouco prováveis, mas potencialmente catastróficos, e para a tendência de privilegiarem coberturas para acontecimentos mais próximos ou visíveis, deixando desprotegidos riscos de maior dimensão. Rute Santos, por seu lado, identificou três momentos em que nascem muitos dos conflitos entre seguradoras e clientes: a contratação, quando nem sempre são compreendidas as exclusões, franquias e limitações; a gestão do sinistro, quando a comunicação é excessivamente jurídica ou pouco esclarecedora; e a reclamação, quando as respostas não conseguem explicar satisfatoriamente a posição da seguradora.

Para Rute Santos, a confiança não exige que todas as participações de sinistro sejam aceites, mas que as recusas sejam devidamente fundamentadas e compreendidas. A responsável do CIMPAS defendeu que qualquer consumidor deve obter resposta a três perguntas antes de contratar: “O que este seguro vai pagar?”, “O que não vai pagar?” e “se divergirmos, a quem é que eu posso recorrer?” Miguel Abecasis reconheceu que as seguradoras têm uma responsabilidade acrescida na simplificação dos produtos e na formação dos distribuidores, enquanto Joana Pais sublinhou que a decisão do consumidor é condicionada pela complexidade dos contratos e pela assimetria de informação. A responsabilidade pela proteção efetiva, concluíram os intervenientes, é partilhada entre seguradoras, distribuidores e clientes.

Lacunas de proteção são também responsabilidade dos operadores

No último painel apresentou os resultados do Questionário sobre o valor dos seguros para os consumidores. A discussão sobre esse estudo, realizado pela ASF junto dos consumidores, gerou um debate que contou com a participação de Vinay Pranjivan, Diretor-Geral da DECO – Portuguese Association for Consumer Protection, Ana Teixeira, CEO da MUDEY, e Miguel Ferreira, Professor da Nova School of Business and Economics e Embaixador Nacional da Comissão Europeia para a Literacia Financeira e foi moderado por Rui Fidalgo, Diretor do Departamento de Comunicação da ASF.

Vinay Pranjivan, da DECO, defendeu que a literacia financeira não pode servir de desculpa para transferir toda a responsabilidade para o consumidor. No caso dos seguros associados a compras ou ao crédito à habitação, alertou para o risco de o cliente contratar uma proteção sem compreender efetivamente o que cobre, as exclusões, as limitações e o preço. Sublinhou que compreender não significa necessariamente valorizar: um consumidor pode conhecer as condições de um seguro e concluir que não corresponde aos riscos que pretende proteger. Por isso, exigiu maior responsabilidade dos operadores na apresentação de informação clara e na garantia de uma escolha consciente. “A literacia financeira é um complemento a muito boa regulação, ainda melhor supervisão e ainda melhor atuação do mercado”, disse.

Miguel Ferreira, professor da Nova SBE, identificou dois princípios para combater as compras de seguros por impulso: comparar propostas (shopping around) e distinguir pequenos riscos, suportáveis pelo orçamento familiar ou por um fundo de emergência, de riscos elevados que justificam proteção através de seguro. No crédito à habitação, chamou a atenção para o enviesamento provocado pela redução do spread oferecida pelos bancos em troca da contratação dos seguros, que pode esconder um custo total superior. Defendeu que os consumidores devem aprender a somar o custo projetado do seguro de vida dentro e fora do banco e escolher a alternativa economicamente mais vantajosa. Alertou ainda que as compras por impulso são particularmente frequentes entre consumidores menos informados e mais vulneráveis.

Ana Teixeira, CEO da MUDEY, apontou a tecnologia como instrumento para transformar informação financeira complexa em decisões simples e visuais. Deu como exemplo uma calculadora desenvolvida pela empresa para comparar a poupança no seguro de vida com o eventual aumento do spread no crédito à habitação, permitindo perceber rapidamente qual das opções compensa. Defendeu que estas ferramentas devem estar disponíveis no momento da decisão, e não apenas em ações de informação posteriores. Sublinhou também que o seguro de vida associado ao crédito tem valor para o consumidor, porque protege a família e a habitação, mas deve permitir liberdade de escolha, substituição por alternativas e preços proporcionais, justos e transparentes.

Na discussão sobre poupança e investimento, Vinay Pranjivan rejeitou a ideia de que a preferência dos portugueses pela garantia de capital seja necessariamente excessiva: num país de baixos salários, muitas famílias nem sequer conseguem poupar e, para quem consegue, o fundo de emergência deve privilegiar liquidez e segurança. Considerou que o mercado falha quando não oferece produtos capazes de proteger as poupanças da inflação. Ana Teixeira destacou, por seu lado, que os jovens esperam encontrar numa única aplicação produtos de diferentes entidades, informação compreensível e subscrição simples. Miguel Ferreira identificou três capacidades transformadoras da distribuição digital: despertar a curiosidade, combater a inércia que separa a intenção de poupar da ação e converter a poupança de longo prazo num hábito, através de transferências automáticas, alertas e acompanhamento da carteira.

“Aproximar as perspetivas do mercado, dos especialistas e dos consumidores”

No encerramento do 1.º Fórum ASF do Consumidor de Seguros, Diogo Alarcão, administrador da ASF, sintetizou as principais conclusões de uma manhã de debate que colocou no centro da discussão o valor efetivamente entregue aos consumidores, a confiança no setor, a adequação dos produtos e a responsabilidade dos diferentes intervenientes. Temas como o value for money, a transparência, as expectativas dos clientes e o papel da supervisão estiveram em destaque, “num encontro que procurou aproximar as perspetivas do mercado, dos especialistas e dos consumidores”, disse.

Segundo Diogo Alarcão, a mensagem final apontou para a necessidade de uma proteção mais efetiva, que não se esgote no cumprimento das regras, mas se traduza em melhores resultados para quem contrata seguros. “O reforço da confiança passa por maior clareza, diálogo, proximidade e responsabilidade partilhada entre seguradoras, mediadores, supervisão e consumidores, num mercado em que a proteção deve corresponder às expectativas e às necessidades de quem a procura”, foi conclusão final.