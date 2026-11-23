Os advogados não podem exigir judicialmente o pagamento de honorários sem apresentarem previamente ao cliente uma conta discriminada dos serviços prestados. A apresentação dessa nota, por escrito, é uma formalidade essencial para que o crédito possa ser considerado exigível, decidiu o Tribunal da Relação de Guimarães.

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O acórdão, de 24 de setembro de 2026, surge na sequência de um litígio em que uma sociedade de advogados procurou cobrar a três clientes de cerca de cinco mil euros, acrescidos de juros e despesas, através de um procedimento de injunção. A cobrança foi contestada e o tribunal de primeira instância não deu razão à entidade que reclamava o pagamento. A decisão foi agora confirmada pela Relação de Guimarães.

Em causa estava o cumprimento das exigências legais relativas à cobrança de honorários. Os juízes entenderam que não basta o advogado comunicar ao cliente um montante global ou apresentar uma cobrança sem explicar a sua composição. É necessário apresentar uma conta detalhada, que permita identificar os serviços realizados e perceber como foi calculado o valor exigido.

A decisão assenta no artigo 105.º do Estatuto da Ordem dos Advogados, que estabelece que, na falta de uma convenção prévia de honorários reduzida a escrito,“o advogado deve apresentar uma conta discriminada dos serviços prestados. Essa conta deve permitir ao cliente conhecer os trabalhos realizados, os respetivos valores, as despesas e encargos associados e as eventuais provisões recebidas”.

Para o tribunal, esta obrigação não constitui uma simples formalidade administrativa. Tem uma dupla finalidade: permitir ao cliente compreender e, se for caso disso, contestar os valores cobrados, mas também formalizar a interpelação para pagamento.

Os juízes sublinham que a apresentação da conta é necessária para que o crédito possa ser considerado líquido e exigível. Sem o cumprimento dessa formalidade, o advogado não pode avançar judicialmente com a cobrança como se estivessem reunidos todos os pressupostos legais para exigir o pagamento.

O acórdão enquadra ainda esta obrigação no dever de prestação de contas previsto no artigo 1161.º do Código Civil, aplicável ao contrato de mandato. O advogado, enquanto mandatário, tem de dar ao cliente conhecimento dos valores relativos aos serviços prestados e justificar as quantias que pretende receber.

A decisão não significa, contudo, que os advogados percam o direito a receber pelos serviços efetivamente realizados. O que está em causa é a necessidade de cumprir os requisitos legais antes de exigir judicialmente o pagamento. Também não afasta os acordos prévios de honorários, desde que reduzidos a escrito.

Na fixação dos honorários, o Estatuto da Ordem dos Advogados determina que sejam considerados fatores como a importância e dificuldade dos serviços, o tempo despendido, a responsabilidade assumida, a urgência do assunto e o resultado obtido.

O entendimento da Relação de Guimarães reforça, assim, a obrigação de transparência na relação entre advogados e clientes e deixa claro que a cobrança de honorários em tribunal exige mais do que a apresentação de uma fatura ou a indicação de um valor em dívida.