O Sabugal recebe, entre 19 e 21 de novembro, a ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia, que assinala este ano uma década desde o arranque. O evento, que foi oficialmente inaugurado pelo Secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, juntamente com o presidente da Câmara do Sabugal, Vítor Proença, procura, desde a sua criação, valorizar o potencial dos recursos naturais através da inovação e aproximar o debate tecnológico dos territórios do interior.

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Este ano sob o tema “Água, Energia e Território”, a edição de 2026 decorre ao longo de três dias, cada um deles dedicado a uma destas áreas. A primeira, esta quinta-feira, centrou-se na água, com debates sobre os recursos hídricos, a sua gestão e eficiência, mas também sobre a relação entre a sustentabilidade ambiental, a atividade económica e o desenvolvimento dos territórios.

Na abertura, Vítor Proença, presidente da Câmara Municipal do Sabugal, recordou o impacto dos incêndios florestais e os 22 mil hectares de floresta consumidos no ano passado. Neste âmbito, destacou a iniciativa “Um Toyota, Uma Árvore”, que prevê a plantação de 10 mil árvores no concelho, com o apoio da Toyota.

De acordo com Rita Doria, General Manager of Marketing & Customer Experience Division na Toyota, a empresa desenvolve a iniciativa “Um Toyota, Uma Árvore” há 21 anos. Depois de uma primeira ação entre 2003 e 2005, na sequência de incêndios, a marca passou a plantar uma árvore por cada Toyota vendido. Essa ação já se reflete diretamente no território do Sabugal que, depois dos incêndios sofridos, tem recebido a ajuda da Toyota nesse sentido, com o objetivo de “contribuir para a recuperação do concelho”. No total, já foram plantadas 247 mil árvores em mais de 40 localidades.



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Depois da abertura, começaram os debates e o primeiro foi dedicado à relevância da gestão da água, moderado por Carlos Santos, da Enerarea, que começou por abordar a disponibilidade dos recursos hídricos e as condições necessárias para os aproveitar. Paulo Oliveira, engenheiro da TPF, apresentou um estudo da TPF Consultores que avaliou o potencial hídrico dos sistemas Sabugal-Meimoa, Serra da Estrela e Ribeira da Baságueda. Os resultados apontam para a existência de água suficiente para garantir o sistema, mas o engenheiro ressalvou que “isso não significa que a situação atual seja a ideal” e que “são necessárias melhorias nas infraestruturas”.

Também António Afonso, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), abordou os desafios dos recursos hídricos a partir dos planos de gestão da região hidrográfica para o terceiro ciclo, relativo ao período de 2023 a 2027. “O objetivo passa por garantir que uma parte significativa das massas de água alcance um bom estado ecológico”, explicou. No entanto, “mais de metade das massas de água em Portugal ainda não atinge esse patamar” devido a fatores como descargas de águas residuais poluentes, espécies invasoras e barragens. Entre as soluções apontadas, defendeu “a diversificação das origens de água” e destacou o “potencial da utilização de águas residuais em algumas áreas agrícolas”.

A necessidade de uma gestão articulada foi também sublinhada por António Manuel Pina Fonseca, da APAL. “A água não começa na torneira e não termina quando chega à nossa casa”, afirmou, defendendo que a gestão deste recurso exige cooperação entre diferentes entidades. O responsável destacou o papel da gestão intermunicipal na segurança hídrica, na eficiência e na capacidade de antecipação e chamou ainda a atenção para a importância da água para os territórios de baixa densidade, lembrando que “parte da água consumida em cidades como Coimbra e Lisboa tem origem nos territórios do interior”.

No painel dedicado à gestão e eficiência dos recursos, Carlos Silva, da ATIV, defendeu que “a sustentabilidade hídrica deve assentar em três etapas: avaliação da situação de partida, planeamento e implementação de medidas”. O responsável lembrou que “a água disponível para consumo representa uma parcela reduzida dos recursos existentes e que a agricultura tem um peso no consumo muito superior ao consumo público”. “Melhorar a eficiência permite poupar água e, consequentemente, reduzir a necessidade de a comprar”, disse, ao mesmo tempo que chamou a atenção para a existência de dados incompletos por parte de algumas entidades gestoras, apesar da informação disponibilizada pelas entidades reguladoras.

Jorge Batista, da RNAE, centrou a sua intervenção nas condições técnicas e legais necessárias à realização de obras. Além de ter explicado que cada intervenção deve ser analisada tendo em conta estas duas dimensões, também destacou o papel dos espaços da rede de agências de energia no apoio aos cidadãos. “Nem todos têm os conhecimentos técnicos necessários para tomar decisões sobre este tipo de obras, por isso o acesso a técnicos especializados pode ajudar a esclarecer dúvidas e a escolher soluções e fornecedores“, afirmou.

Já David Loureiro, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), abordou a integração das energias renováveis e da eficiência energética na arquitetura tradicional e nos processos de construção e reabilitação. Entre os desafios identificados, mencionou “a passagem do conhecimento produzido em projetos para a sua aplicação efetiva pelas empresas”. Para o responsável, “é necessário antecipar problemas e aproximar o trabalho dos laboratórios dos profissionais”, tendo apontado a rede de agências de energia como uma estrutura com capacidade para facilitar essa ligação.

A inauguração oficial da feira, ao final da tarde, voltou a colocar em destaque o impacto dos incêndios e a importância de garantir que os territórios do interior também beneficiam da transição energética. Vítor Proença, presidente da Câmara Municipal do Sabugal, recordou os apoios recebidos após os incêndios de 2025, que totalizaram três milhões e meio de euros, incluindo 1,3 milhões de euros de apoios diretos à agricultura. O autarca destacou a intervenção do Governo e a importância desse apoio para os agricultores do concelho. Sobre os recursos hídricos, lembrou que “a barragem do Sabugal abastece seis concelhos” e defendeu que os territórios onde estes recursos se encontram devem ter algum retorno.

Rui Ladeira, secretário de Estado das Florestas, também marcou presença neste momento e destacou a proximidade do Governo aos autarcas e às empresas, em particular nos momentos mais difíceis, como os vividos no Sabugal. O governante elogiou também a “dinâmica de incubação e de desenvolvimento empresarial alimentada pela ENERTECH ao longo dos anos” e considerou que “o debate sobre água, energia e território ganha particular relevância perante os efeitos dos fenómenos extremos sobre os agricultores e as populações”.

Na área da floresta, Rui Ladeira referiu a realocação de 50 milhões de euros para apoiar quem trabalha no território e a entrega de 233 equipamentos destinados a reduzir o risco de incêndio, incluindo um último lote de oito tratores com equipamentos na região de Lisboa. “O investimento na floresta depende da existência de perspetivas de retorno para agricultores, proprietários e empresários”, garantiu, anunciando também uma atuação reforçada ao longo dos próximos três anos, com especial atenção à gestão do mato e ao pinho.



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O primeiro dia terminou com uma mesa-redonda sobre a exploração de georrecursos energéticos estratégicos em Portugal, moderada por Pedro Gabriel, da Universidade da Beira Interior (UBI). João Oliveira Martins, da Agência Portuguesa do Ambiente, abordou a segurança radiológica e os mecanismos de monitorização existentes. Na sua intervenção, explicou que “a segurança não se resume ao cumprimento da lei, mas exige também demonstração perante o regulador”. Neste âmbito, falou sobre a rede RADNET, que deteta continuamente alterações da radioatividade, e o programa PRAD, destinado a medir a radioatividade nos diferentes compartimentos ambientais.

Daniel Rebelo, da EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, abordou o contributo dos recursos minerais para a transição energética. Lembrou que existem minerais essenciais para este processo, mas reconheceu a “dificuldade em explicar os modelos de extração num setor marcado por casos históricos de más práticas e abandono”. O responsável defendeu, por isso, a necessidade de “garantir condições ambientais e equilíbrio na relação com as populações, bem como de reforçar o conhecimento geocientífico”. A reciclagem foi outro dos pontos centrais da intervenção: “os recursos minerais são extraídos com custos sociais e ambientais elevados e, muitas vezes, acabam abandonados, pelo que é necessário criar mecanismos que lhes permitam ter uma segunda vida”.

Por sua vez, Pedro Ferreira, do LNEG, enquadrou a transição energética nos compromissos climáticos internacionais, recordando a evolução das referências à redução do uso do carvão e à neutralidade carbónica até 2050. Na sua análise, “a passagem para novas fontes de energia não tem significado, ao longo da história, a substituição das anteriores, mas antes a acumulação de diferentes fontes”, o que considera um problema. O responsável chamou ainda a atenção para a ligação entre a transição energética e a transição digital e concluiu: “Estamos num ciclo de inércia porque não saímos dele”.