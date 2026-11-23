O setor privado da Zona Euro cresceu em novembro ao mesmo ritmo de outubro. O PMI compósito flash da S&P Global, divulgado esta segunda-feira, manteve-se nos 51,7 pontos, ficando acima da fasquia dos 50 que separa a expansão da contração e soma cinco meses de crescimento.

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Para Chris Williamson, economista-chefe da S&P Global Market Intelligence, os números apontam para um “crescimento estável” na Zona Euro, “consistente com uma economia a crescer a um ritmo próximo de 0,3% no quarto trimestre”.

Contudo, dentro do espaço da moeda única, as duas maiores economias seguiram em sentidos contrários. Se na Alemanha a atividade subiu ao ritmo mais forte desde março de 2022, em França a economia recuou pelo segundo mês consecutivo e caiu como não acontecia há seis meses.

“A vantagem da Alemanha face à França foi a maior em seis anos”, lê-se no comunicado da S&P Global. No resto da Zona Euro a atividade também cresceu, mas ao ritmo mais lento dos últimos seis meses.

[Os sinais de preços, a par de uma economia a crescer] vão sustentar os apelos a uma nova subida das taxas de juro pelo BCE em dezembro. Chris Williamson Economista-chefe da S&P Global Market Intelligence

Os dados divulgados esta segunda-feira revelam que a indústria compensou o abrandamento dos serviços em novembro. O índice de atividade dos serviços desceu de 51,4 para 51,2 pontos, o valor mais baixo em cinco meses. Já o índice de produção industrial subiu de 52,8 para 53,3 pontos e o PMI da indústria transformadora passou de 52,7 para 52,9, ambos no valor mais alto em dois meses.

Destaque ainda para a dinâmica das novas encomendas, que cresceram pela quinta vez seguida e o emprego ficou estável. A indústria contratou ao ritmo mais rápido em três anos e meio, mas os serviços cortaram postos de trabalho pelo segundo mês. As empresas estão menos confiantes.

O otimismo para os próximos 12 meses caiu pelo quarto mês e está no nível mais baixo desde maio, destacam os números do S&P Global. Em França, deixando de fora o período da pandemia, a confiança é a segunda mais baixa desde que a série começou, em 2012. Chris Williamson alerta que “este quadro geral de resiliência económica esconde divergências preocupantes no desempenho dentro da área do euro”.

O investimento em defesa e em tecnologias ligadas à inteligência artificial está a impulsionar os fabricantes de maquinaria e equipamento, e a economia alemã é a que mais ganha com isso, aponta o documento da S&P Global.

Os dados apontam ainda para que os preços continuaram a subir com força em novembro, mas menos do que antes, com os custos das empresas a crescerem ao ritmo mais baixo em três meses e os preços de venda tiveram a menor subida desde agosto. Para isso contribuiu a descida do preço do petróleo, segundo a S&P Global. Na Alemanha, os preços cobrados aos clientes aceleraram à boleia de uma procura mais forte. Em França subiram ao ritmo mais lento em oito meses.

Mesmo assim, Chris Williamson considera que os sinais de preços, a par de uma economia a crescer, “vão sustentar os apelos a uma nova subida das taxas de juro pelo BCE em dezembro”. O economista lembra também que a subida dos juros “começa a pesar cada vez mais” na atividade.

Os dados preliminares foram recolhidos entre 12 e 19 de novembro, com base em cerca de 85% das respostas habituais. Os números finais saem a 1 de dezembro para a indústria e a 3 de dezembro para os serviços e o índice compósito.