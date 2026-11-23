O ativo

CBOE Volatility Index, mais conhecido por VIX, ou índice do medo. É um indicador de referência das expectativas do mercado quanto à volatilidade a curto prazo, refletidas nos preços das opções sobre o índice S&P 500. Nas últimas semanas, os investidores entraram em modo pânico perante um mix de fatores negativos em torno da IA. Mas na sessão desta segunda-feira o medo deu lugar ao entusiasmo com o regresso de Jensen Huang à Nvidia.

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A marca

O VIX atingiu os 39 pontos na passada sexta-feira, o valor mais elevado desde abril de 2025, na sequência do Dia da Libertação de Donald Trump. Mas esta segunda-feira o índice do medo regista uma queda pronunciada para 27 pontos depois de a Nvidia ter anunciado a readmissão de Jensen Huang ao posto de CEO, cerca de 10 dias depois da demissão.

A causa

A semana passada trouxe perdas massivas nos mercados acionistas com epicentro no setor da inteligência artificial (IA). Às dúvidas em relação à sustentabilidade dos pesados investimentos na IA, numa altura de subida das taxas de juro, juntaram-se outros dois fatores que levaram os investidores a uma frenética venda de ações como há muito não se via: a vitória dos democratas nas eleições intercalares dos EUA e ainda a demissão de Jensen Huang da proeminente fabricante de chips que alimenta a máquina da IA.

A Nvidia anunciou esta segunda-feira o regresso de Huang, que se tinha demitido na sequência do caso extraconjugal com uma executiva chinesa com supostas ligações aos serviços secretos chineses — alegação contestada pela China.

“O Conselho acredita que Jensen é a pessoa certa para liderar a Nvidia e que a sua reintegração é do melhor interesse dos nossos acionistas, colaboradores, parceiros e clientes”, afirmou o presidente do conselho da Nvidia, Harvey Jones, que na semana passada tinha rejeitado o seu regresso à empresa. “Depositamos total confiança no Jensen e aguardamos com expectativa trabalhar com ele, à medida que retoma a liderança da empresa”, acrescentou.

As ações da Nvidia disparam mais de 30% para os 160 dólares (ainda longe dos máximos) com este regresso e dão boleia a uma recuperação generalizada das ações americanas. O Nasdaq avança mais de 6% depois de se ter aproximado de níveis de um ‘bear market’. As ações da Coreweave e Nebuis também somam mais de 30%.

“Mal posso esperar por regressar ao trabalho”, declarou Huang.

O Presidente Donald Trump já admitiu publicamente que deu o seu contributo para o regresso de Jensen Huang à liderança da Nvidia. “Temos de proteger os nossos génios”, afirmou Trump.

“Definitivamente muitas pessoas queriam-no de volta. O nível de envolvimento da Administração, dos acionistas, vai ser impossível saber. Mas isso diz-nos também que em certa medida Jensen Huang era demasiado grande para ser despedido”, consideraram os analistas da Interactive Brokers.

O que esperar a seguir

Embora o regresso de Jensen Huang tenha sido celebrado pelos investidores e também pelos líderes de outras empresas, como Elon Musk, que considerou que “foi corrigido um erro”, não desapareceram os receios quanto à sustentabilidade dos investimentos que as big tech estão a prever fazer na IA numa altura em que o aperto da Reserva Federal vai aumentar os custos do financiamento.

Por outro lado, o próprio Huang ainda está a ser alvo de investigações, sejam internas (a Nvidia formou um comité para analisar se foi alvo de espionagem estrangeira), mas também a nível político, com os democratas a sublinharem a necessidade de prestar esclarecimentos ao Congresso. Também querem ter informações sobre a intervenção do governo de Trump neste processo. O regulador americano está a investigar as contas da empresa.

“O regresso de Jensen Huang apenas aumenta a urgência de aprovar legislação bipartidária sobre o controlo de exportações, garantindo que a Nvidia não faz lobby para anular essa legislação e colocar em risco a nossa segurança nacional”, salientou a senadora Elizabeth Warren nas redes sociais.

A Nvidia enfrenta uma ação judicial intentada por acionistas, que alegam que a empresa e Huang defraudaram os acionistas ao ocultar a alegada relação de Huang com Alice Huang, uma empresária chinesa que, alegadamente, mantinha ligações a Pequim.

A nível empresarial, a HP e a Dell vão apresentar resultados esta segunda e terça-feira e poderão ajudar a definir o rumo do mercado para o resto do final do ano.

A frase