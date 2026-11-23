As decisões das câmaras municipais, assembleias municipais e freguesias “destinadas a ter eficácia externa” e os atos administrativos com impacto orçamental igual ou superior aos valores estabelecidos para limiar do ajuste direto, passam a ter de ser publicadas em órgãos de comunicação social local ou regional, ou, quando estes não existam no respetivo território, em meios de municípios vizinhos.

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O diploma publicado esta segunda-feira em Diário da República determina uma nova redação para o Regime Jurídico das Autarquias Locais, de modo a reforçar o conhecimento dos cidadãos sobre o que é decidido nestes órgãos. A “publicidade das deliberações” surgirá, segundo a Lei, por vários meios.

A divulgação começa logo no site do respetivo município “durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da deliberação ou decisão”. Adicionalmente, “devem ser divulgadas, de forma sumária, no boletim da respetiva autarquia e nos órgãos de comunicação social regionais ou locais”, em versão impressa e nos seus sites, no prazo de 30 dias.

A estes meios exige-se registo na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e ter presença (edição ou distribuição) no respetivo concelho ou freguesia, bem como fazer “cobertura informativa regular” desse território em específico. Quando se trate de um site, a atualização terá de ser diária e nos jornais impressos não podem ser distribuídos a título gratuito e têm de estar entre os seis com maior circulação no município.

Quando não existam órgãos de comunicação social local ou regional a responder a estes requisitos, a publicação poderá passar para “órgão regional ou local de município limítrofe, de âmbito intermunicipal ou metropolitano, de âmbito regional ou de âmbito nacional”.

Mantém-se a publicação em Diário da República “quando a lei expressamente o determine”. A entrada em vigor acontecerá dentro de 90 dias, no final de fevereiro.