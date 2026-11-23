A campanha, assinada pela Bar Ogilvy, dá continuidade ao reposicionamento da marca, apresentado com a assinatura “Tu, em todos os sentidos".

“Aquele presente que ‘é tão tu’ é a assinatura da campanha de Natal e Black Friday da Perfumes & Companhia. A campanha, assinada pela Bar Ogilvy, dá continuidade ao reposicionamento da marca, apresentado com a assinatura “Tu, em todos os sentidos” e coloca em destaque três personagens com personalidades distintas.

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A campanha pretende afastar-se dos formatos tradicionais da comunicação natalícia e apresenta três histórias: a de Fausto, um falso tímido que precisa de um empurrão para se libertar, a de Júlia, cética e “esquisitinha”, e a de uma mãe que desafia os estereótipos associados à idade e à discrição, recusando “combinar com tudo” para preferir combinar consigo própria, descreve a agência.

Através destas personagens, a marca procura associar a escolha dos presentes à personalidade de quem os recebe. A mesma ideia é prolongada à Black Friday, com a mensagem “Esta Black Friday ‘é tão tu’”, enquadrando o período promocional como uma oportunidade para antecipar as compras de Natal e contar com aconselhamento especializado na escolha dos presentes.

“Com a evolução da P&C., assumimos o compromisso de colocar o ‘tu’ no centro de tudo o que fazemos, numa relação cada vez mais próxima com cada cliente”, afirma Sandra Rei, diretora de marketing da Perfumes & Companhia. A responsável acrescenta que a marca pretende ajudar os consumidores a encontrar presentes que sejam “um reflexo da essência de quem os recebe”.

Na construção dos filmes, o papel de embrulho é utilizado como elemento narrativo para revelar as características das personagens. “O papel de embrulho costuma esconder algo, mas desta vez, invertemos a lógica e quisemos que fosse ele a revelar as personagens”, explica Nuno Riça, diretor criativo da Bar Ogilvy. “Tudo é uma extensão de algo. A roupa reflete uma pessoa, que por sua vez, se vai revelando na voz de quem a conhece, e a escolha do presente da P&C. espelha essa intimidade. Porque, no fim do dia, não há nada mais especial que oferecer algo que diz isto ‘é tão tu’.”, acrescenta João Amaral, também diretor criativo da Bar Ogilvy.

A campanha tem presença em televisão, plataformas digitais, mupis estáticos e digitais, rádio e redes sociais. A comunicação estende-se aos pontos de venda, através das montras e de ativações em loja.