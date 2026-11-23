⚡ ECO Fast Os principais índices norte-americanos preparam-se para abrir em alta esta segunda-feira, depois de terem perdido cerca de 4 biliões de dólares em valor de mercado em cinco sessões.

A queda foi alimentada por dúvidas sobre o retorno dos investimentos em inteligência artificial e pela estreia volátil da Anthropic. O VIX subiu ao nível mais alto desde abril.

Os analistas dividem-se entre quem vê uma oportunidade de compra e quem pede cautela.

Nas últimas cinco sessões, as bolsas norte-americanas perderam cerca de 4 biliões de dólares em valor de mercado. É mais de dez vezes aquilo que a economia portuguesa produziu em todo o ano de 2025.

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Pelo caminho, a Nvidia ficou sem o fundador que pôs a empresa à frente da corrida à inteligência artificial, a estreia recorde da Anthropic em bolsa esbarrou na desconfiança dos investidores e o Nasdaq teve a pior semana desde março de 2020. Mas esta segunda-feira os compradores voltaram à praça, e a dúvida nos mercados é saber se a queda chegou ao fim.

As bolsas europeias arrancaram a semana em terreno positivo e os contratos de futuros sobre os índices norte-americanos antecipam uma abertura em forte alta em Wall Street, depois de uma semana em que a desconfiança em torno da inteligência artificial (IA) varreu os mercados acionistas.

Esta é a oportunidade que temos esperado com paciência e não a vamos perder (…) Os mercados chegam ao fundo com más notícias e desalavancagem. Tivemos muito de ambas. Michael Wilson Analista do Morgan Stanley

O índice pan-europeu Stoxx 600 negoceia nos 630 pontos, com uma subida de 0,75%, caminhando para a maior subida diária desde 9 de novembro. Vem de cinco sessões seguidas no vermelho, que culminaram numa queda de 5,8% na semana passada. Foi a maior desde o final de março de 2025 e deixou o índice em mínimos de seis semanas.

Nos EUA, os futuros do Nasdaq 100 avançam 3,1%, os do S&P 500 sobem 2,4% e os do Dow Jones crescem 1,7%. A recuperação é liderada pelas tecnológicas, o setor mais castigado nos últimos dias. No pré-mercado norte-americano, a Nvidia chegou a disparar 9,7% esta segunda-feira e a Anthropic, que se estreou em bolsa na quinta-feira, chegou a subir 5,1%.

Na Europa, a recuperação é também feita pelas tecnológicas, com o índice europeu de tecnologia a valorizar cerca de 2%, depois da maior queda semanal desde março de 2020. A ASML e a BE Semiconductor Industries chegaram a ganhar mais de 5%.

Em Lisboa, o PSI sobe 0,32%. O BCP lidera, com uma valorização de 2% para 1,075 euros, e recupera parte da queda de 4,05% que sofreu na sexta-feira, a maior entre as cotadas nacionais nessa sessão.

A bolsa portuguesa vem de quatro sessões seguidas no vermelho, que levaram o PSI a perder 4,31% na semana passada. A descida foi menor do que no resto da Europa e em Wall Street, já que o índice não tem empresas tecnológicas ligadas à IA. Na quinta-feira, a Ibersol foi a única das 16 cotadas do PSI a escapar às perdas e, na sexta-feira, 13 fecharam em queda.

Na Ásia, o Kospi sul-coreano perdeu 3,3% e já vale metade do máximo atingido este ano. Isso levou os reguladores da região a avançar com medidas de emergência. Seul prepara um fundo de estabilização do mercado, Taiwan apertou as regras das vendas a descoberto e as bolsas chinesas vão baixar de 100% para 80% a margem mínima exigida nas compras de ações a crédito a partir de 30 de novembro.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

Os golpes que mergulharam Wall Street no vermelho

A subida desta segunda-feira surge depois de o Nasdaq Composite e o Dow Jones terem registado a pior semana em mais de seis anos e o S&P 500 a maior descida semanal desde abril do ano passado.

Os três índices dos EUA entraram em correção, ou seja, negoceiam mais de 10% abaixo dos máximos históricos. O S&P 500 encadeou sete sessões de perdas, a série mais longa desde fevereiro de 2020, no início da pandemia, e está 12% abaixo do recorde atingido no início de outubro. E o índice de volatilidade VIX, conhecido como o “medidor do medo” de Wall Street, fechou na sexta-feira nos 35,89 pontos, o valor mais alto desde abril de 2025.

Na origem das vendas da última semana estão três fatores:

Dúvidas sobre a capacidade de os avultados investimentos em IA gerarem retorno a tempo.

Saída de Jensen Huang da Nvidia , depois de ter sido revelada uma relação com uma mulher que os serviços de informações norte-americanos suspeitam ser espia da China.

, depois de ter sido revelada uma relação com uma mulher que os serviços de informações norte-americanos suspeitam ser espia da China. Estreia da Anthropic, que levantou um recorde de 93,5 mil milhões de dólares, subiu 17% no primeiro dia e caiu 8,5% no seguinte.

A perspectiva de uma subida dos juros pela Reserva Federal (Fed) em dezembro agravou a pressão e as vendas alastraram a outros ativos. “Já não se tratava apenas de uma venda de tecnológicas”, escreve Jim Reid, estratega do Deutsche Bank.

A pergunta que divide os analistas é se a bolha da IA já rebentou. Vincent Mortier, diretor de investimentos da Amundi, lembra no The Wall Street Journal que, em regra, “só se sabe que se está numa bolha quando ela rebenta”. Já o Barclays afasta o cenário de colapso e considera “muito exagerados” os receios sobre o fim da aposta na IA. O banco prevê que a economia mundial cresça 3,4% em 2026 e mantém a preferência por ações face a obrigações.

A equipa de Michael Wilson, estratega-chefe para as ações norte-americanas do Morgan Stanley, vê na queda uma oportunidade de compra que os investidores não devem deixar passar. “Esta é a oportunidade que temos esperado com paciência e não a vamos perder”, escreve a equipa numa nota publicada esta segunda-feira. “Os mercados chegam ao fundo com más notícias e desalavancagem. Tivemos muito de ambas.”

O banco defende que os resultados e as avaliações das empresas sustentam uma recuperação. Como os analistas continuam a rever em alta as previsões de lucros, a queda das cotações tornou as ações mais baratas.

O rácio entre o preço e os lucros esperados para os próximos 12 meses (conhecido pela sigla inglesa P/E) caiu no S&P 500 de quase 23 vezes, no final de outubro, para 16,5 vezes. Fica assim abaixo da média de longo prazo, de 17,4 vezes. No Nasdaq 100, onde as tecnológicas têm mais peso, o rácio está abaixo de 17 vezes, um nível inferior ao mínimo da pandemia.

O principal risco para os mercados continua a ser uma Fed mais restritiva, mas os analistas consideram que esse cenário já está refletido nas cotações e que o mercado está a antecipar uma política monetária mais dura do que aquela que o banco central acabará por seguir.

Pelas contas do Morgan Stanley, o mercado desconta uma descida de cerca de 6% nos lucros das empresas em 2027. O banco prevê um crescimento de 14% e o consenso dos analistas aponta para 17%. A equipa de Michael Wilson aponta vários fatores a favor das ações: o alargamento da atividade industrial, a resistência do consumo das famílias com rendimentos mais altos, a adoção da IA, a descida dos preços da energia e a perspectiva de menor volatilidade nos juros.

Segundo a nota, as quedas abriram melhores pontos de entrada nos grandes operadores de centros de dados, nas industriais, nas cíclicas de qualidade com previsões de lucros em revisão para cima e nas empresas que beneficiam da adoção da IA. Além disso, os analistas do banco norte-americano estão mais otimistas no curto prazo do que em qualquer momento desde o início de abril, isto depois de o S&P 500 ter caído abaixo do intervalo entre 7.100 e 7.300 pontos que tinham indicado no início do mês como limite das quedas.

O principal risco continua a ser uma Fed mais restritiva, mas os analistas consideram que esse cenário já está refletido nas cotações e que o mercado está a antecipar uma política monetária mais dura do que aquela que o banco central acabará por seguir.

Outros especialistas pedem cautela. Christian Gattiker, do Julius Baer, aconselha a esperar que o mercado encontre um fundo e aponta a liquidez e a dívida pública de curto prazo como os refúgios mais claros. Tim Ghriskey, da Ingalls & Snyder, fala de uma correção “que tem mais para cair”.

Nos outros mercados, a procura por ativos de refúgio abrandou. O dólar recua de máximos de 19 meses, a yield das obrigações do Tesouro norte-americano a dez anos sobe cinco pontos base para 4,96% e o ouro ganha 2,1% para 3.606 dólares por onça.

A semana que agora se inicia será mais curta em Wall Street. A bolsa fecha na quinta-feira devido ao feriado do Dia de Ação de Graças e encerra mais cedo na sexta-feira, às 18h00 em Lisboa. Esta segunda-feira, as atenções estão no discurso de John Williams, da Fed. É a última intervenção agendada antes da reunião de 8 e 9 de dezembro, em que se espera uma subida de 25 pontos base nos juros.

Os resultados da Dell, na terça-feira, e da Micron, a 17 de dezembro, vão servir de teste à procura ligada à IA. O Morgan Stanley prevê que o investimento dos grandes operadores de centros de dados cresça mais de 70% no próximo ano, para lá de 1,6 biliões de dólares.