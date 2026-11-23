A Comissão Europeia abriu esta segunda-feira uma investigação formal sobre uma possível conduta anticoncorrencial da Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) – a empresa que engarrafa e vende Coca-Cola, Fanta, Sprite, Monster ou Fuze Tea – no setor das bebidas.

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Bruxelas está a investigar se a multinacional violou as regras da União Europeia (UE) em matéria de concorrência ao dificultar o comércio transfronteiriço de bebidas gaseificadas e energéticas e ao impedir a determinados clientes grossistas de negociar a compra destes produtos numa base multinacional, entre os vários países.

A instituição liderada por Ursula von der Leya receia que a CCEP possa ter abusado da sua posição dominante no fornecimento de bebidas a clientes do canal de retalho (supermercados e outros estabelecimentos semelhantes) e decidiu avançar com uma investigação aprofundada com caráter prioritário.

Tudo porque a CCEP, apesar de ter sede no Reino Unido, é um dos dois maiores engarrafadores europeus e vende em Portugal e também na Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Espanha e Suécia. A suspeita é de que houvesse uma diferenciação específica de produtos entre Estados-membros, nomeadamente embalagens com volumes distintos.

“Caso se confirmem, as práticas sob investigação poderão constituir uma violação das regras da UE em matéria de concorrência, que proíbem o abuso de posição dominante (Artigo 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia — TFUE), através da fragmentação do Mercado Único ao longo das fronteiras nacionais”, alerta o executivo comunitário.

Segundo a comissária europeia Teresa Ribera, as pessoas consomem bebidas frescas todos os dias na Europa, mas “não deveriam ter de pagar mais apenas por viverem num país da UE em vez de outro”. “Estamos a investigar se a Coca-Cola tem criado barreiras entre os mercados nacionais, dificultando aos retalhistas a compra de produtos além-fronteiras e a obtenção de melhores condições comerciais. Tal situação poderá comprometer o Mercado Único, limitar a concorrência e, em última análise, traduzir-se em preços mais altos e numa menor escolha para os consumidores”, refere a vice-presidente executiva da Comissão Europeia para uma Transição Limpa, Justa e Competitiva.