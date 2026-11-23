A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira impedir que atletas compitam em solo europeu em representação da Rússia e proibir a emissão de vistos a ex-combatentes russos, considerando-os um risco de segurança para a União Europeia (UE).

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Estas medidas foram propostas pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no âmbito do 22.º pacote de sanções à Rússia, que terá ainda de ser negociado e aprovado pelos Estados-membros da UE.

“Os eventos desportivos não podem servir de plataforma para atividades de propaganda. A partir de hoje, no que respeita a todos os eventos desportivos realizados na União Europeia (UE), vamos proibir a participação de equipas e atletas russos que compitam sob a bandeira russa“, anunciou.

A Comissão Europeia propõe ainda que cidadãos russos não possam “ocupar cargos nos órgãos de administração das federações desportivas europeias” e quer “restringir os fluxos financeiros provenientes de patrocinadores russos destinados a órgãos de administração e associações culturais sediados na Europa”.

Esta proposta surge depois de, em julho, o Comité Olímpico Internacional ter decidido levantar as restrições aos atletas russos.

Por outro lado, Von der Leyen anunciou também que a Comissão Europeia vai propor a proibição da emissão de vistos a antigos combatentes russos, que ficariam impedidos de entrar em solo europeu.

“Temos assistido recentemente a uma escalada das atividades híbridas não convencionais levadas a cabo por operacionais russos na Europa e esta proibição faz parte da nossa resposta”, sublinhou Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia defendeu que os antigos combatentes russos “representam um risco para a segurança da Europa” e não devem poder circular livremente nos Estados-membros da UE. “Por isso, a entrada na UE ficará vedada a estas pessoas”, afirmou.

Além destas restrições dirigidas a cidadãos russos, o executivo comunitário propõe também que os cidadãos europeus sejam proibidos de “continuar a ocupar cargos nos órgãos de administração de empresas na Rússia”, sublinhou Von der Leyen. “Não podemos manter relações económicas com a Rússia como se nada se passasse”, defendeu.

A nível de sanções dirigidas a setores económicos, Von der Leyen referiu que, no pacote de sanções, a UE quer visar em particular o setor energético.

“Vamos alargar a proibição de prestação de serviços no setor da energia, de modo a que nenhuma empresa europeia possa ajudar a Rússia a construir, explorar ou reparar as suas infraestruturas energéticas, nomeadamente as suas refinarias”, referiu, indicando que a proibição vai passar a incluir também os serviços relacionados com a eletricidade, o que não acontecia até agora.

Em termos de serviços financeiros, a Comissão Europeia propõe que se alargue a proibição de transações com mais 60 bancos russos, que seriam excluídos do sistema SWIFT, além de querer “intensificar o combate às redes de criptoativos e de pagamentos”.

“O nosso foco será a Rússia, mas abrangeremos também países terceiros que a ajudam a contornar as nossas sanções”, frisou Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia salientou que o objetivo deste pacote de sanções é “manter a pressão sobre a Rússia para que ponha termo à sua guerra de agressão contra a Ucrânia”. “A nossa posição é clara: estamos a dar à Ucrânia os meios para garantir a paz e à Rússia todos os motivos para escolhê-la”, afirmou.