Campeã conquista Genius Loci nos ADCE Awards. Portugal soma oito prémios
O Grand Prix ADCE, o principal prémio da edição, foi atribuído à campanha “Sheep Happens”, da agência alemã Saint Elmo's, para a cadeia de supermercados Penny.
O estúdio de design Campeã, em colaboração com a agência SMLXL, foi o grande destaque nacional dos ADCE Awards, ao vencer o ADCE Genius Loci Award e conquistar um ouro e um bronze com o projeto “UDRA: Celebrating The Voices Of The Galician Seas”.
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Além da Campeã, foram premiadas a Dentsu Creative Portugal, a Bürocratik e a Leo Lisboa. avança o Clube da Criatividade de Portugal.
Desenvolvido para o UDRA Studio, o projeto “UDRA: Celebrating The Voices Of The Galician Seas” conquistou o ouro na categoria Design – Typography, o bronze em Design – Corporate Brand Identity e o ADCE Genius Loci Award, que distingue trabalhos capazes de captar o carácter único de um lugar e valorizar o património cultural europeu.
Inspirada no património marítimo de A Guarda, a identidade visual assenta num tipo de letra criado de raiz a partir de marcas tradicionalmente utilizadas pelos marinheiros para identificar embarcações e ferramentas. Mais de 100 desses símbolos foram reinterpretados numa linguagem visual contemporânea, preservando referências à geometria e à erosão natural da madeira e do granito.
A Dentsu Creative Portugal conquistou uma prata com “Pairing Portugal”, desenvolvido para o Turismo de Portugal, na categoria Creativity by Industry Sectors – Travel, Leisure, HORECA, Education, na vertente Integrated, Experience, Projects. O trabalho arrecadou ainda um bronze na categoria Interactive & Mobile – Innovative Use of Technology.
A Bürocratik foi distinguida com um bronze na categoria Design – Editorial Design, com “18 Years With Büro, The Book”, enquanto a Leo Lisboa conquistou um bronze com “Cool Timers”, para a Heineken, na categoria Integrated & Innovation – Best Use of Data e na categoria Creativity by Industry Sectors – Consumer Goods, nas vertentes Print, OOH e Design.
O Grand Prix ADCE, o principal prémio da edição, foi atribuído à campanha “Sheep Happens”, da agência alemã Saint Elmo’s, para a cadeia de supermercados Penny.
A edição de 2026 dos ADCE Awards recebeu 801 trabalhos de 29 países, avaliados por um júri de mais de 60 profissionais. No total foram atribuídos 27 ouros, 53 pratas e 92 bronzes, com 133 trabalhos finalistas.
A Alemanha liderou a edição, com 54 prémios, seguida da Áustria, com 46, e de Espanha, com 30.
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Campeã conquista Genius Loci nos ADCE Awards. Portugal soma oito prémios
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