Uma delegação de clubes da LALIGA realizou uma viagem de trabalho a Inglaterra, mais concretamente às cidades de Manchester e Liverpool, por ocasião da quarta edição da viagem de prospeção de mercado organizada pelo Gabinete dos Clubes da LALIGA.

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Esta iniciativa, enquadrada no trabalho de aconselhamento e acompanhamento que este Gabinete desenvolve para os 42 clubes da LALIGA EA SPORTS e da LALIGA HYPERMOTION, visa promover a colaboração com entidades desportivas de primeiro nível e reforçar as estratégias de gestão e exploração comercial dos seus estádios.

Durante as jornadas de trabalho, os representantes dos clubes presentes abordaram diferentes aspetos relacionados com a utilização das instalações, tanto em dias de jogo como fora deles, a evolução dos serviços de hospitalidade, a oferta gastronómica, bem como o desenvolvimento de novas experiências para os adeptos.

Os clubes puderam conhecer em primeira mão as áreas de exploração de locais emblemáticos de Manchester e Liverpool, que dispõem de espaços com características diversas que permitem desenvolver propostas comerciais adaptadas a diferentes públicos e criar experiências que ampliam a sua atividade ao longo de todo o ano.

Neste sentido, Pablo Armiñana, responsável pela Estratégia de Negócio do Gabinete dos Clubes da LALIGA, salientou que «os clubes da LALIGA dispõem hoje de estádios modernos e continuam a investir para os levar ainda mais longe, envidando esforços para os transformar em espaços ativos os 365 dias do ano. A partir do Gabinete dos Clubes, procuramos acompanhá-los nessa ambição, promovendo a troca de conhecimentos com outros clubes europeus, partilhando diferentes formas de gerir estes espaços e identificando novas oportunidades comerciais que ajudem a diversificar as suas receitas e a reforçar o seu modelo de negócio».

O FUTURO DOS ESTÁDIOS

A modernização dos estádios tornou-se uma das prioridades de numerosos clubes espanhóis, que estão a desenvolver projetos para adaptar as suas instalações às novas necessidades e ampliar as suas possibilidades de exploração. Neste contexto, o Gabinete dos Clubes da LALIGA continua a impulsionar iniciativas que contribuem para a evolução destes espaços, cada vez mais ligados à atividade comercial, ao lazer e ao entretenimento.

Milos Nenadovic, responsável pela área de Exploração de Infraestruturas da LALIGA, salientou que «o futebol espanhol conta com estádios que já são referências a nível mundial e com projetos de modernização que estão a alargar as possibilidades de utilização destas instalações e a melhorar a experiência dos adeptos. Com o Mundial de 2030 no horizonte, temos uma grande oportunidade para dar maior visibilidade internacional a esta transformação e consolidar o papel dos nossos estádios entre os grandes recintos desportivos do mundo».

Manchester e Liverpool são também dois exemplos de como o desporto faz parte da identidade e do apelo internacional de uma cidade. A história dos seus clubes e o reconhecimento dos seus estádios contribuem para atrair visitantes ao longo de todo o ano e para gerar atividade ligada ao turismo, à hotelaria, ao lazer e ao comércio. Estes recintos tornaram-se pontos de interesse que fazem parte da oferta turística de ambas as cidades, reforçando a sua projeção internacional e a sua ligação com o entorno.

Desta forma, este novo encontro dá continuidade a um programa que, nos últimos anos, já levou representantes dos clubes da LALIGA ao Reino Unido (Londres), à Alemanha e à França, consolidando uma linha de colaboração internacional em torno da gestão de infraestruturas desportivas e da sua relação com as cidades.