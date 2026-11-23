O endividamento do conjunto da economia — famílias, empresas (excluindo bancos) e administrações públicas — desceu para 277,6% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, o valor mais baixo desde o final do ano passado, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

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Para esta evolução contribuiu a expansão mais acelerada da economia portuguesa entre julho e setembro — o PIB registou um crescimento de 2,4% em termos homólogos e de 0,2% em cadeia.

Até porque, em termos absolutos, a dívida da economia subiu 1,8 mil milhões de euros (ou mais 2,01%) em relação a junho, atingindo os 894,6 mil milhões no final de setembro, que representa o segundo valor mais elevado de sempre, apenas a cerca de 300 milhões do recorde atingido em junho (894,9 mil milhões).

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Por setor devedor, o setor público regista uma dívida de 120,2% do PIB, quase menos 4 pontos percentuais em termos trimestrais — em termos absolutos atingiu os 387,4 mil milhões de euros. Já o endividamento das empresas não financeiras atingiu os 98,9%, também recuando de forma ligeira face ao segundo trimestre. Quanto à dívida das famílias, subiu para os 58,5%, mostram os dados do supervisor.

Numa base mensal, o endividamento da economia marcou a segunda subida seguida em setembro. Nesse mês aumentou 1,6 mil milhões de euros por conta do crescimento do endividamento do setor privado (empresa e particulares), que aumentou 2,9 mil milhões. Já a dívida do setor público diminuiu 1,3 mil milhões.

(notícia atualizada às 11h59)