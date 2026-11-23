A ENERTECH assinala dez anos no Sabugal com três dias de debate sobre água, energia e território. O segundo dia da feira foi dedicado à energia, com a análise do papel das fontes renováveis no sistema elétrico nacional e dos desafios associados à expansão de grandes projetos, nomeadamente a sua compatibilização com a paisagem e a procura de soluções sustentáveis.

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Na abertura, Rita Barros Silva, da APEMETA, destacou a importância de reunir empresas, instituições e entidades do setor para promover a partilha de conhecimento e encontrar caminhos comuns. Paulo Martins, da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), sublinhou a necessidade de descentralizar a atividade da entidade e acompanhar o desenvolvimento energético à escala dos territórios. Já Hugo Joia, do Município do Sabugal, deu as boas-vindas aos participantes e agradeceu o contributo dos parceiros para a realização da iniciativa.

O primeiro painel, dedicado ao autoconsumo e às comunidades de energia renovável, foi moderado por Carlos Santos, presidente da direção da RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente. Vicente Monteiro, técnico superior na Direção de Serviços de Energia Elétrica da DGEG, explicou os procedimentos associados ao licenciamento das unidades de produção para autoconsumo (UPAC), incluindo o registo e o certificado de exploração. No caso do autoconsumo coletivo, esclareceu que “o primeiro passo cabe à entidade gestora do autoconsumo coletivo (EGAC), que deve proceder ao respetivo registo e contactar a DGEG”. No que diz respeito aos projetos de autoconsumo coletivo, “devem ser articulados com o operador da rede de distribuição, neste caso a E-REDES”.

Joana Vieira da Fonseca, da área de Customer Management da E-REDES, apresentou a evolução do autoconsumo em Portugal e as responsabilidades atribuídas ao operador de rede. “O autoconsumo individual é hoje uma realidade consolidada, com quase 300 mil instalações ligadas à rede de serviço público e perto de dois gigawatts de potência de injeção. Já o autoconsumo coletivo registou um crescimento expressivo nos últimos três anos, ultrapassando as duas mil comunidades em exploração, com mais de 20 mil membros e 123 EGAC envolvidas”, afirmou. A responsável explicou ainda que o Decreto-Lei n.º 130/2026, em vigor desde agosto, atribuiu novas responsabilidades ao operador de rede, nomeadamente na verificação dos critérios dos projetos e na análise da capacidade de instalação.

Paulo Nogueira, coordenador de Transição Energética na Direção de Indústria e Transição Energética da ADENE – Agência para a Energia, abordou o papel dos municípios na implementação de projetos de autoconsumo. “A participação das autarquias pode passar pela identificação dos edifícios a integrar nas comunidades de energia, mas também pela cedência de terrenos ou telhados a entidades privadas que pretendam desenvolver os investimentos“, explicou, apresentando exemplos de projetos em Almada e no Porto, onde algumas famílias conseguiram “reduzir a fatura de energia em cerca de 34%”.

No mesmo painel, Pedro Reis Rodrigues, cofundador e CEO da Indie Energy, explicou como a empresa trabalha na negociação de energia no mercado ibérico e na gestão de comunidades de autoconsumo. A solução desenvolvida permite “gerir a partilha de energia entre os membros, acompanhar os consumos, controlar a operação e tratar da faturação”. A empresa agrega atualmente mais de 400 megawatts de potência, onde se integra um projeto no Soito, no concelho do Sabugal, que reúne quatro vizinhos numa comunidade de autoconsumo gerida através de uma plataforma digital. “Esta solução permite definir os coeficientes de partilha e comunicar à E-REDES a energia atribuída a cada participante”, garantiu.

Por sua vez, António Mendes Moreira, Standards Engineering Director da EDP Comercial, apresentou os bairros solares da empresa, que “permitem a partilha de energia entre consumidores próximos de uma instalação de produção”. Atualmente, “mais de seis mil vizinhos beneficiam destas soluções” e, segundo o responsável, “90% dos bairros em operação ainda têm vagas disponíveis”. A EDP tem projetos em todos os distritos do país e, no Sabugal, conta com cinco bairros solares ativos. Um deles envolve os Bombeiros Voluntários do Sabugal, que partilham energia com três vizinhos desde 2024. No conjunto dos cinco projetos, existem ainda 180 vagas disponíveis para novos participantes.

O segundo painel, dedicado à sustentabilidade energética e moderado por Paulo Martins, diretor de Serviços de Sustentabilidade Energética da DGEG, reuniu intervenções sobre eficiência, descarbonização e impacto das renováveis. Fernando Oliveira, especialista na Direção de Indústria e Transição Energética da ADENE, apresentou as áreas de atuação da agência, que incluem “a promoção da eficiência energética e hídrica, a mobilidade sustentável, a economia circular e a sensibilização para as questões ambientais”. Neste âmbito, destacou o trabalho desenvolvido na certificação energética dos edifícios e a estratégia industrial verde, realizada em conjunto com o IAPMEI, com o objetivo de “reforçar a eficiência energética e contribuir para a sustentabilidade e a criação de emprego”.

Celso Xavier, Innovation Manager da Finerge, apresentou a estratégia de sustentabilidade da empresa, desenvolvida desde 2021 e assente em três dimensões: combate às alterações climáticas, diversidade e valorização dos recursos humanos. “Entre os objetivos definidos para 2030 estão alcançar 3,2 gigawatts de capacidade de energia renovável instalada e reduzir em 50% o impacto das emissões de dióxido de carbono”, disse. A estratégia inclui ainda a eletrificação da frota automóvel, a redução das emissões associadas à energia consumida e a proteção da biodiversidade.

A evolução do setor das energias renováveis e o trabalho de aproximação às comunidades também foi abordado por Ricardo Ferreira, Senior Policy Advisor da APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis, que afirmou que a associação representa cerca de 90% da capacidade renovável instalada no país. O responsável recordou o desenvolvimento da energia eólica e da biomassa a partir de 2005 e a crescente expressão da energia solar fotovoltaica, referindo que “Portugal já dispõe de cerca de sete gigawatts de capacidade fotovoltaica instalada”. Apresentou ainda o projeto BioImpacte+, que, através de visitas a centrais de energia renovável, procura dar a conhecer os impactos positivos destes projetos nas comunidades locais e combater a desinformação.

Na mesma linha, Pedro Ávila, diretor de Transformação, Inovação e Sustentabilidade Operacional da REN – Redes Energéticas Nacionais, destacou a evolução da produção renovável e o papel crescente da energia solar na descarbonização do sistema. Neste sentido, apresentou a dimensão da infraestrutura da empresa, que “inclui cerca de 10 mil quilómetros de rede e dez interligações elétricas com Espanha”. Reforçou que esta evolução só é possível se se levar em conta os critérios ambientais, sociais e de governação (ESG), os investimentos nas comunidades e o recurso a instrumentos de financiamento verde.

A programação do segundo dia incluiu ainda um painel de apresentações em formato Ignite, introduzido por Rita Barros Silva, do departamento de Projetos e Serviços da APEMETA. O modelo, que chegou a Portugal como espaço de partilha de ideias e tecnologias, passou também a acolher apresentações sobre inovação. Com slides que avançam em intervalos de cinco segundos, o formato desafiou sete participantes a transmitir de forma rápida e clara aquilo em que estão a trabalhar. Rita Barros Silva foi a primeira e apresentou a plataforma EcoMatch, que pretende estabelecer uma ligação entre a indústria e o setor do calçado no caminho para a descarbonização.

Celso Xavier, Innovation Manager da Finerge, abordou a integração de energias renováveis na rede de serviço público, tendo apresentado o caso do cluster do Parque da Raia. A intervenção centrou-se nos desafios associados à ligação elétrica, aos requisitos operacionais e aos mercados, bem como à gestão dos períodos em que a rede não consegue absorver toda a energia produzida.

Filipa Matos, da OPAFLOR, apresentou o trabalho da associação de produtores florestais, criada em 2022, que atua em três áreas: gestão florestal, defesa da floresta e apoio ao produtor. Entre os resultados referidos, destacou a aprovação de mais de 200 projetos. De seguida, Micael Caria, cofundador da GIRO Systems, deu a conhecer soluções de sensores e plataformas digitais destinadas a otimizar processos nas empresas. A tecnologia permite, por exemplo, detetar portas de câmaras mal fechadas, água a correr ou salas com temperaturas excessivas. A empresa desenvolve soluções modulares, adaptáveis às necessidades de diferentes organizações.

Marisa Lima, responsável de Comunicação e Marketing, apresentou o trabalho da Mota-Engil B Circle na área da circularidade e da descarbonização, com destaque para o Biochar, um carvão rico em carbono, que pode ser utilizado em soluções baseadas na natureza, como o enriquecimento dos solos, mas também em aplicações industriais, nomeadamente em materiais de construção e no revestimento de áreas como aterros sanitários.

João Jerónimo, aluno de mestrado em Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra, apresentou o tema do desenvolvimento de estratégias para promover os benefícios associados a projetos de carbono florestal. E, por último, José Coelho, da Cotecsol, abordou o potencial do agrovoltaico e do armazenamento de energia para melhorar a eficiência energética.

Durante a tarde, a conferência “Renováveis, da Intermitência aos Custos de Produção”, moderada por Carlos Figueiredo, do Instituto Politécnico da Guarda, centrou-se nos desafios técnicos, económicos e territoriais associados à integração das fontes renováveis no sistema elétrico. Pedro Carvalho, do Instituto Superior Técnico (IST), explicou que “a produção e o consumo de eletricidade têm de estar equilibrados em cada momento, uma vez que o sistema elétrico não permite armazenar energia em larga escala“. Nesse sentido, considerou que “as renováveis não são propriamente intermitentes, mas representam recursos com elevada variabilidade, o que torna mais exigente a gestão do sistema”. Por essa razão, defendeu a importância das baterias para aproveitar os excedentes de produção e sublinhou que os desafios devem ser trabalhados tanto na produção distribuída como nas grandes centrais.

João Salgado, da Enbiente, enquadrou a transição energética na atual realidade geopolítica e na importância estratégica da energia. “Se o petróleo é uma arma, as renováveis têm de ser o escudo”, afirmou. O responsável defendeu que a discussão já não se limita à capacidade de produzir energia limpa, em maior quantidade ou a preços competitivos: “é também necessário garantir que a energia está disponível no local certo”. “A construção, manutenção e financiamento das infraestruturas necessárias à integração da produção solar e eólica representam, por isso, desafios crescentes”, acrescentou.

Por sua vez, António Couto, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), abordou os desafios associados ao crescimento das fontes de energia renovável. “A necessidade de prever a produção, num sistema em que estas fontes dependem de recursos que não podem ser armazenados em larga escala, exige uma evolução na forma como a rede é gerida“, referiu, acrescentando que a transição energética não passa apenas por substituir tecnologias, mas sim por “reforçar a robustez do sistema e minimizar os impactos territoriais e sociais”. Entre as soluções em estudo, destacou as “centrais híbridas renováveis, que combinam diferentes fontes de energia e armazenamento num único ponto de ligação à rede”.

A variabilidade da produção, a estabilidade da rede, os custos, a ligação à infraestrutura e a aceitação dos cidadãos foram outros dos desafios apontados, desta vez por Simão Vieira, da INOVA+, que trouxe uma perspetiva centrada nos impactos da transição energética nos territórios e nas comunidades: “O perfil energético do Sabugal tem uma capacidade de produção muito superior ao que consome, ou seja, há uma disparidade entre o potencial produtivo de energia renovável e os consumos que são feitos localmente”.

Ainda no mesmo painel, Carlos Teixeira, da Dos Grados, apresentou um projeto de armazenamento de energia por baterias integrado numa central fotovoltaica no Fundão. Com 40 megawatts de capacidade de armazenamento, a infraestrutura permite “guardar energia renovável nos períodos de excesso de produção e injetá-la na rede quando é necessária”. “Trata-se do projeto como o maior de armazenamento energético da Península Ibérica”, garantiu, ao mesmo tempo que destacou o papel do financiamento e do envolvimento da comunidade na sua concretização.

O painel seguinte, dedicado às renováveis e ao território, começou com a intervenção de João Bernardo, do Centro de Biomassa para a Energia (CBE), que abordou os custos e os impactos territoriais das fontes renováveis. A partir da experiência na área da biomassa, defendeu que “a crescente eletrificação e dependência de fontes com produção variável exige soluções complementares e instrumentos de flexibilidade”. Apesar de a bioenergia poder apresentar custos de produção superiores, considerou que o seu contributo deve ser avaliado também pelos “serviços que presta aos setores energético, ambiental e civil”. O responsável do CBE destacou ainda “a importância da recolha criteriosa da biomassa e da criação de ecopontos florestais”, que permitam concentrar, separar e valorizar os materiais. Para o Sabugal, sugeriu uma “discussão alargada entre os agentes locais para identificar recursos e encontrar soluções de gestão sustentável”.

No mesmo debate, Paulo Pinto, da Lightsource bp, apresentou o projeto Sophia, desenvolvido na Beira Baixa, que foi aberto à participação local, de forma a permitir que a comunidade contribuísse para a sua reformulação. “A viabilidade de um projeto solar ou eólico depende cada vez mais da confiança construída com as populações”, disse, acrescentando que “a questão do valor que permanece no território após a instalação de um projeto” também tem especial relevância.

José Fialho Oliveira, da Finerge, apresentou outro projeto, desta vez de energia eólica, nomeadamente o Parque Eólico da Raia, em funcionamento desde 2011, na sequência de um concurso lançado em 2005. “Com 128,8 megawatts de potência instalada, o parque estende-se pelos concelhos do Sabugal, da Guarda e de Belmonte, estando mais de 65% da sua capacidade localizada no Sabugal”, explicou. Depois de abordar os desafios que se colocam até 2030, nomeadamente “a substituição dos equipamentos e a reutilização e reciclagem dos seus componentes”, José Fialho Oliveira concluiu: “O objetivo da transição energética não deve ser apenas aumentar a capacidade instalada, mas garantir que a energia chega efetivamente aos consumidores”.