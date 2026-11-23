A associação Business Roundtable Portugal (BRP), que representa os maiores grupos empresariais do país, apresentou esta segunda-feira as traves-mestras de um plano reformista, designado “Choque de Crescimento 2037”, para acelerar a produção de riqueza nacional. As grandes empresas preveem que, com novas medidas fiscais e de gestão, o PIB cresça 54,2% em termos reais numa década, para 525 mil milhões de euros.

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A proposta de políticas públicas do BRP contempla medidas para aumentar a produtividade das empresas, reduzir o peso do IRS sobre o trabalho e reforçar o financiamento das pensões e estão organizadas em sete pilares de ação: mais receita; melhor gestão; capital físico e tecnológico; capital humano; velocidade de execução; capacidade de adaptação e proteção e capital de longo prazo.

“É um choque com três pilares: de gestão, intergeracional, porque o sistema de previdência está dificultado, os jovens estão a pagar as pensões dos atuais pensionistas e uma grande parte dos contributos não vão ver quando chegar à sua altura, e também um choque cultural, porque precisamos de ter ambição para sermos capazes de influenciar a opinião pública e a única forma de criar riqueza está nas empresas”, explicou ao ECO o presidente da associação BRP, Carlos Moreira da Silva.

No “Choque de Crescimento 2037” – que será divulgado na íntegra no próximo ano e funciona como um ‘chapéu’ onde está inserido o programa para gestores “Choque de Gestão” – é proposta uma mexida no IRS para que existam apenas três escalões acima do salário mínimo (isento) e organizado em torno do salário médio europeu. As taxas começam nos 12%, à saída do salário mínimo nacional, atingindo os 35% nos 43.658 euros (salário médio na União Europeia) e os 50% acima dos 98.229 euros.

Segundo o BRP, o que consta na proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) faz com que um aumento de 81 euros custe 100 euros à entidade empregadora, dos quais 64 euros são entregues ao Estado (IRS e Segurança Social) e 36 euros revertam efetivamente para o trabalhador. A sugestão invertia essa dinâmica, passando a 37 euros entregues ao Estado e 63 euros recebidos pelo trabalhador, o que significa um benefício líquido de mais 74%.

Para quem aufere um rendimento bruto anual de cerca de 43.700 euros, a taxa efetiva de IRS passaria de 20,1%, como consta na proposta de OE2027, para 14,6%. Os trabalhadores veriam, no final da década, a remuneração líquida aumentar, em termos reais, 45,8%.

“A combinação dos ganhos de produtividade com a alteração do IRS permitiria a um trabalhador com a remuneração média do setor privado atingir os 1.354 euros líquidos em 2031, a preços de 2027, antecipando em seis anos o que é expectável no cenário de políticas invariantes (com um crescimento de 2%) venha acontecer apenas em 2037”, lê-se no plano estratégico anunciado na conferência anual do BRP, que decorre no Meo Arena, em Lisboa.

O “choque” defende que é possível obter um crescimento real do PIB por habitante de 4,4% por ano, em média, nestes dez anos. Ou seja, passaria de 29.809 euros em 2027 para 45.957 euros, representando uma aceleração face à subida de 1,8% registada entre 2015 e 2025.

“A ambição de crescer 4,4% ao ano terá um impacto profundo e positivo na vida das pessoas, nos seus salários e pensões, e ajuda-nos a fazer as escolhas certas na sociedade. Com um novo contrato entre gerações, queremos que Portugal salte para o pelotão da frente da União Europeia, criando condições para que todos – famílias, empresas e o Estado – contribuam para mais geração de riqueza”, afirma o presidente do BRP, Carlos Moreira da Silva.

"O sucesso tem de compensar. Queremos quebrar com a armadilha da pobreza em torno do salário mínimo. Com o “Choque de Crescimento 2037” que o BRP apresentou, quem recebe um aumento, receberá uma parte maior desse valor chegar ao fim do mês.” Carlos Moreira da Silva Presidente da Associação BRP

A BRP projeta que o plano permita chegar a 2037 com um valor acrescentado bruto por trabalhador nas empresas 42,8% superior. Por outro lado, antecipam-se também ganhos de rendimento para os futuros pensionista através de um complemento à pensão de base com uma componente de capitalização. O modelo desenhado pela BRP prevê afetar 4,32 pontos percentuais da atual TSU – Taxa Social Única a essa componente, o que representaria um reforço de 22% dos recursos destinados às pensões de velhice, de acordo com os cálculos da associação.