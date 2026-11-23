Representantes de doentes e profissionais das áreas da dermatologia, alergologia, cuidados de saúde primários e farmácia hospitalar apresentaram o «Compromisso para uma prestação de cuidados integral da urticária crónica em Espanha», um documento de consenso que identifica cinco prioridades para melhorar a abordagem desta patologia em Espanha.

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A iniciativa, impulsionada pela Novartis e elaborada de forma independente pelo comité consultivo, propõe avançar no sentido de um tratamento mais coordenado e centrado nas necessidades das pessoas que convivem com a doença, que representam entre 0,5 % e 1 % da população.

Apesar de se terem registado avanços no conhecimento e na abordagem da doença, persistem necessidades relacionadas com o diagnóstico, a coordenação entre os níveis de cuidados, o acesso a cuidados especializados, a informação e o acompanhamento.

Para dar resposta a estes desafios, o documento estabelece cinco compromissos partilhados: reconhecer o impacto global da doença; garantir que os doentes estejam informados e que as decisões sejam partilhadas; alcançar o controlo total no menor tempo possível; garantir um percurso de cuidados ágil, coordenado e equitativo; e incorporar a experiência do doente na conceção e na melhoria dos cuidados.

O consenso propõe estabelecer percursos de cuidados claros, reforçar a coordenação entre os cuidados de saúde primários e hospitalares, promover a continuidade dos cuidados e orientar o acompanhamento para o controlo total da doença, entendido como a ausência de sinais e sintomas enquanto a pessoa recebe tratamento.

«A urticária crónica é muito mais do que uma doença de pele: a sua imprevisibilidade pode gerar um desgaste físico e emocional constante que, muitas vezes, passa despercebido. Por isso, a sua abordagem deve incorporar as dimensões emocional e social, para além do controlo dos sinais e sintomas», salientou Ana María Giménez Arnau, dermatologista especialista em urticária crónica do Hospital del Mar Research Institute e da Universitat Pompeu Fabra.

«Este consenso evidencia a necessidade de reforçar a coordenação entre profissionais e níveis de cuidados de saúde, para facilitar que cada doente avance rumo ao controlo total da doença. Precisamos de modelos de cuidados de saúde mais ágeis, interligados e homogéneos», afirmou Beatriz Veleiro, alergologista responsável pela consulta especializada em urticária crónica do Complexo Hospitalar Universitário de A Coruña.

Pelo menos uma em cada três pessoas com urticária crónica apresenta um ou mais distúrbios de saúde mental associados; a ansiedade —30,6 %— e a depressão —29,4 %— estão entre os mais frequentes. A doença também pode afetar a vida profissional e académica: 50 % dos doentes com a doença não controlada enfrentam dificuldades no âmbito profissional, em comparação com 29,8 % daqueles que alcançaram um controlo adequado, e 40 % dos estudantes afirmam ter enfrentado problemas nos estudos durante o último ano.

«Quando a urticária não está controlada, não se trata apenas da comichão ou das pápulas: pode significar não dormir, não ter vida social ou evitar determinadas situações por medo de sofrer um surto. O facto de este consenso incorporar esta realidade e a experiência dos doentes representa um passo importante», explicou Marina Dávila, representante dos doentes da Associação Grupo de Apoio a Doentes com Urticária Crónica —AGAPUC—.