Exclusivo Dona da Mimosa vai comprar posição maioritária no negócio de leite da Pascual para criar campeãopremium
A fusão nos laticínios, que criará um campeão ibérico de 2,1 mil milhões, deverá ficar concluída até ao final do primeiro semestre, mas está sujeita às autorizações das autoridades da concorrência.
O próximo campeão ibérico dos lacticínios, que está a ser ‘engarrafado’ pelos grupos Lactogal e Pascual, deve nascer no primeiro semestre de 2027. A fusão do negócio do leite entre as empresas castelhano-leonesa e portuense envolve a aquisição de uma participação maioritária na Leche Pascual por parte da dona da Mimosa, Agros, Matinal, Gresso, Vigor, Primor, Castelões, Milhafre ou Primor, sabe o ECO.
A transação, que está sujeita à autorização das autoridades da concorrência de Portugal, Espanha e União Europeia, não deixa a família Pascual de fora, uma vez que o plano é que se…
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Dona da Mimosa vai comprar posição maioritária no negócio de leite da Pascual para criar campeão
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