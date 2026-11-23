A Dower Law Firm está a assessorar o Município de Estarreja no processo de instalação, no concelho, da nova unidade industrial do Grupo LEGO. O investimento, de mil milhões de euros, prevê a criação de mais de mil postos de trabalho diretos e o início da produção em 2030.

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A Dower está a prestar assessoria jurídica ao Município de Estarreja nas áreas de urbanismo e ordenamento do território, licenciamento, contratação pública, direito administrativo e corporate, através de uma equipa multidisciplinar coordenada pelo Managing Partner, Eduardo Castro Marques.

“Este é um dos projetos de investimento mais relevantes para a região e para o País, e é com enorme orgulho e sentido de responsabilidade que a Dower acompanha o Município de Estarreja nesta fase decisiva. A confiança depositada na nossa equipa traduz a capacidade da Dower para assessorar projetos de grande dimensão e complexidade, que exigem uma abordagem multidisciplinar, rigor técnico e conhecimento do contexto institucional e territorial”, afirma Eduardo Castro Marques.

O projeto foi apresentado esta segunda-feira, em Estarreja, pelo Chief Operating Officer do Grupo LEGO, Carsten Rasmussen, numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, da Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Isabel Simões Pinto, e da Presidente da AICEP, Ana Casaca.

A nova fábrica ocupará uma área de 115 mil metros quadrados e assegurará várias fases do processo produtivo, da moldagem ao processamento e embalagem. O lançamento da primeira pedra está previsto até junho de 2027. Será a oitava unidade fabril do grupo dinamarquês a nível mundial e a quarta na Europa, depois da Dinamarca, da Chéquia e da Hungria, reforçando a capacidade de resposta à procura nos mercados da Europa, do Médio Oriente e de África.

O projeto foi concebido segundo exigentes padrões ambientais, com o objetivo de assegurar 100% de energia renovável — cerca de 80% produzida no próprio local — e de obter a certificação LEED Platinum após a sua conclusão.