O programa Regressar vai ser alargado aos emigrantes pensionistas que voltem ao país no próximo ano. Esta proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 partiu do grupo parlamentar do PS e foi aprovada esta segunda-feira, nas votações na especialidade que decorrem no Parlamento.

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“É um regime fiscal de apoio ao regresso de pensionistas emigrantes. Durante cinco anos, os rendimentos de pensões obtidos no estrangeiro e tributáveis em Portugal ficam excluídos de tributação em IRS: na totalidade até ao limite superior do 7.º escalão da tabela geral de taxas e em 50 % na parte que exceda esse limite e até ao limite superior do 8.º escalão. A parte da pensão acima deste montante não beneficia de exclusão”, explicam os socialistas, na proposta que recebeu “luz verde” esta tarde.

Para ter acesso a este regime, os pensionistas terão de cumprir os seguintes requisitos: cinco anos de não residência, tornarem-se fiscalmente residentes entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2032, e ter a situação tributária regularizada. Quem tenha solicitado a inscrição como residente não habitual fica excluído do Regressar.

Os socialistas esclarecem ainda que este regime aplica-se apenas à parte das pensões tributáveis em território português, “sem prejuízo das convenções para evitar a dupla tributação”.

Criado em 2018 como forma de atrair o talento português que está emigrado, o programa Regressar previa, até aqui, a exclusão de tributação de 50% dos rendimentos apenas do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e sujeitos passivos, até ao montante do limite superior do primeiro escalão da taxa adicional de solidariedade de IRS, pelo período de cinco anos.