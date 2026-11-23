Cinquenta militares das Forças Especiais do Exército Português vão ser destacados em dezembro para a Roménia para atuar em conjunto com forças de Operações Especiais NATO. A força nacional junta-se a um Special Operations Component Command romeno e búlgaro e terá como missão “contribuir para a dissuasão e defesa coletiva da NATO, bem como para a segurança e estabilidade do Flanco Leste” da Europa. O fim da missão está previsto para junho de 2027.

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A presença de forças nacionais na Roménia tem vindo a crescer gradualmente desde 2022, ano da invasão russa da Ucrânia. “A deterioração do contexto de segurança internacional, na sequência da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, levou a NATO a reforçar a sua postura de dissuasão e defesa coletiva, em particular no Flanco Leste”, começa por referir o porta-voz do Exército ao ECO/eRadar. “Neste contexto, os planos de dissuasão e defesa e o NATO Force Model (NFM) constituem instrumentos fundamentais para assegurar uma resposta aliada coordenada, através da disponibilização de forças em diferentes escalões de prontidão”, refere.

No âmbito deste compromisso, em 2024, Portugal assumiu a disponibilização de um Special Operations Land Task Group (Grupo de Tarefa de Operações Especiais Terrestres, SOLTG na sigla em inglês), “atribuído em elevado estado de prontidão”, para a Roménia, integrado na estrutura de Operações Especiais da NATO.

A Força encontra-se atribuída a um Special Operations Component Command romeno e búlgaro e terá como missão contribuir para a dissuasão e defesa coletiva da NATO, bem como para a segurança e estabilidade do Flanco Leste. (…) Se necessário, poderá contribuir para restaurar a integridade territorial dos países aliados, estando igualmente autorizada, no quadro das orientações nacionais, a desenvolver ações contra ameaças híbridas. Porta-voz Exército Português

É na sequência deste compromisso que se insere o destacamento de um novo grupo de militares para a região, a 5.ª Força Nacional Destacada. O Exército detalha o propósito da missão. “A Força foi concebida para disponibilizar ao comando da NATO uma capacidade de Operações Especiais especializada, flexível e adaptável, apta a planear e executar missões em apoio dos objetivos estratégicos e operacionais da Aliança, a operar em diferentes ambientes e a integrar-se numa estrutura multinacional de comando e controlo, assegurando a interoperabilidade com as forças aliadas”, explica.

“A Força encontra-se atribuída a um Special Operations Component Command romeno e búlgaro e terá como missão contribuir para a dissuasão e defesa coletiva da NATO, bem como para a segurança e estabilidade do Flanco Leste, através da execução das tarefas previstas nos planos”, refere ainda, sem especificar os detalhes da missão. A Força irá participar nas operações juntamente com militares da Bulgária, Itália, Montenegro e Roménia.

“Se necessário, poderá contribuir para restaurar a integridade territorial dos países aliados, estando igualmente autorizada, no quadro das orientações nacionais, a desenvolver ações contra ameaças híbridas“, garante o Exército.

A força destacada é constituída por militares do Exército Português e da Força Aérea, composta por Comando e Estado-Maior — responsável pelo comando, controlo, planeamento e coordenação —, duas Special Operations Task Units (a componente operacional); um destacamento de Apoio de Combate; um destacamento de Apoio de Serviços (responsável pela sustentação logística) e, por fim, um Joint Terminal Attack Controller, “que assegura a integração e coordenação do apoio aéreo, detalha o porta-voz do ramo das Forças Armadas.

“Esta estrutura permite combinar capacidade operacional, comando e controlo e apoio, garantindo autonomia funcional e sustentação durante o destacamento”, sintetiza.

Antes do envio, a Força realizou vários exercícios operacionais, tendo, por exemplo, em setembro em Lamego, treinado com cerca de 80 militares das Forças Especiais Espanholas — um de dois exercícios realizados em Lamego, o segundo foi em outubro, o Romenian Dagger 26-2 — e, em novembro, realizado um exercício em combate em áreas edificadas em Mafra, na Escola das Armas.

“No decurso deste processo, a Força foi submetida a uma avaliação e certificação das suas capacidades, encontrando-se prevista a sua projeção para dezembro de 2026”, refere porta-voz do Exército.

O empenhamento na Roménia “decorrerá entre dezembro de 2026 e junho de 2027, correspondendo a um ciclo de rotação semestral, no âmbito do compromisso nacional de disponibilização de um SOLTG à NATO, com horizonte temporal até 2030″.

“A geração e preparação desta Força representam, assim, um contributo concreto de Portugal para o NATO Force Model e para a credibilidade da postura de dissuasão e defesa coletiva da NATO”, sintetiza, materializando “o compromisso nacional com a segurança coletiva e com a disponibilização de capacidades de Operações Especiais ao serviço dos objetivos da Aliança”.