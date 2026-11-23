Como pretende Bernard Arnault, com a fusão da Agache com a Christian Dior eleva-se a participação direta da sociedade na LVMH.

A Christian Dior aprovou os termos da fusão da holding familiar Agache na sociedade, segundo um comunicado da empresa, publicado na sexta-feira ao fim da tarde. O projeto, apresentado em setembro, pretende simplificar a estrutura societária e o controlo da LVMH pela família Arnault.

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Com esta operação, a Christian Dior emitirá 17,4 novas ações por cada ação da Agache e anulará as ações próprias detidas pela holding. As ações da Christian Dior que não pertencem à família Arnault passariam a representar 1,91% do capital, face aos atuais 2,44%.

A sociedade cotada resultante da fusão deterá diretamente 49,76% do capital da LVMH e 65,55% dos direitos de voto. A conclusão da operação depende, entre outras condições, da aprovação dos acionistas da Agache e da Christian Dior e de isenções da autoridade dos mercados financeiros francesa, a AMF, relativas a eventuais ofertas públicas obrigatórias.

A conversão da Christian Dior implicará uma oferta pública de retirada, paga integralmente em dinheiro, sobre as ações que a família Arnault não detém. A oferta será integralmente paga em dinheiro e não será seguida de uma aquisição compulsiva das ações dos acionistas minoritários. “O grupo da família Arnault tenciona propor, no projeto de oferta, um preço equivalente a 95% do valor patrimonial líquido reavaliado da Christian Dior, calculado numa ótica de transparência, tendo por referência a cotação média mensal das ações da LVMH e as contas da sociedade a 31 de agosto de 2026″, diz o comunicado.

O preço será determinado após o fecho do mercado de 23 de dezembro. O conselho de administração nomeou a Finexsi, representada por Olivier Péronnet, como especialista independente para avaliar os termos financeiros da oferta, cuja apresentação à AMF poderá ocorrer em janeiro de 2027, após a assembleia geral marcada para 30 de dezembro.